 Численность населения в Украине составляет 42,2 млн человек. Смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата Украины.

По данным ведомства, численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек.

В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун

В ведомстве добавили, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных.