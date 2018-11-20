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 Два года тюрьмы получил житель Киевщины за избиение полицейского стулом

Два года заключения получил 42-летний житель Кагарлыка. В июне этого года он, будучи пьяным, в служебном кабинете местного отделения полиции нанес милиционеру телесные повреждения стулом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Так, летом группа реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции получила сообщение о семейной ссоре в квартире. Выпивший пришел к бывшей жене в очередной раз выяснить отношения. Женщина была вынуждена вызвать полицию.

Когда прибыли сотрудники полиции, дебошир вел себя агрессивно, на замечания не реагировал и начал угрожать правоохранителям физической расправой. Чтобы пресечь правонарушение работники полиции доставили его в Кагарлыцкое отделение полиции.

Находясь в служебном кабинете, при составлении материалов об административном правонарушении о совершении насилия в семье, мужчина схватил стул и изо всех сил ударил им по голове работника полиции. В дальнейшем старшего сержанта полиции доставили в травматологическое отделение больницы, где ему диагностировали рваную рану головы и сотрясение мозга.

В тот же день по факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097821
 
   
 Топ комментарии
 
Два роки за напад п'яної гниди на колишню дружину, а потім за травмування поліцейського!? П'ять-сім років - було б набагато краще.
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Не пришел, а доставили, за нападение на бывшую жену и агрессивное поведение, а ударил стулом во время написания протокола, вроде все написано разборчиво. Что смущает? То что пьяный неадекват в кабинете во время составления протокола встал со стула, на которм сидел и ударил полицейского?
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Хотел было написать "с языка сняли", но в следующую секунду вдумался... чуть не вырвало.
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Так цэ ж гэрой Украины! Слава гэрою! Два года тюрьмы получил житель Киевщины за избиение полицейского стулом - Цензор.НЕТ 2834
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Убрать стулья из мусорских кабинетов.
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А жить в Европе хотим или в жопе как сейчас? Не защищаю ментов, но если пьяная мразь бьет кого бы то ни было должна нести ответственность за свои действия. Если совершается преступление вне зависимости кем и против кого преступник должен понести наказание.
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Два роки за напад п'яної гниди на колишню дружину, а потім за травмування поліцейського!? П'ять-сім років - було б набагато краще.
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Люблю почитать сказки...
Пришел в отделение пьяным и начал бить полицейского стулом!!!
Следующей будет сказка про пьяного, который пришел в казарму бывших "беркутовцев" и избил табуреткой всю роту полиции???
Два года тюрьмы получил житель Киевщины за избиение полицейского стулом - Цензор.НЕТ 7046
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Не пришел, а доставили, за нападение на бывшую жену и агрессивное поведение, а ударил стулом во время написания протокола, вроде все написано разборчиво. Что смущает? То что пьяный неадекват в кабинете во время составления протокола встал со стула, на которм сидел и ударил полицейского?
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Беркутовцы уважаемый в суд бы не обращались, а избили бы до смерти и труп в посадке зарыли. Причем били бы как обычно первыми и толпой.
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а есть видео из кабинета, или милиция вне подозрений ?
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А у тебя было бы видео, если бы его не закрыли и оно тебе бы настучало?
Проецируй ситуации с учётом того, шо с тобой такое тоже может быть.
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я просил видео из кабинета, чтобы никто не сомневался в доводах прокурора
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Нужно было своими ногами в суд потопать и потом тут рассказать. Ты просил, где, тут? Ипануцца. Пиши оф. запрос. Хотя, почему тебе должны отвечать. Остаётся первое, то есть нужно было идти на суд.
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за что осудили бы студента Индыло, если бы палицаи его до смерти бы не забили в отделении города Киева ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва года тюрьмы получил житель Киевщины за избиение полицейского стулом
 
 
 
 
 
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