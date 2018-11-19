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 Ребенка из Украины с симптомами кори госпитализировали в польском Вроцлаве

Во Вроцлаве у 14-месячного ребенка из Украины обнаружили симптомы кори. Ребенок уже в течение недели находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается.

По информации портала rmf24.pl, госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю корью в Украине заболели 1,7 тыс. человек, - Минздрав

Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.

Случай заболевания не подтвердили. По словам врачей, ребенок не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.

Работники региональной санитарно-эпидемиологической станции успокоили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаев заболеваемости корью.

Также читайте: Если уровень заболеваемости корью сохранится, количество больных за год превысит самый высокий показатель в истории независимой Украины, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3097766
 
 
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Вотбще, как-то странно эти вспышки кори начали косить западную Украину,как только началась война,так и понеслась движуха.Я ни чего такого сказать не хочу, но такая массовость именно на западной Украине выглядит подозрительно.Логичнее было бы,если бы подобные вспышки,происходили в Ордло.Уж там то,точно давно ни кто не вакцинировался.А на западенщине вроде вакцинируются селами,а оказывается с вакциной, какие-то нескладухи,тут же все провакцинированые,десятками корью заболевают...
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на западе очень религиозные люди, а следовательно легко подверженные теориям заговора и боятся науки, которая для них исчадие диавола. И как раз таки селами не вакцинируются, боятся одного случая смерти из миллиона от прививки, игнорируя массовый средневековый мор без прививок.
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Один из последних случаев,говорит об обратном.Как раз всех детей провакцинировали и больше трёх десятков слегли с корью после вакцинации,не помню название села,но прошизошло это где-то с месяц назад.Потом,на местных медиков,скинули якобы не правильное хранение вакцины.И как-то затихарили эту историю.
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известное фото, на котором верующие бабки на коленях проползают под железными шлагбаумами возле церкви как раз сделано на западе Украины, хотя это фото любят лепить в коллажи про вату.
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Как в 21 веке может корь распроняться? Если родители препятствуют этому...под суд их!
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Легко и просто. Раньше дебилы были разрознены и не представляли угрозу для общества, но появление интернета дало им возможность сбиваться в кучи и вести агрессивную пропаганду против прививок. Бьют по самому больному месту каждой матери - по заботе о здоровье ребенка, рассказывая небылицы. Дитину з України з симптомами кору госпіталізували в польському Вроцлаві - Цензор.НЕТ 6093
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРебенка из Украины с симптомами кори госпитализировали в польском Вроцлаве
 
 
 
 
 
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