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 В результате ухудшения погодных условий обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 60 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская - 2",- сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 292 чел. и 856 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3097786
 
 
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Сегодня рада переименует Днепропетровскую область и сразу погода наладится!
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У нас тоже конец света.
Волны 5 метров.
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У меня во дворе снега сантиметров 30 уже и ветер сильный. Переодически пропадает свет...
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Сегодня рада переименует Днепропетровскую область и сразу погода наладится!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ухудшения погодных условий обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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