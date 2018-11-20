 С начала российской агрессии не было прецедента, который мог скомпрометировать постпреда Украины при ОБСЕ, - МИД Украины о родственных связях дипломата Прокопчука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Украины на обращение "Украинской правды" в связи с семейными связями Постпреда Украины при ОБСЕ.
"Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - отметили в МИД.
В министерстве утверждают, что за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины "не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести ущерб национальным интересам Украины".
"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - отмечает пресс-служба МИД.
Ранее газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Прокопчук Игорь Васильевич, который уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчук.
Напомним, Александр Прокопчук ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.
Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.
- в семье интернированные были ? родственники за границей есть ?
Дети Игоря Прокопчука даже после 2014 года продолжали учиться в школе при посольстве РФ...это о чем-то да говорит.
Но там другая установка от кремлевских кураторов. Обсешников думаю наоборот 'ублажают' всеми известными способами. Поэтому ни о какой объективности и речи идти не может.
Я не понимаю, почему Украина так вцепилась в эту самую ОБСЕ , которая ничего не видит.
Которая если танк, то непонятно якобы чей|| а если даже на танке рассейская тряпка прилеплена, то такое г можно 'купить в любом магазине'
Искать смысл в бессмысленном - хреновая затея.
Американские беспилотники гораздо объективней этих сексотов.
Чомусь...
Мабуть, у таких випадках краще все ж таки перестрахуватись, тим більше, що мова про долю України...
За те що він не манкурт, і памятає свої українські коріння.
Віктор Різун - Суворов, завжди тепло згадував свого діда, який служив у РПАУ - Революційній Повстанській Арміі України Нестора Івановича Махна.
От чому свиноросси його особливо ненавидять.
А жто говорит о том , что в Украине не доработаны институты безопасности и все разрозненно и безотчетно
а тут взагалі брати-кацяпські-акробати))), це він яничар, той що в кацапів працює?!
так и тут.
які ж ви недотьопи.
А все ржали , что ОБСЕ ничего не видит . Просто человек уже был под колпаком ФСБ , а СБУ орехи околачивало
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
ЭТО ГЛПВНЫЙ ВОПРОС СТРАНЫ. А то, что в разведке сидят с конфликтом интересов оккупанта - тупым депутатам невдомек
Семенченко Семен Ігорович Перший заступник голови Комітету
Ярош Дмитро Анатолійович Заступник голови Комітету
Білецький Андрій Євгенійович Заступник голови Комітету
Мамчур Юлій Валерійович Заступник голови Комітету
Вінник Іван Юлійович Секретар Комітету
Береза Юрій Миколайович Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони
Герасимов Артур Володимирович Голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва
Тетерук Андрій Анатолійович Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей
Левус Андрій Мар'янович Голова підкомітету з питань державної безпеки
Фріз Ірина Василівна Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем
Пастух Тарас Тимофійович Голова підкомітету з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
По идее наш Прокопчук должен был бы хоть рот открыть, типа "готов уйти в отставку", а он затаился и ждёт когда "рассосется"..
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти, примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якусь бацилу я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - власні кишки з землі збиратимуть».
Польша поступила правильно. Она нарен выгнала из госструктур ВСЕХ кто хоть как то связан с Россией\СССР. Нам то же пора эту агентуру влияния гнать
Но на этом родственничке клейма уже негде ставить.
И чо то никакой самоотверженной работы обсе я шо то не припоминаю.