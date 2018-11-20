 Сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука: "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте главы Хельсинской комиссии сенатора Роджера Викера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц. Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима Путина", - отмечается в заявлении.

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Поэтому, продолжается в документе, если господина Прокопчука изберут в среду главой Интерпола, нет сомнений, что он продолжит злоупотребление запросами о розыске в Интерполе и блокировать усилия, направленные на содержательную реформу организации.

"Мы призываем все 192 члена выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и проголосовать против Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию применять наш голос и влияние с целью обеспечения, чтобы Путин и другие диктаторы не смогли больше использовать членством в Интерполе на пользу своим гнусным целям", - отмечается в документе.

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Под заявлением подписались американских сенаторов от Республиканской партии Роджер Викер, Марко Рубио, а также законодатели от Демократической партии Жанна Шахин и Крис Кунс, которые являются членами Хельсинкской комиссии США.