 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из 120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из 82-мм минометов. По защитниках же Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.

В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены трое боевиков российских оккупационных войск, еще шестеро оккупантов получили ранения.