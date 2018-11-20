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 Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Объединенные силы сбили очередной БПЛА РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭС был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - сказано в сообщении.

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 01

По данным штаба, после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 02

"Судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации", - отметили в пресс-центре ООС.

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 03
Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 04
Фото: пресс-центр ООС

Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА Орлан-10 производства РФ, - штаб ОС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3097783
 
   
 Топ комментарии
 
Начали системно сбивать ватные, летающие лоханки.
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Да хоть бумерангом . Главное во время сбить 😀😀😀
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А чем сбили? Сколько стоит Орлан и ракета стрелы? И зачем его сбиватьб а не дешевле подавить с помощью РЭБ или даже посадить его? Вот это был бы высший пилотаж и никакие орланы бы больше у нас не летали никогда.
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а зачем тогда вообще огнестрельное оружие? можно же с ножами воевать... на патроны деньги не тратить, и изготовление дешевле..
и кушать готовить не на плите, а на костре...
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В худшем случае цены сопоставимы. Но, скорее всего БПЛА много дороже. Комплекс этого Орлана около 1 млн. дол. стоит. Сколько сам аппарат можно только предполагать. Но более 100 тыс. дол точно. А ракетам Стрелы-10 уже лет за 30. Что их беречь. Все равно предельный срок эксплуатации не за горами.
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Начали системно сбивать ватные, летающие лоханки.
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Выставить обломки на всеобщее обозрение, напротив российского посольства
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Даёшь,на один беспилотник,10 ряженых сепаров(кадровых рАссЕяновских хуйлопутлеровцев),чтоб и собирать не чего было.Тьфу!
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Из них уже можно сделать мемориал беспилотным аэрокосмическим войскам Раиси. Українські ППО збили на Донбасі ворожий БПЛА "Орлан-10" виробництва РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5585
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Ничего удивительного, его можно в любом военторге купить!
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Да хоть бумерангом . Главное во время сбить 😀😀😀
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тебе какая разница чем мочат твое хуйло!?
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вот странно. захерку в реале завалили, а в виртуале пишет ещё.
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А я то тумаю, що то за Саша Саша Саша сере на форумі!
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"саша-саша" я не знаю, чем и как там мочат ваших Орланов и прочую нечисть, но тебя на Цензоре мы будем мочить старым, проверенным способом - чуть появился - и сразу в спам, за поребрик.
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иди в сарай, там тебя вова жириновский ждет
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А в чем проблема? Если можно не "палясь", снять без шума, то так и надо делать. Зачем палить орудия?
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Сегодня средствами РЭБ,завтра ПВО. В чем проблема? Что тебя удивляет,мокша? Понятно,что для тех,кто сбивает воздушные цели исключительно лаптями подобное в диковинку.
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не вижу вообще проблемы, все варианты хороши.
Главное результат!!
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высветливают-показывают нормально..некоторые валим, некоторые подавляем РЭБ и принуждаем сесть..а рассказывать каким подразделением - это уже извините..
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я смотрю "советчик с тебя хороший", почему сам не командуешь?))
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далеко все не бесплатно.. если не твое, че тогда умничаешь?
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Знову зрада? Саша, в тебе хоч рогатка є, щоб збивати БЛА?
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Тебе какая разница чем сбили,да хоть палкой,главное результат!Помню сепары гнали,когда сбили один из наших самолётов,что они в музее пушку нашли,времён казачества,дуло ей распаяли и ядром самолёт сбили.Когда рассказывали,что они обычные колхозники и шахтёры.И чё?лохопедры рашистские на раз хавали!Танцы свои бабуиновские перед голубыми экранами исполняли,ура РассЕя,мы победим.С белочкой сначало пусть справятся,которая их всех накрывает поголовно...А чем и как сбивают наши,кроме наших ни кого не должно касатся.Чем меньше инфы,тем больше счастья нашим и нежданчика рашам!
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Олрай Христофор Банифатич!Только теперь мне придется пойти брать банк,ну или на крайняк,машину какую инкассаторскую,не закрытую ггыыггыы...Не знаете часом,где такие обычно стоят,а ещё когда и во сколько надо проходить мимо...
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Саша, скажи, ты ведь не очень умный, да?
Разве не понятно, что НЕ дать собрать развед-данные для противника и НЕ дать причинить урон нашим бойцам (посредством получения тех же самых развед-данных) - это в принципе бесценно - будь то РЭБ или другой доступный(!) в данном месте и в данное время способ!?
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Повесить эту дрянь в ООН - пусть все видят .
А Хугу фотку через СМИ посоать и написать, что он Козел 😀😀😀
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ООН и остальные западные друзья-партнеры все это видели..показываем неоднократно ...и сбитые и посаженные и остатки роскоши..
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У них я думаю и так все виды этих летучек и их схемы имеются.С чем то же они сравнивают образцы,рашистских военторгов.А зная,какие рашисты падкие до ненавистных им долларов,уверенна им первым присылают эти образцы.Помню,как америкосы в 90 годах добрались до рАссЕйких МИгов,долго потом Путлер востанавливал данное предприятие,оставалось буквально чуть чуть и вообще не осталось бы производства.Америкоская фирма,во времена перестройки в тихую через подставные фирмы выкупила почти все технологии и все предприятия,что были связаны с Мигами.Путлер помню очень бесился.
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Бунт ихтамнетов

