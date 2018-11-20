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Все про:Интерпол (418) Путин (24382) США (14426) Сенат США (83)

 Сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука: "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц"

Двухпартийная группа сенаторов, которые входят в Хельсинскую комиссию США обратились к администрации США и членам Генассамблеи Интерпола с призывом не допустить избрания российского генерала Александра Прокопчука директором Интерпола.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте главы Хельсинской комиссии сенатора Роджера Викера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц. Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима Путина", - отмечается в заявлении.

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Поэтому, продолжается в документе, если господина Прокопчука изберут в среду главой Интерпола, нет сомнений, что он продолжит злоупотребление запросами о розыске в Интерполе и блокировать усилия, направленные на содержательную реформу организации.

"Мы призываем все 192 члена выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и проголосовать против Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию применять наш голос и влияние с целью обеспечения, чтобы Путин и другие диктаторы не смогли больше использовать членством в Интерполе на пользу своим гнусным целям", - отмечается в документе.

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Под заявлением подписались американских сенаторов от Республиканской партии Роджер Викер, Марко Рубио, а также законодатели от Демократической партии Жанна Шахин и Крис Кунс, которые являются членами Хельсинкской комиссии США.

Источник: https://censor.net.ua/n3097791
 
   
 Топ комментарии
 
Дичь крепчает. Вместо не чистого на руки китайся назначают ветеринара из зкасрашья с "чистыми руками". Демонстрация полной деградации всех этих международных "институтов"
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это давно уже не институты ...это ПРОСТИТУТЫ
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Дискредитація міжнародних інституцій одна з цілей гібридної війни імперії зла = ж.ліліпукії "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц", - сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука - Цензор.НЕТ 115
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наоборот надо назначить.Скрипаль и его дочь тоже ЗА
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А они внатуре - ЗА, бо не верят, шо их моль травонула... Нашли божьих одуванчиков...
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Дичь крепчает. Вместо не чистого на руки китайся назначают ветеринара из зкасрашья с "чистыми руками". Демонстрация полной деградации всех этих международных "институтов"
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это давно уже не институты ...это ПРОСТИТУТЫ
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это просто Фитиль какой то ……..преступника искать преступников.
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у расіського хенерила така нерусская хфамілія ...повинен бути як мінімум КАЗЛОВ
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А он из украинских манкуртов. Житомирский полещюк.
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Дискредитація міжнародних інституцій одна з цілей гібридної війни імперії зла = ж.ліліпукії "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц", - сенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука - Цензор.НЕТ 115
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Та вони й самі себе дискредитують не гірше за кацапню. Всі ці збіговиська високооплачуваних імпотентних нероб. Може Вам нагадати де зараз попередній очільник "інтерполу"? В китайській буцегарні як корупціонер. А всі ці "блатери_платіні?
Запитання таке: на біса Україні утримувати всі ці годівниці для єврокорупціонерів? У нас своїх мало? Яка користь Україні від "інтерполу"?
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Эта паахоже , шо в Интерполе ваапше иопу дались...
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Какая тварь там че вякнула про правва человека?
"Це схоже на те, коли лисицю призначають відповідальною за курник", - сенатори США закликали не призначати головою Інтерполу російського генерала Прокопчука - Цензор.НЕТ 7652
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Європа як завжди короткозора та хитро.опа. Мабуть мало Гітлер їх навчив...
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Американцы очень вежливы по отношению к рашистам.Какие нахер лисы.Козлы они,которые прорываются в огород с капустой.Правда не удобно как-то перед самими козлами,они очень даже милые животные,а рашисты мрази!
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У випадку з москалями не потрібно пускати цапа на город, а не лисицю до курей.
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Аналогия лисицы и кур очень даже в точку. Европейцев не научила история. Вместо того, чтобы объединится в борьбе с неофашизмом, они с его адептами заигрывают и даже готовы ставить на руководящие должности. Одним словом - дегенераты, т.е. вырожденцы.
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Прокопчук был вице-президентом Интерпола и ничего страшного не случилось...
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та шо вы говорите, и мало там карточек на инакомыслящих проскочило? Небыло бы прициндентов, никто бы ничего и неговорил.
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а мне очень даже понравилась вот эта фраза: "...чтобы Путин и другие диктаторы...".
заметьте, это в официальном документе.
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журналисты и инакомыслящие. При том не только кацапские, а и иранские и тп.
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То все эмоции и пустой треп.
На эту должность человека избирают, а не назначают. Чего мудрить - высказали свои аргументы, проголосовали и все.
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Опять кацпам дадут под зад, на этот раз в Интерполе. После они будут заявлять, что они сами не захотели возглавлять, что у них много важных дел. А в это время китайцы продолжают без всякой там стрельбы захватывать Сибирь и продолжают размножаться.
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В данном случае проблема не только в кацапстане и их инакомыслящих. Для того, чтобы получить поддержку хуйлостанцы не брезгуют вступать в сговор с себеподобными режимами и через интерпол по фальсифицированым делам требовать выдачи инакомыслящих и журналистов с разных далеко не демократических стран. По-сути, раха возглавила синдикат диктаторов и авторитарных режимов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы США призвали не назначать главой Интерпола российского генерала Прокопчука: "Это похоже на то, когда лисицу назначают ответственной за куриц"
 
 
 
 
 
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