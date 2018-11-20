 Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста. Надеюсь, его не изберут и самоубийства не произойдет. Иначе доверие к Интерполу исчезнет", - отметил Арьев.
ще можна зрозуміти "занепокоєння" США, але пафосні заяви "наших" аж ніяк
Кроме того, Роися открыто игнорирует международное право, занимается финансированием терроризма и военными преступлениями.
При таких раскладах назначать международного террориста и преступника главой международного органа по борьбе с преступностью - идиотизм.
Тем не менее, назначать представителя ИГИЛЛ главой Интерпола никому в голову не придет.
И да - вам говно по всей роже ровным слоем уже во всему Миру намазали. Так что "а докаж" больше не работает.
"коселек, коселек! какой коселек?" (с)
Бойцы российских частных военных компаний и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование против организаторов российских ЧВК, обращение поддержали 357 делегатов из 52 регионов россии.
Как отмечается в обращении, российские наёмники участвуют в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, других странах Африки и Азии. Потери исчисляются сотнями. Российские власти официально не признают бойцов ЧВК. Они участвуют в боевых действиях в статусе добровольцев.