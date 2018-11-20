 "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра, 20 ноября, заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

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Основное требование владельцев "евроблях" доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесение в них изменений, которые снизят акцизы.

В "Киевпастрансе", в свою очередь, сообщили, что в связи с акцией "евробляхеров" в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