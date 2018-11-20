 Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сказано в сообщении.

По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.

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"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре ООС.





Фото: пресс-центр ООС