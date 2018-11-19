 Ребенка из Украины с симптомами кори госпитализировали в польском Вроцлаве

По информации портала rmf24.pl, госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.

Случай заболевания не подтвердили. По словам врачей, ребенок не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.

Работники региональной санитарно-эпидемиологической станции успокоили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаев заболеваемости корью.

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