 Ребенка из Украины с симптомами кори госпитализировали в польском Вроцлаве

По информации портала rmf24.pl, госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.
Случай заболевания не подтвердили. По словам врачей, ребенок не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.
Работники региональной санитарно-эпидемиологической станции успокоили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаев заболеваемости корью.