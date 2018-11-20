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 Политика Украины
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Все про:МИД (4795) ОБСЕ (3406) Прокопчук Игорь (1)

 С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука

В МИД Украины утверждают, что родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и не вредят национальным интересам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Украины на обращение "Украинской правды" в связи с семейными связями Постпреда Украины при ОБСЕ.

"Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - отметили в МИД.

В министерстве утверждают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины".

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - отмечает пресс-служба МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели"

Ранее газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Прокопчук Игорь Васильевич, который уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчук.

Напомним, Александр Прокопчук ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Источник: https://censor.net.ua/n3097779
 
 
 Топ комментарии
 
так вот почему миссия ОБСЕ ничего не видит пока им в голову не прилетит.
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Ага. За девку они воевали. За нашу Аду Роговцеву С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 8833
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Как ни крути, а если бы журналюги не раскопали, то всё сошло бы по тихому. Тише- не бывает.
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Ага. За девку они воевали. За нашу Аду Роговцеву С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 8833
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если у человека все ровно , то какие проблемы . мало ли у кого и где родственники . как то совком попахивает :
- в семье интернированные были ? родственники за границей есть ?
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родственники за границей то нормально, а в пидарашке нельзя!
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Там не все ровно.
Дети Игоря Прокопчука даже после 2014 года продолжали учиться в школе при посольстве РФ...это о чем-то да говорит.
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так вот почему миссия ОБСЕ ничего не видит пока им в голову не прилетит.
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Так в этом и заключается его САМООТВЕРЖЕННАЯ работа НО БЕЗ ОЧКОВ ! А если проще то как присоска где прилип там и смокает.
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Я вообще- то против так- сказать насилия , но в данном конкретном случае очень хочу, чтоб этих обсешникрв продажных в самых лучших традициях русскага мира подержали в подвале или просто пристрелили. Тогда б они сразу прозрели.
Но там другая установка от кремлевских кураторов. Обсешников думаю наоборот 'ублажают' всеми известными способами. Поэтому ни о какой объективности и речи идти не может.
Я не понимаю, почему Украина так вцепилась в эту самую ОБСЕ , которая ничего не видит.
Которая если танк, то непонятно якобы чей|| а если даже на танке рассейская тряпка прилеплена, то такое г можно 'купить в любом магазине'
Искать смысл в бессмысленном - хреновая затея.
Американские беспилотники гораздо объективней этих сексотов.
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Доречі, теж відразу прийшла така думка! 1:1...
Чомусь...
Мабуть, у таких випадках краще все ж таки перестрахуватись, тим більше, що мова про долю України...
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Наш земляк Суворов в своем "Аквариуме" еще 30 лет назад писал, что самое главное и самое трудное для разведчика найти человека, обладающего секретной информацией и "болевой точкой". Дальше вербовка идёт как по маслу. Здесь кацапам даже искать ничего не надо было. Впрочем, имея такие семейные джек-поты как Климкинд и его шеф, на мелочь можно и не размениваться
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А моя кошка родилась в коровнике. Она корова? Резун родился в семье украинца
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Но если бы ее воспитали коровы , то она бы думала , что она теленок.Человека реформист окружение в котором он растет , школа , семья , двор и т д . У кацапов пол страны которые себя причисляют к украинцам , но при этом не слова по украински не знают ,а история Украины и ее традиции это вообще какой то бред .Только по факту они как были кацапо-хохлами так и есть.
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Вы подозреваете Суворова, приговоренного совко-кацапами к высшей мере за антисавецкую деятельность, в кацапизме?
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Суворов боролся как мог с Совой , плюс его романы открыли очень многим глаза на Сову , как и мне в том числе .Но вот утверждать , что он украинец , только на том основании , что родился в семье украинца , я бы не стал .
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Свиноросси ненавидять Суворова також за те, що він підтримав Майдан, і виступає за Україну.
За те що він не манкурт, і памятає свої українські коріння.
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Суворов. Надо же какое себе имя выдумал.
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Чужое спер . Шо вы хотите с кацапа😀😀😀
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Це прізвісько - «Суворов» дали йому у Суворовському училищі, самі курсанти, як найбільш здібному у воєнних науках.
Віктор Різун - Суворов, завжди тепло згадував свого діда, який служив у РПАУ - Революційній Повстанській Арміі України Нестора Івановича Махна.
От чому свиноросси його особливо ненавидять.
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Не врага народа, а торгового партнера С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 1151
