 Участники АТО имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту, - Верховный Суд

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску в пенсионный фонд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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"Гражданин Украины, который принимал участие в АТО, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины на территориях г. Мариуполя Донецкой области, Донецкой области (сектор "Б"), в населенных пунктах: г. Марьинка и г. Авдеевка Донецкой области, является участником боевых действий, обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ему досрочно пенсии", - говорится в постановлении ВС.

Однако Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии так как "гражданин принимал участие в антитеррористической операции, а не в боевых действиях, следовательно не имеет права на назначение пенсии по возрасту согласно абз. 6 п. 3 разд. XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Оценивая доводы участников дела и выводы судов первой и апелляционной инстанций, Верховный Суд указал, что из справки о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, выданной военной частью, следует, что гражданин в период с 18 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года и с 10 мая 2015 года по 7 сентября 2015 года принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области в секторе "Б", в Марьинке и Авдеевке.

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"Следовательно, гражданин, обращаясь в пенсионный орган с заявлением о назначении пенсии досрочно, предоставил все необходимые документы, достаточные для назначения ему досрочной пенсии по возрасту на основании абз. 6 п. 3 разд. XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и ст. 16 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", в частности удостоверение участника боевых действий и справку о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, подтверждающие участие в боевых действиях.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу, признав противоправными и отменив решения управления Пенсионного фонда Украины об отказе в назначении гражданину пенсии по возрасту как участнику боевых действий и обязав ответчика назначить гражданину пенсию по возрасту, как участнику боевых действий, согласно ст. 16 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" и абз. 6 п. 3 разд. XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с момента обращения", - пришли к выводу судьи ВС.