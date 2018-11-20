 Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сказано в сообщении.
По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.
"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре ООС.
и кушать готовить не на плите, а на костре...
Главное результат!!
Разве не понятно, что НЕ дать собрать развед-данные для противника и НЕ дать причинить урон нашим бойцам (посредством получения тех же самых развед-данных) - это в принципе бесценно - будь то РЭБ или другой доступный(!) в данном месте и в данное время способ!?
А Хугу фотку через СМИ посоать и написать, что он Козел 😀😀😀
Не хотят больше быть пушечным мясом, а хотят стать прославленными ветеранами.
Жалуются на "юридически несостоятельные" договоры и на то, что их «вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях» Не нравится воителям и отсутствие пенсий и реабилитации со стороны государства.
Подан иск в Международный Уголовный Суд в отношении руководителей отечественных ЧВК (организаций, запрещенных росcийским законодательством).
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Лучшие комменты:
Только в России наёмники зная, что подпадают под 2 действующие статьи Уголовного кодекса могут догадаться составить СПИСОК ФИО членов и начать бодаться. То есть даже искать не надо. Я бы ещё фотку в полном экипе приложил. Дауны.
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в этом и маразм:
- если наемничал, то заткни ротовую полость и сиди со своими культяпками на даче у мамки и не .....зди.
- если добровольничал, то предъявляй претензии той стороне, за какую геройствовал или сиди со своими культяпками на даче у мамки и не .....зди.
- если убивал и воевал на стороне незаконных формирований, то будь мужиком - сдайся и не позорь мамку.
Но чтоб не то что .....здеть, а еще и… жаловаться... Тут надо быть инвалидом по совсем другому диагнозу.
https://polka.d3.ru/bunt-ikhtamnetov-1692934/?sorting=rating
Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.
Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье и называлось "ЧВК. Гибель армии - #НасТутНет". Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.
горе у старшего брата
после попадания снаряда хорошо что ети елементы нашли..
делов то