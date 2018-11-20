 Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста. Надеюсь, его не изберут и самоубийства не произойдет. Иначе доверие к Интерполу исчезнет", - отметил Арьев.

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