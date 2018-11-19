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Все про:дипломатия (1157) Интерпол (418) Прокопчук Игорь (1)

 Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели"

Игорь Васильевич Прокопчук, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене (в общей сложности он находится в загранкомандировке 10,5 лет; до своего назначения в Вену был послом Украины в Литве).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники  ZN.UA

Официальные органы, причастные к назначению Прокопчука-младшего в Вену, пока комментариев не дают.

Однако, по данным издания, информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется. Хотя вызывает удивление, что подобная проверка не была проведена ранее, при назначении дипломата на высокий государственный пост. При этом многие коллеги отмечают заметное внешнее сходство Игоря и Александра Прокопчуков. Оба Прокопчука окончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры – Житомирский обком комсомола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основным претендентом на пост главы Интерпола является "ветеран МВД РФ", - The Times

Коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного, не склонного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИДа. По свидетельству украинских дипломатов, он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у его коллег вызывало удивление то, что его дети еще не так давно (уже в разгар российско-украинской войны) посещали школу при посольстве РФ.

Учитывая долгий срок пребывания Игоря Прокопчука в заграничной командировке, ему подыскивали замену, но по словам информированных собеседников, до сих пор не нашли приемлемого кандидата.

В тоже время наши собеседники подчеркивают, что после всех требующихся проверок необходимо принимать взвешенные решения. История Прокопчука показывает, как тесно ранее были связаны Украина и Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков

"Украина должна быть бдительна при назначениях, но и осторожна при принятии решений об увольнениях, чтобы не лишиться толковых профессионалов и искренних патриотов, чьим единственным "темным пятном на биографии" могут оказаться родственники за рубежом", - заявил ZN.UA один из собеседников.

ZN.UA пыталось дозвониться Игорю Прокопчуку в Вену, чтобы взять у него комментарий. Однако дипломат не отвечал на сообщения и сбрасывал звонки.

Бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связах с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не вернула ОБСЕ сбитый беспилотник и игнорирует вопрос компенсации его стоимости, - Прокопчук

Источник: https://censor.net.ua/n3097759
 
 
 Топ комментарии
 
Климкинд скажет "Ну и шо? Вон у меня пол Мацквы дружбанов и пол Курска родичей, а я афигенный патриот"
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Завтра, после получения вказивок, соевые расскажут шо это нормально. Ну и про нас, огендов кримля, шатающих будку
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Завтра, после получения вказивок, соевые расскажут шо это нормально. Ну и про нас, огендов кримля, шатающих будку
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Значит у нас ещё есть время найти и решить какие будки будем шатать. Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7204
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"Украина должна быть бдительна при назначениях, но и осторожна при принятии решений об увольнениях, чтобы не лишиться толковых профессионалов и искренних патриотов, чьим единственным "темным пятном на биографии" могут оказаться родственники за рубежом", - заявил ZN.UA один из собеседников. Источник: https://censor.net.ua/n3097759
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подожди методчки, там наверняка будет фраза "ничего страшного, нормальный себе поворот" Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 1341
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Вот где у Прокопчука лоббисты имеются. Поворот, да.
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300х-сот летняя добровольно-принудительная перетасовка украинцев с мокшанами в Московской империи не уничтожила Украину и это очень огорчает Кремль.
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Тепер зрозуміло,чому чому інтереси України в Австрії НІЯК НЕ ЗАХИЩЕНІ !? Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 9939

ВИЛІЗЛО ШИЛО З МІШКА.
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Климкинд скажет "Ну и шо? Вон у меня пол Мацквы дружбанов и пол Курска родичей, а я афигенный патриот"
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так и скажет Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 568 а наев и семочко подтвердят Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7156
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Кто-то про брацкие народы говорил. Врут наверное.
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Как там у кудрявого классика? Подали вид Масквы! И очыма так блыскавкамы блым!
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Это не Багратион с Милорадовичем говорили?))
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Всем, кто пытается упрекнуть президента в плагиате - дескать, использовал для рекламы лозунг Николая Хвылевого, не указав автора, придется признать ошибку. Николай Хвылевой не говорил такую фразу. Это литературный миф, получивший настолько большую популярность, что слова действительно стали приписывать поэту, которого считают отцом украинского возрождения 20-х - 30-х годов прошлого столетия.
Во многих статьях о Николае Хвылевом можно прочесть, что призыв "Геть від Москви!" прозвучал в его знаменитом памфлете "Україна чи Малоросія?", где он указывает украинской интеллигенции ориентиры на европейскую культуру и науку. Но ни в одной научной статье, посвященной творчестве Хвылевого, вы не найдете такой цитаты. Нет ее и в самом памфлете - в этом можно убедиться, прочитав полный текст.
- Этого лозунга в статье нет. "Геть від Москви!" употребил один из критиков памфлета Хвылевого, когда излагал его позицию, - объясняет бывший народный депутат, публицист и телеведущий Александр Доний. - Фраза прижилась в тесной связке с именем Хвылевого. По сути этот литературный миф правильный, отражает идею памфлета. Но дословно - нет. Так Галилео Галилею приписывают крылатую фразу "И все-таки она вертится", но нигде нет доказательств, что он ее на самом деле произнес.
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Ситуация сложная....компетентные органы должны разбираться....
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Такая "сложная ситуация" у нас с каждым пятым чиновником, потому война будет идти ой как долго.
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Это ты про Вальцмана? Так там уже давно.....НИКТО и НИКОГДА такие вещи не разбирает. У Гидранта с Хуйлом торговый договор и нарушать его Оно не будет.
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ТОРГОВИЙ ГАЗОВИЙ ДОГОВІР ГРИГЯН(КАПІТЕЛЬМАН) ? Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 4505
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вот это зрада Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2181 особенно после стенаний авакова Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3591
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Вот так вот.
А вы про то шо "путиннападет". Он давно напал и уже победил.
Остались мелкие осколки националистов, купленных властью, а потому кремлю совершенно не опасных.
Про Майдан даже стыдно вспоминать и упоминать...
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счас придут порохоботы и скажут, что еще не напал и не победил,и все благодаря пете, а вот при йуле, кремлевской зозуле это все и произойдет
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так это давно известно, шатали будку еще в 2015 году
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правильно,нечего всуе...
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опять этот пидр тут - ти ба,яке нарване кацапеня..
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Зато Саакашвили депортировали и с новым лозунгом - "Армия, мова, красти" на выборы до корыта
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это какая-то Санта-Барбара
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нет, в Украине таких случиев более чем достаточно, но каждый отвечает за себя, да следить за деиствиями Украинского представителем надо и очень внимательно.
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Да там братья, судя по всему, 2 сапога пара, раз у украинского дипломата дети ходят в школу при российском посольстве...
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Потому старший так быстро и делает карьеру, что младший ему помагает.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ .
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К руководству Украины есть вопросы - слишком много подозрительных проколов там, где должна быть ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
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За что мы всем этим начальникам зарплаты платим? Чтобы мужчины гибли в Иловайске, ДАПе, дебальцево? Чтобы Назаров отправлял самолеты десантная верную смерть?
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Знову ВО Свобода і Кошулинський винні, шо путінська агентура всюди ! Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7015
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Предатель на предателе едет и предателем погоняет,в будке Петруся других не держат))
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Насірова обрано президентом Федерації дзюдо України (ФДУ).

ТЕЖ ДОПОМАГАЄ... Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 2324
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таки да, Украина - до сих пор махровый совок, кацапы - фашисты. интересно, правда, до сих пор махровый совок - это с кацапской подачи, или самодеятельность.
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валька полстакана матвиенко , тоже из
Житомира, а сука еще та. Младший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7329
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Клімкіна новий тесть путінський генерал і шо ?! Та шо шо ..... Знову ВО Свобода це агенти Кремля ! Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 358
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А старый кем был?
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Как говаривал Йосиф Виссарионович: "Сын за отца нэ отвэчаэт!!!" . А тут, какой-то брат,...
забудьте... Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 3819
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Бабченко в Facebook фактически обвинил Тимошенко в работе на Кремль.Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 4754BEGEMOT.MEDIAБабченко "разнес" Тимошенко: "Политиканша, не помнящая прошлого, пытается развалить страну"

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Ну это авторитет,две Чеченских войны,плюс война с Грузией в армии Пуйла,ну и воскресший после "убийства" руками Пети и Авакяна))
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"ниочем", но порохоботам это понравится...
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климкин это кто же у тебя так классно кадры подбирает? а что этот дипломат разве не держслужбовец и разве не имеет допуск к таемници? блин, может действительно проще как в раше все на госдеп валить? только нам надо вместо госдепа слово кремль вставлять. мол кремль виноват что у нас в МЗСУ дипломаты с братьями высокопоставленных рашистских силовиков работают на диппоприще закордоном..... клава я куею... грицак, где контррозвидка???
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у нас вообще остались наши на должностях????
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У нас не шпионов во власти нет вообще? Одни предатели и агенты рашки?
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Когось це ще дивує? Одна і та сама банда продовжує знищувати Україну: "Наче суки з кобеляии злигалися ж*ди з москаляли..."
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А с другой стороны - глава Интерпола - уроженец Украины, не часто бывает... Молодший брат російського кандидата на пост глави Інтерполу Олександра Прокопчука Ігор - український дипломат, який представляє Київ у міжнародних організаціях, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 8232
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМладший брат российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука Игорь - украинский дипломат, представляющий Киев в международных организациях, - "Зеркало недели"
 
 
 
 
 
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