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Все про:бюджет (4276) Европарламент (1333) Евросоюз (12145)

 Совет ЕС и Европарламент не смогли договориться по бюджету на 2019 год

Совет Европейского союза сообщил в ночь на вторник, что не смог 19 ноября 2018 года прийти к согласию с Европарламентом на переговорах по бюджету Евросоюза на 2019 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Евросоюзе Австрии и главы переговорщиков Совета Хартвига Лёгера.

"В ходе процесса поиска компромисса Совет пытался найти решение, которое вооружило бы союз для предстоящих задач. Но я все еще верю, что мы сможем договориться о бюджете следующего года до конца нынешнего", - заявил австрийский министр.

В коммюнике Совета ЕС, заседавшего в понедельник в Брюсселе, сообщается, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

"Этот перечень включает семнадцать новых проектов, которые добавлены к семнадцати изначально одобренным 11 декабря 2017 года и официально утвержденным 6 марта 2018 года проектам", - отмечается в документе. Эти проекты посвящены подготовке личного состава, развитию оборонных возможностей, сухопутной, морской и воздушной боеготовности, а также киберобороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховну Раду поступил доработанный проект госбюджета-2019

В коммюнике также отмечается расширяющееся сотрудничество ЕС по усилению возможностей киберобороны.

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, "в течение нескольких дней" будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения, приводит его слова Deutsche Welle.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить увеличение бюджета на 3% - до 165,6 млрд евро. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3097798
 
 
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Мне тоже кажется, что ЕС пора декоммунизировать.
Понарисовали звездочек!
Еще бы серп и молот прифигачили.
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Но никто даже словом не обмолвился о том, какое дичайшее бабло уходит на само содержание этой в корне бесполезной социалистической конторы
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Флаг тебе в руки и скатертью дорожка, губастый бобик.
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Бобик, когда отыщешь хотя бы пару отличий в социализьме хуйла с его тайгой и социализъме ес, тогда приходи, возможно поговорим
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Валенок, в ЕС не социализм, а социальноориентированная рыночная экономика, социализм в Венесуэлле.
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Тебе удалось это засечь даже из твоего сракозадвиженска? Радует
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Pocemu besmysleny.Vse strany ES daze te sto silno otstavali do vstuplenija v ES ot rosiji obognali ejio vo vsex sferax.
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Бюджет не приняли, а города переименовали? Совет ЕС и Европарламент не смогли договориться по бюджету на 2019 год - Цензор.НЕТ 8882
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Тим, що не називають міста камунячими вождями, тому і не доводиться переіменовувати.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет ЕС и Европарламент не смогли договориться по бюджету на 2019 год
 
 
 
 
 
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