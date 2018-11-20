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Все про:выборы (20699) дезинформация (92) Канада (1171) Россия (71126) Саджан Харджит (42)

 РФ попытается вмешаться в парламентские выборы в Канаде, - министр обороны Саджан

Россия постарается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Канаде, назначенных на октябрь следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью "The Canadian Press" выразил министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Когда мы защищаем права человека и выступаем против таких государств, как Россия, которая действует против основанного на правилах мирового порядка, <...> то становимся мишенью", - сказал Саджан.

Он добавил, что решительное осуждение Канадой аннексии Крыма вызвало еще большее негодование Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада и Украина - близкие союзники, - министр обороны Саджан

По убеждению Саджана, канадские избиратели почувствуют на себе кибератаки и поток дезинформации, распространяемой Россией.

"Нам следует и дальше информировать наших граждан о влиянии фейковых новостей. Никто не хочет быть введенным в заблуждение", - подчеркнул министр.

По его словам, в своей оборонной доктрине Канада очень внимательно отнеслась к опасности иностранного влияния на выборы.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Источник: https://censor.net.ua/n3097777
 
   
 Топ комментарии
 
Та, пусть не паникует. Вон, Климкин вчера пообещал опытом поделиться, как верно Рашке противостоять. А Климкин у нас- такой! Кремень! Если шо сказал- то сделает! Так сделает, что лучше бы ничего не делал.
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Щоб гідно протистояти Росії, потрібно лише багато красти!! Перевірено Блоком Панамських Патріотів!!! (© Карл Волох)
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Та, пусть не паникует. Вон, Климкин вчера пообещал опытом поделиться, как верно Рашке противостоять. А Климкин у нас- такой! Кремень! Если шо сказал- то сделает! Так сделает, что лучше бы ничего не делал.
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Хотелось бы услышать конкретные примеры из опыта Канады.
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А хіба вони не відлетіли у вирій? Ми південніше Голандії і то від нас вже відлетіли в теплі краї.
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Ну, почекаєм.
Кому треба, в курсі, і працюватиме, щоб перешкодити і запобігти.
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Щоб гідно протистояти Росії, потрібно лише багато красти!! Перевірено Блоком Панамських Патріотів!!! (© Карл Волох)
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санкції, справжні проти кацапів треба вводити, а не купувати в них сировину! РФ спробує втрутитися в парламентські вибори в Канаді, - міністр оборони Саджан - Цензор.НЕТ 281
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ну и поддержите Украину, а то лишь озабоченность да стурбованисть
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ попытается вмешаться в парламентские выборы в Канаде, - министр обороны Саджан
 
 
 
 
 
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