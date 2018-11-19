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 Предварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба

По предварительной информации, судно, задержанное российскими пограничниками в Азовском море, вышло из оккупированного Новоазовска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что информацию еще выясняют и уточняют.

Однако, по предварительной информации, задержанное российскими пограничниками судно вышло из теторитории оккупированной Донбасса. А именно - из Новоазовска.

19 ноября российские пограничники заявили о задержании украинского рыболовного катера в Азовском море за нарушение правил рыболовства.

Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

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Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3097763
 
 
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Известный провластный блогер Карл Волох, который ранее признавался в распространении фейка о переговорах Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард, рассказал о вынужденной коррупции сегодняшней власти. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"...та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск", - отметил Волох.
Он считает такую коррупцию самой сложной украинской проблемой, потому что "поддержку главных СМИ в Украине могут иметь политики, лояльные к Кремлю и олигархам".
Непонятно, что господин Волох имел в виду под "информационным противостоянием", на что, по его мнению идут ворованные украинской властью деньги. Не исключено, он намекает, что провластные СМИ и блогеры финансируются как раз за счет казнокрадства.
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Минзрав СССр предупреждает,что хорошее здоровье,опасно для вашего здоровья...
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Ща выясниться, что украинские рыбаки это обыкновенные сепары решившие поудить у браЦкого берега рыбку. Предварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1458
Вот и думай теперь, предоставлять Украине консула вроде бы как своим украинским рыбакам? - или те меж собою сами по браЦки договорятся.
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Жёстко ответил,мощно депутат РФ Ф.Магерини.
А зачем катер у рыбаков из Новоазовска отобрали? Неужели 27 судаков из Ейска покачнули национальную безопасность страны?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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