Українські ППО збили на Донбасі ворожий БПЛА "Орлан-10" виробництва РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1400

Не хотят больше быть пушечным мясом, а хотят стать прославленными ветеранами.
Жалуются на "юридически несостоятельные" договоры и на то, что их «вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях» Не нравится воителям и отсутствие пенсий и реабилитации со стороны государства.

Подан иск в Международный Уголовный Суд в отношении руководителей отечественных ЧВК (организаций, запрещенных росcийским законодательством).

* * *
Лучшие комменты:

Только в России наёмники зная, что подпадают под 2 действующие статьи Уголовного кодекса могут догадаться составить СПИСОК ФИО членов и начать бодаться. То есть даже искать не надо. Я бы ещё фотку в полном экипе приложил. Дауны.

* *
в этом и маразм:
- если наемничал, то заткни ротовую полость и сиди со своими культяпками на даче у мамки и не .....зди.
- если добровольничал, то предъявляй претензии той стороне, за какую геройствовал или сиди со своими культяпками на даче у мамки и не .....зди.
- если убивал и воевал на стороне незаконных формирований, то будь мужиком - сдайся и не позорь мамку.

Но чтоб не то что .....здеть, а еще и… жаловаться... Тут надо быть инвалидом по совсем другому диагнозу.

https://polka.d3.ru/bunt-ikhtamnetov-1692934/?sorting=rating
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+ (кто не в курсе)
Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.
Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье и называлось "ЧВК. Гибель армии - #НасТутНет". Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.
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Їхали мачіть хохлов, а потім: а нас за шо?))
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ждем хуйловских троллей с лозунгами - ниверю, докажите.
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Какая разница как и чем сбивают,главное что сбивают...
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этот, похоже, "Осой" или "Стрелой". что-то ошмётки мелкие для ЗУ.
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сейчас выползет один скептик ( ник уже не помню ) с американским флажком и российским айпишником и снова станет доказывать что это наши еще в 2014-ом выловили в Азовском море упавший москальский Орлан и теперь его фоткают в разных ракурсах Українські ППО збили на Донбасі ворожий БПЛА "Орлан-10" виробництва РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6846
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Дык и под Питером с Ростовом тоже хоронят все время одного и того же кацапа под разными номерами. Українські ППО збили на Донбасі ворожий БПЛА "Орлан-10" виробництва РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8579
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И так уже 4 года.Лихо под видом одного дохлого рашиста,несколько тысячь тушек по разным территориям позакапывать.Буквально несколько часов назад просматривала архивы,дЫк уже на начало лета 2015 этих рашистских тушек,было возвращено через Ростов на Дону,более 1500.Причем отвечал за все тушки один и тот же чёрт и документики нужные на всех оформлял.Очень возмущался,когда случайно всплыли дохлые тушки с сепарскими бумажками.Одна тушка,как раз из под Питера.А вот теперь сижу и думаю,сколько же этих дохлых ублюдков отправили грузом 200 за 4года войны?А сколько их по шахтам и ямам позарыто...
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Эти гении в международный суд подали иск, шо им платят мало за такую сложную работу. Українські ППО збили на Донбасі ворожий БПЛА "Орлан-10" виробництва РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6595
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сбивать его лучше всего дешёвеньким беспилотником. просто тараном. и пацанам развлекуха. а ракеты только если не получится похорошему. я видел, как ребята ворон сбивали простенькими аппаратами на аккумуляторах. скорость позволяла. да и манёвренность. от опытного оператора вороне не уйти
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А где фото аппарата? Одна тряпочка только...
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Думаешь что он как Боинг?)))
после попадания снаряда хорошо что ети елементы нашли..
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во шахтеры! скинулись и купили в военторге
делов то
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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