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Все про:демография (204) рождаемость (67) смертность (128) Госстат (132)

 Численность населения в Украине составляет 42,2 млн человек. Смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат

За период с января по сентябрь 2018 года смертность в Украине почти в два раза превысила рождаемость.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата Украины.

По данным ведомства, численность населения в Украине, по оценке, на 1 октября 2018 г. составила 42220,8 тыс. человек.

В течение января-сентября 2018 г. численность населения уменьшилась на 165,6 тыс. человек.

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В ведомстве добавили, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных.

Источник: https://censor.net.ua/n3097799
 
 
 Топ комментарии
 
от списка избирателей с семью-восемью миллионами мертвых душ.
"голосовать" то на "выборах" надо
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падлы вы, зачем скрываете настоящее положение дел? вы народ уничтожили , в украине от 28до 32 мл населения, остальных убили вы
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Смертность превысила рождаемость в 2 раза - это безусловное покращення по-новому и ришуча рехформа, в т.ч. медицинская.
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От какой переписи населения они отталкиваются?
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от списка избирателей с семью-восемью миллионами мертвых душ.
"голосовать" то на "выборах" надо
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Не хочуть розмножуватися? Не проблема! Заставляти методами колишнього "совка" - податок на бездітні родини та неодружених чоловіків/жінок...
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- Вот вы говорите: «царь», «царь»… А вы думаете, Марья Васильна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный. Закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать! Журнал «Здоровье» так прямо и указывает: нервные клетки не восстанавливаются. (с)
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Жюля придет...нарожает...
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Бурятов с ихтамнетами?
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Ну а что другое кроме таких уродов может родить старая бабка？
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Видимо, сам от такой. С мозгами проблема. Не переживай, это не лечится, это гены.
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А шо? При варовкі розпочався бебі-бум, поки не прийшли данєцкіє до влади.
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Ні, потужні рехформатори вже нарожали виродків і вони тепер пасуться на сайті ЦН Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 50
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Эй, ты привет недоделаный! Когда Юля при власти была, наступил бум рождаемости, потому как она начала платить за детей немаленькие суммы!
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Вымирает совковая вата, в принципе ничего плохого.
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Численность населения в Украине составляет 42,2 млн человек. Смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 9810
првильно!
просто надо меньше жрать(с)
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падлы вы, зачем скрываете настоящее положение дел? вы народ уничтожили , в украине от 28до 32 мл населения, остальных убили вы
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люся правду говорит...она лично всех пнресчитывала...по головам..
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Тебе какое дело до украинцев, ватная самка?
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Иудасик, пішло туди, звідки зірвалося.... Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 3026
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Ватный, проходи мимо, а можешь к ватной самке Люсе Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 7716
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Шо таке, ляшкован, шлях забуло чи шо?
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Откуда 32? 9 млн уехало, 2 млн с Крымом уплыло, 2,3 млн уехало в ДНР, 1,5 млн осталось в ЛНР. Выходит от 17 до 20 млн осталось, но с учётом таких з/п и пенсий и они в течении 10-15 лет уедут, ибо жить на 1500 грн при цене на газ 14 грн желающих мало.
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Це він про пенсії. А поїдуть на кладовище...
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Зарплат може і нема таких, а от пенсії такі плюс мінус пара сотень гривень отримують мільйони українських пенсіонерів, тих, хто отримує більше нараховується не більше пари відсотків від загальної кількості.
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З його коментаря виходить що пенси теж поїдуть гастерити по різним польщам.))
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12 млн пенсионеров в стране, получают среднюю пенсию 1800 грн (270 грн обязательный платёж за коммуналку, итого на руки 1530 грн). С зарплатами ещё прикольнее, средняя з/п по стране 9042 грн, минус налоги выходит 7278 грн с которых нужно заплатить 3000 грн коммуналки зимой, заплатить за проезд, купить одежду, обувь и что-то покупать остаётся максимум 500 грн. Если честно, то на украинскую среднюю зарплату даже нормально пожрать не получится.
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Ватник пишет с большой буквы названия путинских клоак денере и ленере Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 1282
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Яка цікава логіка у порохобота, Україна я також з великої букви пишу
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Ватник, Украина государство, а путинские жопы ленере и денере - террористические образования!!!
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Вибач, але відвести тему від зубожіння українського народу у тебе не вдасться!
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Ватный идиот, а при чём здесь зубажиння лугандонцев?
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Смертность превысила рождаемость в 2 раза - это безусловное покращення по-новому и ришуча рехформа, в т.ч. медицинская.
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Було 52 млн. - депутатів у ВР -450. Є зараз 42(???) млн. - депутатів 450. Чому їх кількість залишається незмінною?
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Здається їх 423...! Все однак ...падлюки !
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Та можливо й так. А чого ж вони при голосуванні за більшість вважають 226 голосів? Чи я вже з арифметикою не дружу?
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При тому, що один дупутат кнопкодавить за 5-х. Тобто сидить там ще меньше фактично
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РЕАЛЬНО УШЛЕПКИ во власти. Это кто сказал? Шо нас 42. СКОТОБАЗА в центре ЕВРОПЫ.
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За 26 лет существования независимой Украины перепись населения производилась лишь однажды - в 2001 году По статистике потребления хлеба и муки, как считают экономисты, реальная численность проживающих на территории Украины составляет вовсе не высосанные из пальца 42,2 млн, а едва достигает 24,5 млн человек. При этом, согласно социологическому опросу компании Research & Branding Group, 33% жителей Украины готовы переехать в другую страну не просто в качестве гастарбайтеров, а навсегда.
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и на каком же основании они утверждают, что нас 42 миллиона, переписи населения давно не было
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Перепись населения Украины 2001 года стала первой и пока единственной. Хотели провести в 2016, но перенесли на 2020, к тому году наверное деньги появятся) Кстати , итоги переписи : 1989 - 51.70млн.чел. 2001 - 48.45млн.чел
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Ліберастичний гулаг тотальної толерантності.
Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 6676
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а каким образом подружня зрада уменьшает численность?по моему увеличивает Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 3875
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Вали в Москву, сука фашистсько-нацюча. Там толєрастав нєт.
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З 42млн. 12млн. мертвих душ поголосуе за Порошенка! Жити по новому!
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Страна загадок. Люди мрут как мухи, уезжают сотнями тысяч и не возвращаются, уходят территории, а численность населения растёт. Скоро нас опять будет 52 миллиона.
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"уходят территории"?? если у тебя угнали машину, то это кража, а не машина от тебя ушла, ватная ты голова, и есть конкретный вор-угонщик, который говорит - ты плохо относился к машине и она добровольно ко мне ушла, но в итоге он все равно попадает в Гаагу.
и кто и где мрет как мухи? такие прям зубожілі все, а на улицах все жирные, румяные, прям и не подумаешь, что тут такой геноцид творится
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потихеньку готуємся до фальсифікацій?
8 млн "виборців крима й донбаса" звичайно за порошенка???
давно казав - з"вами-ригошокаладними" все ясно - владу ви в мирний спосіб не віддасте, тому не тратьте гроші на вибори - логолосіть зараз результат - получіть кожен по свому "ліхтарику" - й крапка

