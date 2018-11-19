 Во многом Украина - это пример того, что может произойти в Центральной и Восточной Европе, поэтому США должны ее поддерживать, - сенатор Портман

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы не только вспоминаем ужасы (Голодомора. - Ред.), но и помним о стойкости украинского народа", - подчеркнул сенатор, выступая в центре Heritage.

Портман отметил то внимание, которое в Конгрессе США, а также в Государственном Департаменте уделяют Украине. "Нам нравится с вами работать, - сказал Портман, обращаясь к помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Вессу Митчеллу, - потому что в вашем сердце вы действительно заботитесь об Украине. Во многом Украина - это пример того, что может произойти в Центральной и Восточной Европе. То, что происходит в Украине, как вы и отметили, будет ощущаться в Европе и действительно в мире, поэтому мы должны решительно стоять рядом с Украиной", - подчеркнул сенатор.

Портман поделился своими впечатлениями от визита в восточную Украину в этом году и отметил патриотизм украинских военных: "Я был на линии разграничения недавно и имел возможность увидеть храбрых украинских военных, рискующих своей жизнью ради страны. Величественные патриоты. Мы помним ужасы, которые происходили 85 лет назад и теперь мы можем обеспечить, чтобы эти ужасы остались в учебниках по истории и никогда не повторялись, и поддержать стойкость народа Украины".

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