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 Политика Украины, За рубежом
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 Парламентская ассамблея НАТО поддержала резолюции, правки в которые вносила Украина

Во время Парламентской ассамблеи НАТО приняли несколько очень критических по отношению к России резолюций.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, одна резолюция называется "Обновление реакции на российские гибридные атака", а вторая - "Усиление сдерживания НАТО на востоке".

Автор первой резолюции британский депутат Лорд Джоплинг критикует Россию за вмешательство в демократические процессы других государств, агрессию против Украины, использование ядовитых химических веществ, нарушение международного права и другие безответственные действия и дает государствам-членам НАТО ряд рекомендаций, среди которых - существенное расширение санкций против РФ.

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Во второй резолюции обращается внимание на все более дестабилизирующее поведение России на мировой арене и предлагается членам ПА НАТО увеличить инвестиции в разработку современного вооружения, способного сдерживать амбиции Москвы.

В ходе дебатов также были представлены два расширенных отчета, в которых подробно анализируются вызовы, которые Россия создает для НАТО.

Кроме того, делегаты из 29 государств приняли и резолюцию "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса". Ее автор, член Литовского сейма Аушрине Армонайте напоминает о продолжительной истории энергетического шантажа Россией и призывает государства-члены НАТО работать над диверсификацией источников поставок энергетических ресурсов. В резолюции также отмечается необходимость ухода от энергетической изоляции Украины в связи с попыткой России построить трубопровод в обход страны.

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Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходила на прошлой и этой неделе в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных правок в итоговые документы.

Накануне Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО учел новый параграф в резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России", который был внесен украинской делегацией. Смысл параграфа: "осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе".

Украина также предложила поправки в доклады и резолюции Ассамблеи по ситуации в оккупированном Крыму, на Востоке Украины, о предотвращении легализации Россией своих боевиков, милитаризации Черноморского и Азовского бассейнов, "важные поправки к докладу по Северному потоку-2 и угрожающим последствиям этого проекта для энергетической безопасности Европы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097770
 
 
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Якби ж такі резолюції мали вплив на Німеччину при будівництві ПП2
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і сподіватися нічого.. німеччина і росія - два заклятих друга не оду сотню років.. дві країни які весь час були і залишаються дестабілізаторами як на европейському просторі так і в світі..
навіть новітня історія є тому підвердженням.. росія - війни, німеччина - навала арабів в европі..
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