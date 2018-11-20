 Москва нашла новый способ дискредитации: пранкеры звонят чиновникам США от лица украинских служащих и выпытывают информацию, - Чалый

Об этом журналистке Украинской службы "Голоса Америки" Оксане Бедратенко рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас имеем свидетельство системной работы, - убежден посол. - Если раньше это были отдельные случаи, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах".

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Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, говорит посол.

"За неделю несколько звонков - три губернатора, два мэра городов - это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами", - отметил Чалый.

Пранкеры звонили должностным семи различных штатов США, представляясь официальными лицами Украины. "Голос Америки" независимо подтвердил факт звонка пранкера губернатору Иллинойса, на момент публикации ответы от остальных штатов еще не поступили. Также издание пообщалось со свидетелем пранкерской атаки в Луизиане.

"Насколько мне известно, письма поступали в большом количестве разным штатам в США", - говорит американский юрист и почетный консул Украины в г. Новый Орлеан Эдвард Томас Хейз.

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Хейз уже некоторое время работает со службой губернатора штата Луизианы по ряду вопросов, включая заявление относительно Голодомора и поэтому служба губернатора обратилась к нему, когда получила странное письмо, якобы от посольства Украины в США.

"Я получил звонок от службы губернатора около недели назад, - говорит Хейз, - и они заметили, что получили официальное письмо от правительства Украины, в котором говорилось о предстоящем визите в штат президента Порошенко. Меня действительно удивило, что письмо было отправлено непосредственно службе губернатора без контакта с посольством, без того, чтобы предупредить меня, но обычно, это нормально. Они свободны отправлять письма напрямую, если хотят. Однако, меня это немного удивило и когда я обсуждал это письмо в службе губернатора, нас обоих удивило, что визит в штат запланирован уже через месяц. Это означало, что времени на подготовку немного и мы были немного шокированы этим письмом. Я сразу позвонил в посольство и так мы узнали, что это подделка", - вспоминает Хейз.

Пранкеры не ограничились только одним сообщением, говорит Хейз.

"Интересно, что было одно электронное письмо, потом было электронное сообщение и телефонный звонок и когда служба губернатора Луизианы получила этот звонок, они уже знали, что потенциально может возникнуть проблема", - добавил он.

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Какой была цель пранкеров - неизвестно, однако Хейз считает, что такие письма могут "выставить в плохом свете" американских должностных лиц, которые будут общаться с украинской стороной на основе ложной информации.

"Получать от этого нечего, кроме возможности выставить в плохом свете меня, или правительство штата США, когда мы будем связываться с украинцами в посольстве или правительством в Украине, чтобы обсудить это письмо, но обычно, когда мы поняли, что оно не настоящее, мы об этом не говорили, поэтому я не знаю, какой была настоящая мотивация, кроме возможности выставить в плохом свете и создать проблемы в тех штатах, где есть почетные консулы", - говорит Хейз.

По мнению Чалого, у пранкеров три цели:

усложнить работу посольства, заставить заниматься чем-то другим, а не важными для двусторонних отношений задачами Украины и Америки", по возможности навредить имиджу - "это бьет и по авторитету Украины, посла, посольства", получить как можно больше информации, в том числе чувствительного характера и, возможно, также повлиять на политическое решение.

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Кроме так называемых пранкеров, посол также отметил другие методы дезинформационных атак, направленных против имиджа Украины в США.

"Были попытки создания фейковых аккаунтов в различных социальных сетях и соответствующих обращений от имени посла, - говорит Чалый. - Кроме того, были попытки от имени посла Украины в США нанимать на работу американцев с соответствующими намерениями, как мы понимаем, но мы это пресекли во взаимодействии с американскими соответствующими структурами".

Сотрудничество с американскими правоохранителями особенно действенно, если речь идет о кибернападениях, однако бороться с пранкерскими звонками сложнее. "Мы своими средствами и силами пытаемся противодействовать. В большей степени показывая, более открыто и широко информируя о таких случаях, поэтому, в принципе, об этом знают", - говорит Чалый.

Это больше чем просто шутка, убежден Хейз, ведь речь идет о подделке письма и электронной почты. "Это более серьезно, - говорит юрист. - Электронный адрес, с которого они посылали поддельного письма выдает себя за адрес украинского посольства. По моему мнению, когда письмо отправляется от чьего другого имени, это уже большая проблема. Не знаю, было ли совершено преступление, однако, это стоит расследовать. Даже если их намерения - лишь розыгрыш, надо, чтобы люди понимали, что когда ты выдаешь себя за другого, это может иметь серьезные последствия", - говорит Хейз.

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Пранкерскими нападениями руководят из Москвы, убежден украинский дипломат. В частности, он указывает на то, что злоумышленники - русскоязычные.

"Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого - в Москве, у меня нет в этом сомнений", - подчеркнул посол Чалый.

"Не буду обвинять непосредственно ту или иную российскую структуру, но те ошибки некоторые, которые они делают, свидетельствуют о том, что это русскоязычные люди. Кроме того, тематика этих разговоров свидетельствует о попытках создать проблемы для реализации приоритетных для Украины задач, которые реализует посол здесь, в США", - утверждает чиновник.

Он считает, что усиление информационных атак может свидетельствовать о раздражении России успехами в двусторонних отношениях США и Украины (предоставление оружия, голосование в Конгрессе по Голодомору), а также решительной политикой в отношении санкций

"Они не дождутся, что мы уменьшим наши усилия", - уверяет посол.

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В Луизиане пранкерские нападения не достигли своей цели, убеждает Хейз: "В Луизиане нам очень повезло, что мы имеем способных чиновников, которые быстро отреагировали и разобрались в этом случае. Уверяю вас, в Луизиане это совсем не повредило имиджу Украины. Мы очень хорошего мнения об Украине и поддерживаем демократию и независимость Украины... Не думаю, что это будет иметь негативное влияние на Украину. Действительно, считаю, что это подчеркивает, что Украина действительно страдает от нападений".

Злоумышленники пользуются доверчивостью американцев, говорит чиновник. "В США у нас были всегда независимые СМИ, информации практически всегда доверяют. Но, думаю, за последние несколько лет, как американцы, так и чиновники начинают понимать, что новости или неофициальные источники информации по соцмедиа и другим могут быть и ложными", - отмечает Хейз.