 Рада сегодня рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным следствия, Березкин причастен к завладению 20 млн долл. Ощадбанка. Накануне комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента признал законным представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности. Рассмотрение его в зале Рады запланировано третьим вопросом.

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Перед этим, в начале пленарного заседания, парламентарии собираются завершить рассмотрение в первом чтении законопроекта № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", которое было начато в прошлый пленарный четверг, 8 ноября.

После этого депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект 7267 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними".

В повестку дня Рада во вторник планирует включить несколько законопроектов, в частности, правительственный проект закона 9241 "О внесении изменений в приложения № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно финансового обеспечения Конституционного суда Украины" и 9068 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере".

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Далее предусмотрен блок вопросов аграрной политики. Депутаты должны, в частности, рассмотреть правительственный законопроект №4611 "О требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами", а также три проекта "О сельскохозяйственной кооперации". К тому же, второе чтение должен пройти законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечение коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности".

Кроме того, Рада планирует включить в повестку дня и направить в Конституционный суд законопроекты №8380 и №8329, которые касаются внесения изменений в Конституцию Украины для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Также для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины в парламент вносится закон "О частной детективной (розыскной) деятельности" (№3726). Депутаты приняли его 13 апреля 2018 года, однако 7 июня глава государства ветировал его. При этом отмечалось, что в законе сформирован перечень разрешенных видов частных детективных услуг без учета требований ряда законодательных актов Украины.

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Отдельными блоками ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Черкасской, Киевской и Харьковской областей, а также об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей.