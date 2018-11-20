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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Арьев (518) Интерпол (418)

 Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев

Нардеп (БПП) Владимир Арьев надеется, что Интерпол не возглавит российский генерал, иначе это самоубийство организации.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста. Надеюсь, его не изберут и самоубийства не произойдет. Иначе доверие к Интерполу исчезнет", - отметил Арьев.

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Российский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097796
 
   
 Топ комментарии
 
А Захарченко даже гражданином Украины был , но это не как не мешало ему воевать против Украины и убивать и пытать украинских граждан.
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Хорошее сравнение с Чикотило во главе Красного Креста. Респект Арьеву.
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В Николаеве евроБыдлоБляХерам с самого утра поводили путиным по губам, разрешили заблокировать по одной полосе дороги на вьезде и выезде в город😁
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Хорошее сравнение с Чикотило во главе Красного Креста. Респект Арьеву.
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о рашка в нулевые в европейские консервы бабла навливала, как смазку! и это только первые кусочки на поверхность всплывать начали.
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А что,возможно если бы Чикатило был главой красного креста,не смог бы ни кого убить,был бы постоянно на виду...
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А Захарченко даже гражданином Украины был , но это не как не мешало ему воевать против Украины и убивать и пытать украинских граждан.
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а Семочко на чолі СЗР?!))
ще можна зрозуміти "занепокоєння" США, але пафосні заяви "наших" аж ніяк
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Боятся соевые, что за не смогут скрываться от правосудия в Европе и Америке после потери неприкосновенности и смены власти в Украине. Это очевидный аргумент такого соевого кипиша. Или ещё есть какие-то? Объясните, приближённые к стыцькам.
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А чем китайский генерал был лучше? Чем РФ менее демократична и более агрессивна, чем Китай? Уйгуров гнобить можно, а украинскую власть кризисострителей - великое преступление?
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Взаимоотношения с Китаем хай уйгуров беспокоят. А у нас война с Роисей.

Кроме того, Роися открыто игнорирует международное право, занимается финансированием терроризма и военными преступлениями.

При таких раскладах назначать международного террориста и преступника главой международного органа по борьбе с преступностью - идиотизм.
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А какая международная организация или суд признали РФ финансирующей международный терроризм? Какой украинский суд осудил хоть одного гражданина РФ за военные преступления?
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Какой суд признал ИГИЛ международной террористической организацией?

Тем не менее, назначать представителя ИГИЛЛ главой Интерпола никому в голову не придет.
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Суд Великобритании, кстати, уже признал, что Роися занимается терроризмом на государственном уровне.
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Когда, какой суд, что именно признал? Является ли британский суд международной инстанцией?
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Удивительно, но именно в британские суды обычно обращается Роися насчет денег Ялынковича, например. Так что да - является.

И да - вам говно по всей роже ровным слоем уже во всему Миру намазали. Так что "а докаж" больше не работает.
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Так что самолет - это стелька. Ругань рулит, потому как пропаганда за малый прайс - не поиск истины.
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ой, товарищь, вi так отстали от жизни....
"коселек, коселек! какой коселек?" (с)
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А вообще сколько таких комментов в одну строку надо написать в день за среднюю ЗП?
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офф топ

Бойцы российских частных военных компаний и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием начать расследование против организаторов российских ЧВК, обращение поддержали 357 делегатов из 52 регионов россии.
Как отмечается в обращении, российские наёмники участвуют в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, других странах Африки и Азии. Потери исчисляются сотнями. Российские власти официально не признают бойцов ЧВК. Они участвуют в боевых действиях в статусе добровольцев.
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а чё они хотели то? Правила ведения войны конкретно определяют тех, кто воюет за деньги, как наёмников, которые попадают под действие местных уголовных законов и не подпадают под международные.
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Ну генералы СС были же руководителями Интерепола... Правда тогда многие страны покинули эту организацию, но ведь были же)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский генерал во главе Интерпола, все равно что Чикатило - президент Красного Креста, - Арьев
 
 
 
 
 
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