 Численность населения в Украине составляет 42,2 млн человек. Смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата Украины.
По данным ведомства, численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек.
В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек.
В ведомстве добавили, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных.
"голосовать" то на "выборах" надо
првильно!
просто надо меньше жрать(с)
и кто и где мрет как мухи? такие прям зубожілі все, а на улицах все жирные, румяные, прям и не подумаешь, что тут такой геноцид творится
8 млн "виборців крима й донбаса" звичайно за порошенка???
давно казав - з"вами-ригошокаладними" все ясно - владу ви в мирний спосіб не віддасте, тому не тратьте гроші на вибори - логолосіть зараз результат - получіть кожен по свому "ліхтарику" - й крапка
гроші зекономим,час не будем втрачати, а результат для вас всерівно буде закономірний...