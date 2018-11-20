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 Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия, - представитель Кремля в ОЗХО

Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Об этом 19 ноября во время 23-й сессии Конференции государств-участниц организации заявил постоянный представитель РФ Александр Шульгин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.юа.

"Мы рассматриваем все варианты. На данный момент я бы не стал забегать вперед. Наша задача – сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", – сказал он.

Шульгин также заявил, что считает антироссийским проект наделения ОЗХО атрибутивными полномочиями.

"Мы и наши союзники будем делать все для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога", – добавил постпред.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести против России новые санкции за несоблюдение закона о химическом оружии

Источник: https://censor.net.ua/n3097768
 
   
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Это возможно, но бесполезно длч мира. Там вся Рашка - коллективный фюрер Путлер. В значительной степени. Да, эта фашистская свора обязательно будет рвать друг другу кадыки. И чем быстрее это будет, тем лучше.
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Это те шо 3/14дарасу а(ба)ссаду помогали Города хим бомбами бомбить?
Ой, а шож такое?!... Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия, - представитель Кремля в ОЗХО - Цензор.НЕТ 8245
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Нафиг, вообще, такая организация, когда такие планы травить всех подряд новичком возникли...
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Это хорошо. Декабрьские санкции будут еще креативнее.
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Даже гитлер во 2ю мировую не применял на полях сражений хим.оружие...
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Отлично. Новые и полезные санкции, только уже по жестче.
Россия рассматривает вариант выхода из Организации по запрещению химоружия, - представитель Кремля в ОЗХО - Цензор.НЕТ 891
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И как,руссишь ЗольдатЭн,готовы ради Путлера дохнуть сотнями тысячь?Готовы к тому,что в каждый ваш рАссЕйский город придёт хаос,разруха,нищета.Что в каждый ваш дом придет смерть,не за вами,дЫк за вашими жёнами,детьми,родителями,причем смерть будет жестокой!Что пока русишь офецирен,тобишь папочки рАссЕйских детишек,убивают целые народы,их детишек и жену пользуют,какие нбуть бывшие Орковские вояки,выпуская кишки по окончании процесса,понявшие,а на хрена нам та война,если можно грабить и убивать безнаказанно семейки тех,кто так же убивает во имя Путлера!У них же бабло должно быть,папочка заработал убивая других детишекИли они думают,что после какой нибудь химической войны,у них всё вокруг останется экологически чистым?Этот невменяемый русишь Путлер и вся его компашка,толпа шизофреников и параноиков,а ещё маразматиков.Интересно мне прям очень,до этих рАссЕйских дебилов начинает доходить,чем могут закончися закидоны Хуйла для них самих.Как координально их жизнь,может превратится в выживание.Причем мучительное и не долглое...В свете таких вот заявочек,не удивительно,что вежливые люди,не рвутся больше в бой.
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