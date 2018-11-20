 Два года тюрьмы получил житель Киевщины за избиение полицейского стулом

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Так, летом группа реагирования патрульной полиции Кагарлицкого отделения полиции получила сообщение о семейной ссоре в квартире. Выпивший пришел к бывшей жене в очередной раз выяснить отношения. Женщина была вынуждена вызвать полицию.

Когда прибыли сотрудники полиции, дебошир вел себя агрессивно, на замечания не реагировал и начал угрожать правоохранителям физической расправой. Чтобы пресечь правонарушение работники полиции доставили его в Кагарлыцкое отделение полиции.

Находясь в служебном кабинете, при составлении материалов об административном правонарушении о совершении насилия в семье, мужчина схватил стул и изо всех сил ударил им по голове работника полиции. В дальнейшем старшего сержанта полиции доставили в травматологическое отделение больницы, где ему диагностировали рваную рану головы и сотрясение мозга.

В тот же день по факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.