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Братья Кличко ни за какие деньги не вышли бы на бой друг с другом, только поддерживали друг-друга. Здесь сходная ситуация.
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Поэтому ОБСЕ слепа, а Украина как-то слабо огрызается по этому поводу.
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согласен на 100%, а еще в самой миссии ОБСЕ полно россиян, но никто не протестует!!!!
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Причины этого молчания кучерявого ягня непонятны и скорей всего более глубоки, чем просто его вера в его любимые 'безальтернативные ' варианты
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Здесь конфликт интересов , который по странному обстоятельству не увидело СБУ И РАЗВЕДка.
А жто говорит о том , что в Украине не доработаны институты безопасности и все разрозненно и безотчетно
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Теперь надо бы в СМИ напечатать фио тех , кто его назначал в миссию и получал от него отчет. И какое гражданство у их родни
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Там такая потянется цепочка всех причастных к этому...
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Если даже в СМИ пройдёт такая информация, то это ничего абсолютно не изменит. Журналистские расследования просто игнорируются . Например, дело того же семочко. Полная тишина и игнор .
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Просто тупо ігноруються.В принципі те чмо могло навіть на телеканалі не з'являтись і не мукати , вирячивши баньки в телесуфлер.Все б і так проканало.
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При главе контрразведки Семочко (дети которого и другие родственники имеют рассийские паспорта) это как-то не очень похоже на совпадение...
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Есть и противоположные примеры, даже на цензоре многие писали, что рассорились с родственниками из-за расхождений в позициях по нынешней ситуации между Украиной и рашкой.
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Родственник врага народа. Патриоты такого не потерпят.
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10 лет он в ОБСЕ. Значит 6 лет вне войны. То есть жто совместные с рашкиными представителями гулянки с поеданием оливье? И почему его не сменили с начала войны - он один только немецкий знает?😀😀😀
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Точняк.Це ж психологія.Дійсно вони друзяки.
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Была, началась в 1913 созданием ФРС, ну и развал трех империй конечно, а большевики то так, нашли страну подебильнее и перекачали ценности в США.
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шось з тим Інтерполом невдачі постійні - попередній учільник в Китаї корупціонером був))),
а тут взагалі брати-кацяпські-акробати))), це він яничар, той що в кацапів працює?! Від початку російської агресії не було прецеденту, який міг скомпрометувати постпреда України при ОБСЄ, - МЗС України про родинні зв'язки дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 9163
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Кацапы СВОЮ СИБИРЬ НЕ СТРОЯТ- они заняты проникновением во все дыры западного мира. Короче КОЧЕВАЯ ОРДА КОЧУЕТ ПО МИРУ И ВСЕХ КОРРУМПИРУЕТ .
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Как ни крути, а если бы журналюги не раскопали, то всё сошло бы по тихому. Тише- не бывает.
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Чтобы стать президентом или генпрокурором нужна судимость, а чтобы отвечать за безопасность страны нужны родственники в спецслужбах мокшланда. Интересно
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Ведь надо досконально владеть предметом всесторонне, так сказать.
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Подумаешь, Штирлиц тоже не ходил в буденовке.
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путен ждет когда потрошенко и его команда сами страну развалят.
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Патамушта його до себе запрошував тільки Дамбас і Крим.
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та шо тут такого вон петрлексеич с кумом ***йла и агрессором общий бизнес и политес крутят и все приподносят как потужни перемогы, как и воровство ради перемог над *йлом.
так и тут.
які ж ви недотьопи. Від початку російської агресії не було прецеденту, який міг скомпрометувати постпреда України при ОБСЄ, - МЗС України про родинні зв'язки дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 9240
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В контексте войны Украины и кацапии эти высокопарные разговоры до задницы. Прокопчук должен пойти нах.
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10 лет в ОБСЕ ? Даже послов меняют чаще .
А все ржали , что ОБСЕ ничего не видит . Просто человек уже был под колпаком ФСБ , а СБУ орехи околачивало
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До Штірліца теж "не було питань" і від був "нещадний до ворогів Райху"! Від початку російської агресії не було прецеденту, який міг скомпрометувати постпреда України при ОБСЄ, - МЗС України про родинні зв'язки дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 4708
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О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
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Зато депутаты заняты интригами, как бы обхитрить украинцев на еврономерах и заставить их ездить на корытах . В то время, когда вся Европа ездит на качественных и дешевых авто
ЭТО ГЛПВНЫЙ ВОПРОС СТРАНЫ. А то, что в разведке сидят с конфликтом интересов оккупанта - тупым депутатам невдомек
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Родственные связи в россии Прокопчуку не вредят быть представителем Украины при ОБСЕ- вот так должна звучать новость.За все время войны я почемуто думал,что Украина вообще в ОБСЕ ничего не делает.Ответ уже очевиден ,почему?
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А как эти проколы объяснят депутаты?