гроші зекономим,час не будем втрачати, а результат для вас всерівно буде закономірний...
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Без перепису не можливо це стверджувати. Та зрозуміло чому звучить ця кількість. Бюлетенів буде випущено рівно стільки ж і ті 7 мільонів людей,які виїхали будуть автоматично вкладені в урни за порошенка. Це дикість,яка можлива тільки в нашій країні. Тому петро і розігнав народ з країни!
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Тенденция правильная... В этом цель...
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Места, по современным меркам, в Украине много, а народу - с избытком...
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интересно, что при "кровавом" совке население росло вплоть до 91 года.
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тенденции к депопуляции наметились ещё в 60-х годах..
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нет. то замедление роста. а депопуляция только с 1992.
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Лібералізм це комунізм під іншим соусом.


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Учёные Китая впервые создали настоящую чёрную дыру и разместили там макет Кремля, и мля - мля - мля Чисельність населення в Україні становить 42,2 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність майже вдвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 6782
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все долбоебы визжащие про 20 лямов, повторяют за кацапской мандой, считающей население по потребению хлебобулочной продукци в год. по таким замерам в козлостане около 60 лямов населения.
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В Украине после распада ссср осело самоё большое число халявных пенсов со всей совдепии, потому мрут чаще в Украине,кто то говорит что от переедания, а кто то говорит что без ссср не могут жить
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧисленность населения в Украине составляет 42,2 млн человек. Смертность превысила рождаемость почти в два раза, - Госстат
 
 
 
 
 
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