 Великобритания призывает РФ прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении британского МИД.

"Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море после обсуждения этого вопроса в Совете по иностранным делам ЕС", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что такая практика России "дестабилизирует региональную экономику".

Представитель британского МИД заявил, что "Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство".

Он напомнил, что в марте Россия открыла "незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом".

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"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих в порты Украины в Азовском море и покидающих их. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - отметил представитель британского МИД.

По данным министерства, за это время более 200 судов пострадали от политики, которая "наносит ущерб экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

Кроме того, Лондон обеспокоен растущим военным присутствием России в Азовском море.

"Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", - добавил представитель МИД Великобритании.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что "в ближайшие недели или даже дни" ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она на пресс-конференции в понедельник, комментируя итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят (по этому морю - ИФ) под флагами европейских стран".

Она сообщила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.