Семенченко Семен Ігорович Перший заступник голови Комітету
Ярош Дмитро Анатолійович Заступник голови Комітету
Білецький Андрій Євгенійович Заступник голови Комітету
Мамчур Юлій Валерійович Заступник голови Комітету
Вінник Іван Юлійович Секретар Комітету
Береза Юрій Миколайович Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони
Герасимов Артур Володимирович Голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва
Тетерук Андрій Анатолійович Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей
Левус Андрій Мар'янович Голова підкомітету з питань державної безпеки
Фріз Ірина Василівна Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем
Пастух Тарас Тимофійович Голова підкомітету з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
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Это комитет по обороне. Выходит, что комитет - фикция. А в стране другие люди правят бал, а депутатов за клоунов держат и смеются над ними ?????
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"Самоотверженная работа в ОБСЕ", до слез просто. Від початку російської агресії не було прецеденту, який міг скомпрометувати постпреда України при ОБСЄ, - МЗС України про родинні зв'язки дипломата Прокопчука - Цензор.НЕТ 863
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А как Хуг заявил, что рашку на Донбассе не видит? И этот украинский представитель в ответ конференцию не собрал . Конечно, старший брат важнее - еще ремнем нашлепает 😀😀😀
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Да ну?..А откуда тогда столько подозрений на членов ОБСЕ в шпионаже в пользу РФ?..Откуда столько претензий по нарушению норм членами ОБСЕ на Донбассе?Почему накопилось столько претензий к группе ОБСЕ,что даже в европейском офисе были "разборки полётов"?..И,самое главное,почему украинские чиновники при ОБСЕ,слишком вяло реагировали на все эти нарушения и почему не боролись с неравномерным количеством российских представителей в "группе наблюдения на Донбассе"???
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Потому что потужна надувная перемога...
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.. ШАНОВНІ .і так ВСЮДИ.... а Ви все сперечаєтесь - так ХТО агент кремля .. отако ВСЮДИ то "семочки" ... то ДВА МО України підряд соломатін лєбєдєв генерали фсб ... а ГПУ .. матіос з тепловізором .."шукає" хто ж це Армію розвалив .. може пора ЗНЯТИ шори 54% однотурові .. і ОСОБЛИВО галичани .. га ? .. може повернетесь до Тями .. бо ж Діти і Онуки проклянуть .. котрих УЖЕ відправили батрачити ДОБРОВІЛЬНО на польського пана .. а жінок сестер своїх СИДІЛКАМИ по всій Європі.. хотілось би сподіватися що Українці ВИПРАВЛЯТЬ помилки вибору 2010 .. 2014 років .. ХОТІЛОСЬ би .. а як воно буде побачимо .. НАСНАГИ
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та бл, в нас галава мзс кацап, а ви тут дивуєтесь його команді)))
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Ну да. Был бы родственник простым работягой - всем было бы по барабану. А тут - кадровый шпион. Как-то не комильфо...
По идее наш Прокопчук должен был бы хоть рот открыть, типа "готов уйти в отставку", а он затаился и ждёт когда "рассосется"..
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. зверніть увагу .. як тролі мінсрець вУНІСОН з фсб -ними СПОЛОШИЛИСЯ ... усе ДОКУМЕНТУЄТЬСЯ .. тролям мінсрець -- ДОЗВОЛЕНО покинути межі України до-поки добровільно ..
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Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, ГРУ ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, родичів курського солов'я Клімкіна, розвідника Семочки, отого їхнього опудала Прокопчука та інших».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти, примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якусь бацилу я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - власні кишки з землі збиратимуть».
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Здесь вопрос не столько в родственных связях, сколько в родственных связях совковой номенклатуры. Совковые чиновники всегда пыталися пристроить своих детишек получше. Старшего сыночка в Мацкве, младшенького в Киеве или Минске. Даже после обретения Украиной независимости, эта система продолжала работать. Нам на слух попадались только ярчайшие примеры трудоустройства кацапов в депутатах ВРУ и министрах обороны, а сколько их было пристроено в МИДе, СБУ, МВД, ГПУ.... Почему, в Украине до сих пор работают эрефийские торговые сети поставляющие продукцию с кацапстана? Почему, все мобильные операторы в той или иной степени пренадлежат кацапам? Я уж промолчу про банки. Кто их крышует и позволяет спасатся от санкций в Украине? Сколько миллионов вывозится на раисю от продажи товаров, которые нигде больше не нужны?
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"... кроме полной бесполезности ОБСЕ в конфликте"
Польша поступила правильно. Она нарен выгнала из госструктур ВСЕХ кто хоть как то связан с Россией\СССР. Нам то же пора эту агентуру влияния гнать
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Если бы просто родственники то ху... бы с ними.
Но на этом родственничке клейма уже негде ставить.
И чо то никакой самоотверженной работы обсе я шо то не припоминаю.
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Только подозрение и недоверие есть достаточные основания для отзыва дипломата...
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ОБСЕ - структура для прикрытия и легализации российской агрессии...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука
 
 
 
 
 
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