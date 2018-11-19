 Во многом Украина - это пример того, что может произойти в Центральной и Восточной Европе, поэтому США должны ее поддерживать, - сенатор Портман

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не только вспоминаем ужасы (Голодомора. - Ред.), но и помним о стойкости украинского народа", - подчеркнул сенатор, выступая в центре Heritage.
Портман отметил то внимание, которое в Конгрессе США, а также в Государственном Департаменте уделяют Украине. "Нам нравится с вами работать, - сказал Портман, обращаясь к помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Вессу Митчеллу, - потому что в вашем сердце вы действительно заботитесь об Украине. Во многом Украина - это пример того, что может произойти в Центральной и Восточной Европе. То, что происходит в Украине, как вы и отметили, будет ощущаться в Европе и действительно в мире, поэтому мы должны решительно стоять рядом с Украиной", - подчеркнул сенатор.
Портман поделился своими впечатлениями от визита в восточную Украину в этом году и отметил патриотизм украинских военных: "Я был на линии разграничения недавно и имел возможность увидеть храбрых украинских военных, рискующих своей жизнью ради страны. Величественные патриоты. Мы помним ужасы, которые происходили 85 лет назад и теперь мы можем обеспечить, чтобы эти ужасы остались в учебниках по истории и никогда не повторялись, и поддержать стойкость народа Украины".
Русские пропагандисты часто любят верещать о том, что рюцкие сваих ни брасают и все такое. Правда, в реальной жизни, все происходит не так как на пропагандистских плакатиках: кремль выбрасывает отработанный человеческий материал на свалку истории и не парится [ибо количество придурков, готовых сдохнуть в условном Гондурасе за интересы москвы не уменьшается, по крайней мере пока].
Сейчас коротко расскажу показательную историю о безыменном пушечном мясе, которое дохнет на Донбассе. Поехали.
Когда начал полыхать Восток Украины, вся срань господня из рф потянулась "защищать" кого-то на Донбассе. Многие говорят, что эти люди обмануты пропагандой, но, лично я считаю, что это бред - русские всегда хотели убивать Украинцев и ненавидят их до боли в суглобах. Но не будем отвлекаться, продолжим.
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2014-й год, лето. В ростове рф за деньги налогоплательщиков рф обучает бойцов из рф и направляет с военной техникой и аммуницией в Украину убивать Украинцев. Это называется храшданская война, если кто не в курсе.
В основном в рф формировали составы "добровольцев", с опытом боевых действий, на это делали ставку. И вот в один из августовских дней в распоряжение батальона "Сомали" прибыли боевые бараны из рф. Типа старослужащие батальона вышли осмотреть "новобранцев" и отметили, что большинство из новеньких были из таких еб*ней, что гугл посылал нах*й, если название населенного пункта в поиске вбиваешь. Но был и плюс - в основном все русские были с боевым опытом: воевали в Чечне и Дагестане, Осетии. Также среди "новобранцев" была группа танкистов, которые были обрусевшими монголами - якутами, бурятами и т д.
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Герой рассказа, назовем его вася, попал в экипаж "гастарбайтеров" как водитель танка. Неделю дали на аклиматизацию и на учения ордынцам и сразу в бой. Экипаж танка из еб*ней типа уренгоя, приехавший "защищать" русский мир, очень плохо говорил на русском, но стрелял хорошо +имели боевой опыт, поэтому их послали с ходу после учений в места, где было жарко.
Первое время гиви посылал этот эипаж пострелять по городу, чтоб картинку показать рос сми, мол посмотрите, что Хунта делает и т.д. Танкистам было пох*р - платили исправно + им тут не жить, поэтому молча выполняли работу. Также танкисты из еб*ней рф обстреливали ДАП аж до зимы 2014 года. Правда, Хунта пару раз не поняла прикола и ввалила ответку так, что весь экипаж контузию получил.
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Дальше больше: к январю 2015 года Хунта вообще рамсы попутала - из всего взвода русских танков и танкистов из еб*ней рф, на ходу остался тупо один танк. Все остальные проклятые Каратели почему-то сожгли вместе с экипажами под ДАПом.
С дохлыми "гастарбайтерами" дынырийцы поступали просто: хоронили то, шо осталось в ящиках из-под снарядов, а деньги на гробы себе в карман присваивали. Везти остатки якутов и тд в рф за 5-8 тыс километров не было смысла - семьи наемников не имели денег, чтобы оплатить пересылку трупов + дозвониться в еб*ня рф в 90% случаев было тупо невозможно.
