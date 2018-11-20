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Все про:ВР (22447) неприкосновенность (874) Березкин Станислав (8)

 Рада сегодня рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Верховная Рада во вторник, 20 ноября, планирует рассмотреть представление генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина ("Воля народа").

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным следствия, Березкин причастен к завладению 20 млн долл. Ощадбанка. Накануне комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности. Рассмотрение его в зале Рады запланировано третьим вопросом.

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Перед этим, в начале пленарного заседания, парламентарии собираются завершить рассмотрение в первом чтении законопроекта № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", которое было начато в прошлый пленарный четверг, 8 ноября.

После этого депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект 7267 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними".

В повестку дня Рада во вторник планирует включить несколько законопроектов, в частности, правительственный проект закона 9241 "О внесении изменений в приложения № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно финансового обеспечения Конституционного суда Украины" и 9068 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере".

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Далее предусмотрен блок вопросов аграрной политики. Депутаты должны, в частности, рассмотреть правительственный законопроект №4611 "О требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами", а также три проекта "О сельскохозяйственной кооперации". К тому же, второе чтение должен пройти законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечение коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности".

Кроме того, Рада планирует включить в повестку дня и направить в Конституционный суд законопроекты №8380 и №8329, которые касаются внесения изменений в Конституцию Украины для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Также для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в парламент вносится закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726). Депутаты приняли его 13 апреля 2018 года, однако 7 июня глава государства ветировал его. При этом отмечалось, что в законе сформирован перечень разрешенных видов частных детективных услуг без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада на этой неделе может рассмотреть проект Госбюджета-2019, лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - Парубий

Отдельными блоками ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей, а также об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3097782
 
   
 Топ комментарии
 
Гавнюки и дармоеды. В стране других проблем нет, только наименования областей?
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А почему снятие неприкосновенности только с одного депутата? Оптом же дешевле...
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Мы ведь почему жили бедно? - Потому, что области у на неправильно назывались. Зато теперь мы сразу богатеть начнём
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А этот Берёзкин разве ещё в Украине? Если до сих пор тут, значит УЖЕ "договорился" на Банковой.......
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Коли взагалі ліквідуєте недоторканість, адже Парубій нахвалявся.
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Не понимаю, как мы раньше жили без переименования областей??? Вот в чем наиглавнейшая проблема. Теперь заживем! Уважаемая ВР, включите телевизор, пообщайтесь с людьми, воинами, предпринимателями, рабочими. Может это немного поменяет ваше мировоззрение на проблемы Украины...
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Мы ведь почему жили бедно? - Потому, что области у на неправильно назывались. Зато теперь мы сразу богатеть начнём
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Снова Андрюха решает. То Горишни плавни, прости Господи, - то Сичеславскаая, - не дай Бог. Фсё шо магу!
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Мне говорили днепровчане, что ни один рассеянин не может выговорить "Горишни плавни". Разные варианты называют, а Горишни Плавни не могут. Самый классный вариант - Гришкины Плавки.
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Гавнюки и дармоеды. В стране других проблем нет, только наименования областей?
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Сегодня решат последнюю - переименование.
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Жила бы страна родная,
И нету других забот! (с)
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Это самое безопасное и не затрагивает ни чьих комерческих интересов. И потом они ещё и спеть могут ((
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А почему снятие неприкосновенности только с одного депутата? Оптом же дешевле...
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ВАЖНЕЙШИЕ вопросы для населения. ДНЕПРОПЕТРОВСКУЮ в НЕЗАМЕРЗАЮЩУЮ, КИРОВОГРАДСКУЮ в ТЕПЛЕЙШУЮ.
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Как вы область назовёте,
Так она и заживёт
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В принципе ДА, ну и как их назовут? Опять каким то именем у которых судьба не сложилась, через время переименуют. Ну, можно переименовать в Днепровскую область, ДНИПРОоно и есть ДНИПРО, а вот КИРОВ, надо подумать, не именами, а цветами.
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А Бойко значит вышки проглатили. ??? Вот протащит его рашка в презики и он всех депутатов пересадит и кабмин с АП.
Играются они каким то Березкиным. Просто клоуны
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Протащит не РАШКА, БАРЫГА. Верно понимайте. Вот если бы РАШКА поддержала Порошенко, что бы вы сказали? Вы были бы против него, а почему Рашка сказала, что будет поддерживать Юлю, потому что - БОЯТСЯ. Надо понимать, если РАШКА за, то народ против этого, вот они и поддерживают ЮЛЮ, а не БОЙКО.
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Ооооо!!!! Вот переименуем и сразу заживем!!! ВВП скаконет до небес!!!
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При упоминании этой фамилии, немедленно строки Высоцкого в башке всплывают:
У начальника Березкина
Ох и гонор, ох и понт
И душа крест-накрест досками
Но и он пошел на фронт...(с)
Помните, из "Штрафные батальоны"? Правда этому Березкину- штрафбат, явно не угрожает.
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Не, около ста, остальные массовка, вернее под танцовка. Ну, природа такая, гады всегда пролезают и выживают.
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