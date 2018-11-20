 Акты, принятые с нарушением требований антикоррупционного законодательства, подлежат отмене, - Верховный Суд

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Такого подхода придерживался Верховный Суд в процессе рассмотрения в порядке административного дела по иску прокурора в сельский совет о признании противоправным и отмене решения этого совета "О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность".

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Истец отметил, что спорным решением сельсовета лицу как депутату этого совета было дано разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка, граничащего с его собственным участком. Но депутат не сообщил сессии о наличии конфликта интересов, а также сам участвовал в голосовании, нарушив требования законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О местном самоуправлении в Украине".

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывали в удовлетворении иска, исходя из того, что во время голосования за принятие решения сельского совета голос физического лица - депутата соответствующего совета не был решающим и не повлиял на правомерность принятия этого решения, а также из того, что антикоррупционным законодательством не предусмотрена необходимость безусловной отмены решения органа местного самоуправления, принятого при наличии конфликта интересов.

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, указав, что для установления нарушения процедуры принятия решения определяющим является сам факт участия лица в голосовании, а не влияние его голоса на принятое решение с учетом наличия квалифицированного большинства, необходимого для принятия положительного решения коллегиальным органом.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отметил, что в случае возникновения реального или потенциального конфликта интересов у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, приравненного к нему лица, входящего в состав коллегиального органа (комитета, комиссии, коллегии и т.д. ), оно не имеет права участвовать в принятии решения этим органом (ч. 2 ст. 35 Закона Украины "О предотвращении коррупции"). Нормативно-правовые акты, решения, изданные (принятые) с нарушением указанных требований, подлежат отмене органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, решений, или могут быть признаны незаконными в судебном порядке по заявлению заинтересованного физического лица, объединения граждан, юридического лица, прокурора, органа государственной власти, в частности Национального агентства, органа местного самоуправления (ч. 1 ст. 67 настоящего Закона). Альтернативность положений этой нормы касается исключительно выбора способа обжалования решения, принятого при наличии конфликта интересов, и обязывает суд в порядке, предусмотренном процессуальным законом, рассматривать соответствующий иск о признании такого решения незаконным.