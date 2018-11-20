 Враг за сутки осуществил 21 обстрел, ранены трое украинских воинов, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из 120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из 82-мм минометов. По защитниках же Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.
В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.
По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены трое боевиков российских оккупационных войск, еще шестеро оккупантов получили ранения.
Непоганий врожай.
тримайтеся, Герої
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Ліна Костенко
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою