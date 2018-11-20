EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  2248  13
Материалы по теме:
Все про:Киевская область (1561) переохлаждение (15) Нацполиция (8493) смерть (5511) морозы (163)

 Шесть человек погибли от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области, - полиция

В Киевской области за минувшие выходные от переохлаждения погибли шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные. Четверо из них - скончались на остановке общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, основные симптомы переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.

Правоохранители рекомендуют в случае переохлаждения как можно быстрее войти в теплое помещение; двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в сосудах, которые замерзают, только не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшие ткани; пить теплые напитки, кроме алкоголя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Для согревания не следует использовать грелку, тепло плиты или камина: "Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожоги".

"Чтобы избежать проблем со здоровьем надо соблюдать простые рекомендации: одевайтесь тепло, не злоупотребляйте алкоголем. Берегите себя и будьте бдительны к окружающим, возможно, ваша внимательность поможет сохранить чью-то жизнь", - добавили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3097775
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кстати, как известно, ещё в прошлом веке, врачи СС выяснили, что при тяжелом переохлаждении, вернуть человека к жизни способно лишь естественное тепло женского тела. И вроде как с ними согласны не только врачи, а и народы Крайнего Севера.
 показать весь комментарий
 
то вони перевіряли легенду про Трістана та Ізольду. Насправді, найкраще у випадку переохолодження тепла (37*С) ванна. Але в яранзі згодиця і трійко ескімосок
 показать весь комментарий
 
Сумніваюся що вони чекали маршрутку. Швидш за все вночі спали на зупинках. Їх з З/Д вокзалів поліція ганяє.
 показать весь комментарий
 
 
Бедных надо отправлять в Африку и все проголосуют за ПОП. Там РАЙ, домивкы не нужно, одежды тоже, тепло, а банан можно выпросить. СТРАНА ДОСТОИНСТВА- празднуем ребята. Нет Бога, на кол посадить мало, в горящий котел и на долго. ТРИТЫСЯЧИЛЕТИЕ и замерзают от переохлаждения - ЧУДЕСА. НАРОД - проснись.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше всех бомжей собрать и в Крым отправить контробандой . Там тепло и там рай и кацапы теперь кормят своих прямо на улицах , значит и наши под кацапав косить будут.
 показать весь комментарий
 
Нужен быстрей ТОМАС, он нас спасет. МОЛИТЕСЬ.
 показать весь комментарий
 
ага, люди, які не змогли адаптуватися до жорстких умов дикого і безжалісного соціуму
 показать весь комментарий
 
Да всякое бывает, вроде в прошлом году случай был, муж с женой поссорились у кого-то на дне рождения, он поехал на своем такси домой, она на своем, приехав домой лег спать и заснул, а жена не сориентировалась и сказала таксисту остановить у соседнего дома, пыталась дойти до своего, упала в сугроб и заснула, навсегда. У мужа на телефоне 15 пропущеных, вот так вот, при чем пара состоятельная и не пьющая почти была, она вообще несколько раз в год выпивала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШесть человек погибли от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх