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 Масштабное ДТП в Днепре - столкнулось 10 машин, пострадавших доставали с помощью спецтехники, - Нацполиция

В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и ул.Космической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 легковых машин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепра.

Водители трех машин получили травмы и госпитализированы в больницу.

"ДТП произошло в 8 часов вечера. Столкнулось 10 автомобилей. Пострадали три водителя, двух из которых спасатели доставали с помощью спецтехники", - рассказали в Нацполиции.

По словам правоохранителей, водитель машины BMW 1981 года рождения, водитель Subaru Forester 1984 года рождения и водитель Fiato 1976 года рождения госпитализированы в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова.

Следователи выясняют причины ДТП, в котором также пострадали автомобили Skoda, KIA, ВАЗ, "Славута", "Ланос", Nissan Qashqai и BMW-735.

Предварительная причина ДТП полиция называет "несоблюдение скоростного режима и самоуверенность на дороге одного из водителей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097765
 
 
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Завтра євробляхери на низькопрофільній лисій резині вишиватимуть, ото буде цирк.
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аварію спровокувала бикота на старому роздовбаному БМВ, з єврономерами, яка неслась по дорозі, нібито нікого поруч немає.. Десять автівок розбито, троє людей в лікарні.!!! Кажете завтра в них акція? Та я особисто цим паскудам їхні мерзотні гляделки повицарапую.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМасштабное ДТП в Днепре - столкнулось 10 машин, пострадавших доставали с помощью спецтехники, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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