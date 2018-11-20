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 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

19 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из 120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из 82-мм минометов. По защитниках же Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.

В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены трое боевиков российских оккупационных войск, еще шестеро оккупантов получили ранения.

Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097776
 
 
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Вы знаете пересмотрела видео за 2014 про обстрелы со стороны рАСсеи,как эти рашистские мрази из градов расстреливали в чистом поле наших хлопцев.Поняла,что начала забывать,какое горе принесли рашисты Украине,сколько у нас осталось сирот и вдов.Я никогда,никогда ни за что не прощу рашистским ублюдкам всё что они сделали.Хлопчики держитесь,выздоравливайте.
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Желаем нашим доблестным воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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"...за прошедшие сутки были уничтожены трое боевиков российских оккупационных войск, еще шестеро оккупантов получили ранения." ©
Непоганий врожай. Ворог за добу здійснив 21 обстріл, поранено трьох українських воїнів, знищено трьох терористів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1067
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найскорішого одужання, пораненим синочкам
тримайтеся, Герої
***
Ліна Костенко


Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
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Гибридное удобрение "распыляется" вне очереди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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