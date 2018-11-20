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 Польша инициировала введение персональных санкций для организаторов "выборов" в ОРДЛО, - Чапутович

Польша предлагает Евросоюзу внести в санкционный список тех, кто был задействован в организации "выборов" на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на Совете ЕС по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

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"Польша предложила введение определенных санкций - таких, как и за оккупацию Крыма, то есть внесение в санкционный список лиц, которые участвовали в организации выборов", - сообщил Чапутович позже журналистам.

Он отметил, что представители других стран поддержали предложение, особенно Германия и Франция. Пока, по его словам, в списки предлагается внести пять человек.

Напомним, Совет ЕС по иностранным делам собирался 19 ноября в Брюсселе. В частности, одобрена инициатива по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097773
 
 
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Ну и что это практически даст? Эти жлобы дальше своих терриконов никогда и не ползали
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А кто их знает,сделают себе новые рожи и с чьими то паспортами расползутся,куда ни попадя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша инициировала введение персональных санкций для организаторов "выборов" в ОРДЛО, - Чапутович
 
 
 
 
 
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