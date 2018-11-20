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 "Множество огнестрельных ранений, в том числе в голову": в Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Мачиев застрелил росгвардейца

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца.

Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, по сообщениям ряда СМИ, убил сотрудника Росгвардии во время перестрелки в одном из дагестанских кафе. Самого спортсмена, который сейчас находится в больнице, ранили выстрелом в бедро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Полиция Республики Дагестан занимается розыском подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, которое произошло рано утром 18 ноября в Махачкале.

"В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы управления Росгвардии по Республике Дагестан.

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Отмечается, что посетители кафе во время конфликта использовали огнестрельное оружие.

"В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение", - добавил представитель ведомства.

Как отмечает источник агентства, от выстрелов также пострадал один из посетителей кафе. Получивший огнестрельное ранение человек доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр. Он находится в реанимации, но пребывает в сознании. Пострадавшего оперативно допрашивали следователи.

Еще один источник "Интерфакса" отмечает, что личность преступника, который нанес смертельное ранение сотруднику Росгвардии, уже установлена. Им является известный спортсмен, который завоевал несколько трофеев на международном уровне.

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"По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело", - заявил источник.

В другом издании, также ссылаясь на источник, назвали имя и фамилию чемпиона мира по рукопашному бою, которого подозревают в убийстве. Однако, как отмечает ТАСС, чемпион мира по рукопашному бою сейчас находится в больнице.

"В убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Он в больнице, его опрашивают", - сказал собеседник агентства, который уточнил, что по предварительным данным "был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется".

Что касается официальной информации, то следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года, примерно в 4 часа утра, возле клуба-ресторана в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

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В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта.Расследование уголовного дела продолжается", — отмечает на официальном сайте СУ СКРФ по Республике Дагестан.

Помимо достижений на мировой арене, Мачиев является двукратным чемпионом СНГ по рукопашному бою, а также пятикратным победителем первенства Дагестана по ушу-саньда. Во время перестрелки спортсмен был ранен в бедро.

Источник: https://censor.net.ua/n3097784
 
   
 Топ комментарии
 
Это вам не ванька-терпила, а гордый джигит😁
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Гражданская война...не иначе...
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Быстрее всего, скоро домбабве, всей гопотой , объявится на рабсии.
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Вангую - чувака отмажут. Вместо него найдут и посадят козла отпущения, которого выпустят втихароя через пол года и бабла отстегнут. Ну это если Мачиев окажется порядочным дагом.
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На героя наросеи пока не тянет, нужно убить хотябы 100 кацапов, отрезать головы и посадить на бутылки.
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На Хероя не тянет, надо было россгвардейцу сначало глаза выколоть, а потом бошку отрезать, вот тогда точно Херой, а так только на медальку тянет, РамзанкаДыров пусть проведет мастеркласс, он этому с юности учился.
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Это вам не ванька-терпила, а гордый джигит😁
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типова російського міру поножовщина у стані поросячого вереску
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Один прыгает с ринга ногами на судей и тренеров, другой стреляет в росгвардейца... Кавказ рулит в делах "старшего брата".
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Мачиев- заМАЧИЛ одного орка!!! Маловато однако!!!
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Подождём твою мать (с) пока перебьют друг друга
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чурки выясняли отношения между собой а пьяные москали на правах оккупантов сунули свой пятак в местные терки . за что один и поплатился "Множество огнестрельных ранений, в том числе в голову": в Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Мачиев застрелил росгвардейца - Цензор.НЕТ 3637
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жители Дагестана борются с оккупантами устраивая нападения на блок-посты . а чурки бухают по кабакам и если и убивают москалей то случайно и по пьяной лавочке
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Хто тобі сказав, що цей мусульманин вживав спиртні напої (хоча таке буває)?
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Согласен. Чтобы бить нарассеян необязательно пить. Хватает уже того, что они - рассеяне и что ничего хорошего от них ждать не приходится.
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Нехер рашистам занюханым,по чужим землям шастать.Пусть у всех рашистских вояк,земля под ногами горит,как у десантников Псковской дивизии,которых порвало одним снарядом более 200 человек за раз,когда,эти ублюдки,шарились по Донецкой области летом 2014.Помните видео с 10 кадровыми десантниками,"заблудившимися"в степях Донецких.ДЫк,как оказалось,им повезло,они выжили,а остальную колону порвало вхлам за один раз.Сдохните мрази!Ненавижу!
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не снарядом а Точкой У - но в целом согласен
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Дагестан-круто! Чечня-круто! Рашка-вперде!😄
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Убит очередной мокшанский оккупант в Махачкале и это радует...
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Це вам не на жигулівській "дев'ятці" гасати, а серйозне заняття.
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сруцке гвардеец получил хороший урок национальной терпимости
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жизнь капризна.мы все в ее власти.мы ворчим и ругаем житьё-бытие.Чнм труднее она,чем опасней,тем очаянней любим её.Расул Гамзатов.Дагестанский поэт.
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Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
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молодцы горские евреи мочите кацапов везде на кавказе
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У северокавказцев свои законы . Для нас они не образец цивилизации, но они так привыкли и живут так веками. И нехрен лезть туда со своими правилами. Тем более - московскими. Тем более что в России одичавших намного больше.
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Жаль, що Мачієв застрелив росгвардійця "Безліч вогнепальних поранень, зокрема в голову": в Махачкалі чемпіон світу з рукопашного бою Мачієв застрелив росгвардійця - Цензор.НЕТ 7662 Треба було вбити його руками "Безліч вогнепальних поранень, зокрема в голову": в Махачкалі чемпіон світу з рукопашного бою Мачієв застрелив росгвардійця - Цензор.НЕТ 775
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Дикость! Чемпион мира по рукопашному бою! А убивает росгвардейца из огнестрельного оружия.
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Кулачные бои проводят с мужиками. А здесь рассеянин.
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Спортсмен повинен постійно тренуватися, а вбитий був тренованою людиною. Тому вбивати таких можна і треба руками.
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Вот это Ваше "треба" - в десятку. Пока территория вЯликих не сожмется до границ МКАДа.
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"любят" кавказские народы руский мир... побольше бы такой "любви"...
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Останнє свято мусульман у році - День Народження Пророка Мухамеда - 20 листопада 2018 року.
У мусульман свят не багато, вони святкують свої свята так як Пророк Мухаммед заборонив приймати мусульманам участь у святах інших релігій. У свята і священні дні мусульмани читають Коран, здійснюють ритуальні намази, роздають пожертвування і зустрічаються з родичами.
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Однозначно дисквалификация и лишение всех титулов и наград за использование огнестрельного гаджета. Он должен был голыми руками и голыми ногами победить оркогвардейца.
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Рассеянчика в скотомогильник, дагестанцу героя россии.
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Один 200-й, один 300-й. Тоже не плохой результат.
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один кацап завалил другого кацапа
и это радует
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Вчив ушу, а скористався пістолетом... Чайник
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Мачієв займався самбо та був чемпіоном з рукопашного бою.
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Якби там не було, а загиблого служивого шкода. Не злякатися і одному піти на нетверезу компанію це вже не кожний погодьтеся зможе. І не важливо де він проходив службу і якої був національності - він повів себе як справжній чоловік і гідний поваги.

Нехай земля буде йому пухом.
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співчуваєш росгвардіцю, а він би тебі не співчував.
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Вбитий Рамазанов був мусульманином.
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Не Мачієв, а Мачете справжний наступного разу пошинкує росгвардію.
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Легко бути героєм, сидячи на дивані в теплі і в безпеці... А ти ніколи не пробував вийти на бій один проти всіх, якщо ти переконаний у своїй правоті?.... Мабуть що ніколи..😕😕😕
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а ти там бачив що було? Він вліз в конфлікт, тому що у нього був пістолет бойовий у кишені, от таких лопухів як ти і стріляють хто сердобольний співчувальщик ворогам.
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Это что ж такое? Ты ему пулю в ногу, а он тебе всю обойму да в голову! абидно, однако! Впрочем, Восток- дело тонкое, Петруха, спи с миром в своем Мухосранске.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Множество огнестрельных ранений, в том числе в голову": в Махачкале чемпион мира по рукопашному бою Мачиев застрелил росгвардейца
 
 
 
 
 
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