Поэтому хоронили это все шобло в Моспино на кладбище под номерами или позывными, ибо почти никто не знал реальные имена танкистов.
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Экипаж васи воевал на Т-64. Вася все, что знал об экипаже - это то, что зовут танкистов азбек, куркун и якут [какие русские имена,согласитесь]. И вот, в один прекрасный день, васе и его экипажу был дан приказ выезжать в направление Дебальцево. Экипаж поехал.
Сначала они заехали в оккупированное рф Енакиево, там отремонтировались и собрали боевой кулак из танков+дождались бронегруппу из рф. После этого начали воевать.
Но... Укры вдруг оказались американцами: всех, кто высовывался и вел себя неосторожно, они тупо жгли. В первых пару дней с американцами сожгли три экипажа с местными шахтерами, родом из Улан-Удэ.
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После этого кадровые русские офицеры дали приказ танкистам - прижиматься к строениям и лесам. Потом пал ДАП и под Углегорск и Дебальцево двинулись основные силы.
После штурма укрепрайона Углегорска, танк васи получил попадание в гусеницы и стал на ремонт на неделю. А потом вновь встал в строй и продолжил штурм Дебальцево. Но опять не повезло: в первом же бою танк васи ударило по касательной. Вася выжил, успел контуженный выбраться, остальных членов экипажа сожгли Укры, которые не были особо рады тому, что по ним стреляют.
Отлежавшись в больнице вася снова пришел воевать и снова получил в состав экипажа шахтеров с узкими глазами и плохо говоривших на русском. Ну а потом шахта Донбасса родила русский танк Т-72. Шахтеры из еб*ней рф были очень рады новой машине, сказали, мол наконец-то нормально повоюем.
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Но повоевать не получилось. Проклятые американцы во время штурма Чернухино попали в Т-72 так, что вася вылетел из танка как пробка от шампанского. Ну а после полета васи на бедного шахтера напал биндервский ногорукогрыз - в итоге вася остался без обеих ног и без
руки+повредил спину. Остальной экипаж васи же отправился к сталину после попадания американского снаряда в танк. Честно, не знаю кому повезло больше: оленеводам из рф, которые сдохли сразу или васе, который до конца дней своих остался овощем. Узкоглазых шахтеров похоронили тупо под номерами и позывными на кладбище в Моспино, без имен и фамилий.
Жена с детьми бросила васю и забрала у него комнату в общежитии, которую чудом выбили для семьи танкиста, дом васи в районе ДАПа разнесло в хлам. Брат не бросил танкиста, решил ухаживать за овощем, приходил иногда в больницу № 16 Донецка.
Но есть и хорошие новости: вася-коллаборант долго не мучился - сначала отказали почки, а потом остановилось сердце. Васю зарыли на том же кладбище, что и его побратимов -оленеводов из рф. Самое прекрасное то, что на похоронах васи не было ни одного из ахвицероф дыныры. А пачиму не было? Патаму шо по бумагам вася нигде не проходил как танкист, а значит погиб как мирный житель.
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И таких, как вася много лежит на кладбище в Моспино. И никому они нах*й не нужны: ни родственникам, ни дынырийцам, ни рф.
Мораль: рюцке сваих ни брасают. Никагда. Верю, бл*
Роисся вперде !
У Молодіжної партії фінів велике майбутнєФінляндія має вимагати у Росії повернення територій, захоплених СРСР під час радянсько-фінської війни, яка тривала з листопада 1939-го до березня 1940 року.
Про це член Молодіжної партії фінів Генрі Хаутамякі заявив у сервісі мікроблогів Twitter, пише НАРОДНА ПРАВДА.
Henri Hautamäki@HenriHautamaki
Зазначимо, цю сміливу позицію скандинавської молоді вже прокоментував народний депутат України Ігор Луценко, який зазначив, що Радянський Союз пішов війною на Фінляндію якраз з метою територіальної експансії та приборкання колонії, яка вивільнилася з "пазурів імперії".
"Якщо б не запеклий спротив фінів, то під Кремль відійшла б уся Фінляндія", підкреслив Ігор Луценко, додавши, що шляхом великих жертв Росії вдалося захопити лише невелику частину країни.
"Сподіваюся, ця молодіжка скоро серйозно підросте", висловив мрію український нардеп.
Нагадаємо, Фінляндія відмовився від членства у НАТО, оскільки президент країни Саулі Нііністьо боявся спровокувати очільника Кремля Володимира Путіна.
Також ми писали, що російські активісти не змогли провезти до Фінляндії плакати на підтримку Сенцова.