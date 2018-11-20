 Защита Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении, - адвокат Динзе

Об этом "Крым.Реалиям" сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат Балуха Тарас Омельченко подал на условно-досрочное освобождение. Сейчас там (в Крыму. – Ред.) он один работает. Деталей по УДО у меня пока нету" , – сказал Динзе.

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Издание связалиось с Тарасом Омельченко для детальнейшей информации, но он отказался от комментариев.

По подсчетам адвоката Дмитрия Динзе, Владимиру Балуху, осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.