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 "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С утра в центре Киева, в правительственном квартале, проходит акция протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях").

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации с утра, 20 ноября, заблокировали движение транспорта в правительственном квартале, в частности по ул. Грушевского от перекрестка с Крепостным переулком до перекрестка с ул. Шелковичной.

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Основное требование владельцев "евроблях" доступные условия растаможки автомобилей. В частности, они настаивают на отмене ранее принятых по данному вопросу законопроектов и внесение в них изменений, которые снизят акцизы. 

В "Киевпастрансе", в свою очередь, сообщили, что в связи с акцией "евробляхеров" в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 01
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 02
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 03
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 04
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 05
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 06
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 07
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 08
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 09
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 10
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 11
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 12
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 13
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 14
Автомобіль не розкіш - геть акциз!: евробляхеры пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3097801
 
 
 Топ комментарии
 
Эммм... А, если все это чермет-великолепие просто сгрести бульдозером, то пострадавшей стороной будут какие-то инкогнито в Литве и Польше. "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано - Цензор.НЕТ 5438
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сжечь все те бляхи и на переплавку.
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завтра выйдут наркоманы против высоких цен на дурь и проститутки с требованием обеспечить им денежных клиентов.
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Бунт в Ватикане

Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?»

Говорит им папа строго:
«Это что за синагога?
Не боитеся вы Бога?
Прочь! Долой с порога!»

Те к нему: «Тебе-то ладно,
Ты живёшь себе прохладно,
А вот нам так безотрадно,
Очень уж досадно!

Ты живёшь себе по воле,
Чай, натёр себе мозоли,
А скажи-ка: таково ли
В нашей горькой доле?»

Говорит им папа: «Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!

Жалко вашей мне утраты;
Я, пожалуй, в виде платы,
Прикажу из лучшей ваты
Вставить вам заплаты!»

Те к нему: «На что нам вата?
Это годно для халата!
Не мягка, а жестковата
Вещь, что нам нужна-то!»

Папа к ним: «В раю дам местo,
Будет каждому невеста,
В месяц по два пуда теста.
Посудите: вес-то!»

Те к нему: «Да что нам в тесте,
Будь его пудов хоть двести,
С ним не вылепишь невесте
То, чем жить с ней вместе!»

«Эх, нелёгкая пристала!-
Молвил папа с пьедестала,-
Уж коль с воза что упало,
Так пиши: пропало!

Эта вещь,- прибавил папа,-
Пропади хоть у Приапа,[1]
Нет на это эскулапа,
Эта вещь - не шляпа!

Да и что вы в самом деле?
Жили б вы в моей капелле,
Под начальством Антонелли,[2]
Да кантаты пели!»

«Нет,- ответствуют кастраты,-
Пий ты этакий девятый,
Мы уж стали сиповаты,
Поючи кантаты!

А не хочешь ли для дива
Сам пропеть нам "Casta diva"?[3]
Да не грубо, а пискливо,
Тонко особливо!»

Испугался папа: «Дети,
Для чего ж мне тонко пети?
Да и как мне разумети
Предложенья эти?»

Те к нему: «Проста наука,
В этом мы тебе порука,
Чикнул раз, и вся тут штука -
Вот и бритва! Ну-ка!»

Папа ж думает: «Оно-де
Было б даже не по моде
Щеголять мне в среднем роде!»
Шлёт за Де-Мероде.[4]

Де-Мероде ж той порою,
С королём готовясь к бою,
Занимался под горою
Папской пехтурою:

Все в подрясниках шелковых,
Ранцы их из шкурок новых,
Шишек полные еловых,
Сам в чулках лиловых.

Подбегает Венерати:
«Вам,- кричит,- уж не до рати!
Там хотят, совсем некстати,
Папу холощати!»

Искушённый в ратном строе,
Де-Мерод согнулся втрое,
Видит, дело-то плохое,
Молвит: «Что такое?»

Повторяет Венерати:
«Вам теперь уж не до рати,
Там хотят, совсем некстати,
Папу холощати!»

Вновь услышав эту фразу,
Де-Мероде понял сразу,
Говорит: «Оно-де с глазу;
Слушаться приказу!»

Затрубили тотчас трубы,
В войске вспыхнул жар сугубый,
Так и смотрят все, кому бы
Дать прикладом в зубы?

Де-Мероде, в треуголке,
В рясе только что с иголки,
Всех везёт их в одноколке
К папиной светёлке.

Лишь вошли в неё солдаты,
Испугалися кастраты,
Говорят: «Мы виноваты!
Будем петь без платы!»

Добрый папа на свободе
Вновь печётся о народе,
А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:

«Погодите вы, злодеи!
Всех повешу за … я!»
Папа ж рёк, слегка краснея:
«Надо быть умнее!»[5]

И конец настал всем спорам;
Прежний при дворе декорум,
И пищат кастраты хором
Вплоть ad finem seculorum!..[6]

