 Великобритания призывает РФ прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении британского МИД.
"Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море после обсуждения этого вопроса в Совете по иностранным делам ЕС", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что такая практика России "дестабилизирует региональную экономику".
Представитель британского МИД заявил, что "Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство".
Он напомнил, что в марте Россия открыла "незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом".
"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих в порты Украины в Азовском море и покидающих их. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - отметил представитель британского МИД.
По данным министерства, за это время более 200 судов пострадали от политики, которая "наносит ущерб экономике Украины и подрывает ее суверенитет".
Кроме того, Лондон обеспокоен растущим военным присутствием России в Азовском море.
"Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", - добавил представитель МИД Великобритании.
Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что "в ближайшие недели или даже дни" ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.
"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она на пресс-конференции в понедельник, комментируя итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам.
По ее словам, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят (по этому морю - ИФ) под флагами европейских стран".
Она сообщила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.
"...Тут Ваську Повар укоряет:
«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька всё-таки курченка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот-Васька всё жаркое съел."
кацапские мосты, флоты и рохлеты завезённые в Крым
Великобритания отличается от нас тем, что
у власти люди, которые знают цену «сладкой тропинке»
лжи, в связи с чем их слово дороже, чем
золото кацапов
вооружать население для войны с расеейской педерацией ?