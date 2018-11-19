 Предварительно задержанное российскими пограничниками судно с украинскими рыбаками вышло из оккупированного Новоазовска, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Он отметил, что информацию еще выясняют и уточняют.
Однако, по предварительной информации, задержанное российскими пограничниками судно вышло из теторитории оккупированной Донбасса. А именно - из Новоазовска.
19 ноября российские пограничники заявили о задержании украинского рыболовного катера в Азовском море за нарушение правил рыболовства.
Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.
Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.
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Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.
"...та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск", - отметил Волох.
Он считает такую коррупцию самой сложной украинской проблемой, потому что "поддержку главных СМИ в Украине могут иметь политики, лояльные к Кремлю и олигархам".
Непонятно, что господин Волох имел в виду под "информационным противостоянием", на что, по его мнению идут ворованные украинской властью деньги. Не исключено, он намекает, что провластные СМИ и блогеры финансируются как раз за счет казнокрадства.
Вот и думай теперь, предоставлять Украине консула вроде бы как своим украинским рыбакам? - или те меж собою сами по браЦки договорятся.
А зачем катер у рыбаков из Новоазовска отобрали? Неужели 27 судаков из Ейска покачнули национальную безопасность страны?