<Февраль-март 1864>
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Эммм... А, если все это чермет-великолепие просто сгрести бульдозером, то пострадавшей стороной будут какие-то инкогнито в Литве и Польше. "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано - Цензор.НЕТ 5438
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польские бомжи - но не инкогнито - у них есть паспорт и тд
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Так уже снизили им акциз. Теперь их привязка к возрасту не устраивает. Отменят возраст - придумают что-то еще?
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Нуна шару хотят! А не думают,почему в ЕС их продают почти поцене металолома?
Правила эксплуатации сделают по станартам ЕС,куда они это все железо денут?
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Не хотят платить налоги..ъ «эвропейцы» мать их так
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Давай напишем петицию шоколаду больше налогов хороших и разных.
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Да , блин - главное снизить акцизы на евробляхи ! - а с тарифами они согласны!!!! идиоты "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано - Цензор.НЕТ 340
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так пеця этих ёлопов спецом для этого и придумал
шоб если какая халепа вдруг, типа митинга, там сразу евробляхеры первыми место столбят)
вангую масштабный митинги евробляхеров 1 апреля 2019))
особенно вокруг центроизберкома)
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Пусть п.дуют в Конча-Заспу и там пикетируют. Задолбали!
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БляХерное быдлосоздаёт проблемы не власти, а киевлянам....конченые идиоты.
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О, ну сей час по вылазят соеботы и начнут словесной диареей страдать типа "нихатят платить налоги" "понавасили!"... Просто, идите в жопу.
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все верно! Ботву подняли по тревоге! Нагонять психологическую атаку))) шоб быдло молча сидело по хатам. и не мешало роттердамить.
Я вам скажу петру тоже нелегко... воровать в таких колличествах, но надо же инфовойска кормить "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "євробляхери" пікетують Раду, рух вулицею Грушевського заблоковано - Цензор.НЕТ 449
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рабочий день. люди находят возможность проводить время на улице. но при этом воют про невозможность заплатить деньги по закону за растаможку.
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а за что платить, какая цель платежа? позволить ГРОСЕ еще одну виллу купить?!! или может ты счас начнешь расказывать про пенсионеров и учителей!! ну давай начинай расказывать!!
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так шо,работать не могим?лучше который день мешать людям добираться на работу?
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т.е. ПЕЦЯ ГРОСЯ и АХМЕТОВ тебе не мешают да аж никак! согласно отчету ООН у нас падение роста до 6% из за всяких ПЕЦЬ (из за корупции) но тебе помешали Украинцы которые в кои то веки пытаются заставить власть поумерить апетиты!!
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кожному бомжу і бензин безкоштовний і ремонт на СТО, дайош камунізму!)
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тому що історичний досвід показав що комунізм це утопія, тому що у кожного різні потреби, а комунізм це бери що бажаєш бескоштовно.
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при коммунизме одни работают,а другие рассказывают как надо правильно работать
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завтра выйдут наркоманы против высоких цен на дурь и проститутки с требованием обеспечить им денежных клиентов.
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замечательно, я токо за пусть выходят! не вижу проблем!!
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Да ты сам евробляхер-халявщик, похоже. Активно тут срешь поносом.
Большой коэффициент за 15-летнее барахло? Ну так нех старье сюда привозить. Что не так?
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Да хай пікетують якщо хочуть, але закон їх виконати необхідно примусити!
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да ты что! как насчет закона о бесплатной медицине? знаешь премьер его не выполняет и что бушь делать?!!
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На сколько дней хватит этих быдлобляхаклоунов?
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надолго, они ж не работают, им спешить некуда
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Посмотрим и поржём на очередным пердежем в лужу "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "євробляхери" пікетують Раду, рух вулицею Грушевського заблоковано - Цензор.НЕТ 2473
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поржать бы неплохо, но после такой "рекламной акции" народ видит что можно жить и с евробляхами, и завозит больше и больше блях. А когда их станет слишком много, поржать уже не выйдет. Надо остановить это сейчас.
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Это было ясно с самого начала - с быдломассой нельзя показывать слабость, идти на уступки.
Власть прогнулась раз, другой, в результате быдломасса поняла что может диктовать условия, навезли еще больше блях и требуют еще больше халявы.
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а разве власть не для того существует чтобы облегчить жизнь населения?! или по вашему мнению власть токо для того чтобы стричь шерсть?!!
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нет. власть существует для управлением государством.
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Ну, зменьшать акциз. Ніпають на чомусь іншому.
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Эх.... жаль что нет добровольцев которые бы "срисовали" во всех местах проведения этих "акций" номерные знаки и марки авто принимающих участие в противозаконной деятельности. А после сайтик типа "евротворец" создали бы... Идёшь так по Троенщине, глядишь "евробляха" - номерок на сайте "пробил": "ага, блокировал, и это из-за этого еврогандона я каким-то образом пострадал"... а дальше как сердце подскажет))) в конце-концов, машина-то ведь не принадлежит гражданину Украины, и находится на территории государства - незаконно! А что делают с контрабандистами? Правильно - карають!))) Ох, чувствую стоим мы на пороге грандиозного шухера, достанут они абсолютное большинство нормальных людей...
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Как по мне, то это был не прогиб, а вполне логичное решение.
А бляхерам не нравится - бо принятая схема не позволяет легализовать транспорт ввезеный по доверенностям.
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"Кожному бомжу по євроблясі і вживаній гумовій Наташє в подарунок!".😕😕😕
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Вооружившись методичками времен Януковича, порохоботы слово в слово повторяют тезисы рыготроллей - "халявщики, безработные, мешают жить киевлянам, надо поскорее разогнать", все это мы уже читали в 13-14 годах и даже в 2004.
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Весь этот цирк и спекуляции (типа, мы за всеобщее счастье, а не только за то, чтобы нас не поимели за нарушение закона) разрулить очень просто:
1. Действительно снизить платежи при растаможке.
2. Применять эти платежи ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ввозимые после принятия нового закона автомобили.
3. Со всеми, кто ездит на авто, ввезенных с нарушением закона о временном ввозе, поступать согласно этого закона, т.е. начать штрафовать.
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А кому то из умственно одаренных тут возмущающихся приходило в бошку, что кто то создал схему *евробляхи* и с того имеет хорошие барыши, а снижение таможенных платежей (именно то, чего требуют те самые "евробляхеры") порушит годами отлаженную схему?
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Это явка с повинной? Воры из народа против воров из власти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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