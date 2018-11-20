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Все про:аэропорт (1160) Одесса (5233) погода (2489)

 В Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены

Из-за ухудшения погодных условий самолет Embraer E195 компании "Австрийские авиалинии" не смог 19 ноября совершить посадку в международном аэропорту "Одесса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в администрации аэропорта.

"Лайнер из Вены около двадцати минут находился в зоне ожидания аэропорта, снизившись до 900-метровой высоты. Однако из-за низкой видимости и сильного ветра экипаж так и не решился посадить самолет. Поэтому авиарейс "Одесса - Вена" пришлось отменить", - отметили в аэропорту .

Между тем, белорусские и польские летчики, вопреки непогоде, успешно посадили в аэропорту Boeing В377 и Embraer E195. И по расписанию отправились в обратный рейс.

Стоит отметить, что в Одессе сейчас идет дождь, сопровождаемый сильными порывами северо-восточного ветра скоростью до 25 м / с. Руководство мэрии призвало жителей по возможности не выезжать на улицу на собственном автотранспорте, а в случае выезда не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

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Из-за непогоды приостановлено движение трамваев на двух маршрутах, объявлено об ограничении в работе портов Одессы, Черноморская и Рени. В частности, ограничения коснулись лоцманского сопровождения судов в портах Одессы и Черноморская, а в Рени ограничены грузовые операции с зерновыми в связи с сильным дождем.

Источник: https://censor.net.ua/n3097795
 
 
 Топ комментарии
 
Яка була фотка, ту і втулили. САмАльот та й сАмАльот. В Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены - Цензор.НЕТ 3715
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что за бравада и укол-те смогли эти нет. С погодой не шутят, да и людскими жизнями не играют
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Он улетел...но обещал вернуться (с)..
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что за бравада и укол-те смогли эти нет. С погодой не шутят, да и людскими жизнями не играют
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100 процентов! Погода и ветер могут изменяться так быстро, что там где сел один, через 10 минут уже не сядет никто. В то " погодное окно" с теми условиями, которое было у пилотов австрийского самолета, пилот принял решение не садиться и наверное правильно сделал. Ему виднее. Пилот принимает решение, садиться или нет. Он знает машину, знает себя, имеет информацию о погоде. Уверен, что пилот не просто так отменил посадку. По совокупности факторов 100% пилот имел право не садиться в тех условиях, так как пилоты всегда действуют в жестких регламентных рамках... У пилотов нет такого хочу, не хочу, могу, не могу... Есть совокупность условий для посадки, они или соответствуют, или нет...
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Яка була фотка, ту і втулили. САмАльот та й сАмАльот.
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Специально для того...что бы каждый желающий мог блеснуть своими знаниями самолетов...и умением определять их типы по фото...
Ну а если серьезно...то это фото не в тексте новости...а как иллюстрация новости о самолетах...могли и АН-2 прилепить...как сказали выше...самолет и самолет..
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да он вообще не виноват,его таким родили..
как и тебя.. В Одесі через негоду не зміг сісти літак із Відня - Цензор.НЕТ 5232
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Австриянцы - особая разновидность. У них своя гордость, правда руки из жопы.... В Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены - Цензор.НЕТ 8684
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"экипаж не решился посадить смолет" рейс "одесса-вена" отменили.

а куда самолет то делся:??!! В Одесі через негоду не зміг сісти літак із Відня - Цензор.НЕТ 800
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Правильно сделали.Не уверен-не обгоняй,за спиной жизни людей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены
 
 
 
 
 
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