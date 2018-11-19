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 Экономика
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Все про:зарплата (1795) НБУ (4392)

 По итогам года реальные зарплаты в стране вырастут на 13%, - НБУ

В дальнейшем рост замедлится, в следующем году он составит 7%, прогнозируют в Нацбанке.

Средняя заработная плата граждан Украины в 2018 году увеличится в реальном выражении на 13%. Речь об этом идет в инфляционном отчете за октябрь, распространенном Национальным банком Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные заработные платы на 25% (или на 13% в реальном выражении). На прогнозном горизонте ожидается, что такое замедление продолжится, зарплаты будут расти на 16% и 10% в 2019 и 2020 годах соответственно (или 7% и 5% в реальном выражении)", – сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: За год пенсионной реформы удалось легализовать занятость 100 тыс. человек, - Розенко

В НБУ отметили, что темпы роста зарплаты будут замедляться под влиянием ожидаемого снижения интенсивности трудовой миграции, низких темпов повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн. В проекте госбюджета на 2019 год Кабинет Министров заложил показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн.

В Кабинете Министров прогнозируют, что до конца года показатель средней зарплаты должен достичь отметки 10 тысяч гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты из-за прогулов недополучили зарплаты почти на 16 млн гривен, - Парубий

В сентябре 2018 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 9042 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3097758
 
 
 Топ комментарии
 
В каких единицах?...
В долларах, надеюсь...
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Прочитал эту закидуху и вспомнил давние времена, когда по весне ещё не сеяли---но собирались накосить знаменитые 27 центнеров с гектара. И косили---под дурака, и проходило ---для дураков. Сойдёт---мы привыкли.
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В каких единицах?...
В долларах, надеюсь...
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Просто в НБУ запланировано повышения з/п руководству до 5-10 млн и это естественно повлияет на среднюю.
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Это должно быть потому, что на всех не хватает.
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А зрадофилы этого не видят. Зрадофилы требуют разбрасывать народные деньги.
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Если кому от щедрот реформаторов не достанется - обращайтесь прямо в НБУ - оно доплатит 13% За підсумками року реальні зарплати в країні виростуть на 13%, - НБУ - Цензор.НЕТ 1450
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Так называемые "субсидии" сейчас чёрта с два оформишь...
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А премии мамкам в Америку ваще на миллион процентов выросли
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НБУ.....
а где сейчас Гонтарева и ее подружка Рожкова - кто знает?


По итогам года реальные зарплаты в стране вырастут на 13%, - НБУ - Цензор.НЕТ 4226
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Западные
визитеры хвалят Оффшоренко за "реформы", за взятые долги, за
"рыночную" якобы цену на газ, но их не интересует, почему в
самой бедной стране Европы самый богатый президент, наращивающий быстрыми
шагами свое состояние, откуда в стране сотни миллионеров...
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зростає добробут народу на очах!

Сьогодні дізнався розмір субсидії , родина пенсіонерів, не військові, не силовики, не держслужбовці, автівки нема, кредитів нема, обом за 80. Субсидія склала 12.63 гривень. Дванадцять гривень шістьдесят три копійки. Експеримент проводили, цікаво звідки узялися ті 63 копійки.

Николай Колесник
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Ну правильно, це ж за жовтень, коли опалення працювало 5 днів, а середньодобова температура була 8-10 градусів. У нас рахунок за опалення - 180 грн, то що субсидувати?
Не читайте блоХерів-зрадофілітиків.
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Прочитал эту закидуху и вспомнил давние времена, когда по весне ещё не сеяли---но собирались накосить знаменитые 27 центнеров с гектара. И косили---под дурака, и проходило ---для дураков. Сойдёт---мы привыкли.
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Председатель колхоза выступает на собрании перед колхозниками:
- Минулого року ми посадили 3 га картоплі, та все з'їв довгоносик.
У цьому році ми посадили 5 га картоплі, але довгоносик знову все з'їв.
Наступного року ми посадемо 10 га, нехай він клятий вдавиться!!!
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А как на счёт наших зарплат в конвертах ? В конвертах и дальше будут выплачивать ???
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Кто-нибудь знает отличие номинальной з.п. от з.п. в реальном выражении? Хотя и та и другая вроде как растет, но что-то концы с концами сводить лично мне становится все тяжелее. И если бы не подработки - хрен бы вообще с коммуналкой рассчитался.
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Началось. Автомобилисты уже блокируют таможенные переходы23:00, сегодняАктивисты организаций "Братья" и "Демократии майбутнього" вечером 19 ноября заблокировали дорогу у пограничного пункта в Новых Яриловичах, что на границе с Белоруссией в Черниговской области."Мы заблокировали проезд в Яриловичах и ходим сейчас по пешеходному переходу. Пока обстановка удовлетворительная. Очереди выстроились, но народ и полиция относятся с понимаем", сказал глава черниговского подразделения "Братьев" Виталий Яхно.
"Эта акция организована "Демократией Майбутнього" и "Братьями". Ее цель - привлечь внимание правительства к тому беспределу, который происходит в стране - поднятие цен на топливо - бензин и газ, а также на газ для населения и как следствие на все услуги ЖКХ. Хотим обратить внимание на геноцид, который происходит. Люди доведены до края - те километровые очереди из машин, что выстроились на таможне, даже они нас поддерживают, несмотря на неудобства", - сказал Виталий."Бесполезные махания флагами никакого толку не дают, мы добиваемся поставленных целей теми методами, которые у нас есть. Сейчас уже остановилась трасса Киев - Чоп, где действуют активисты из Закарпатье, а завтра - юг подключится. И АвтоЕвроСила тоже скажет свое слово", - говорит Яхно. "Мы требуем, чтобы первые лица страны приезжали на границу, мы будем ждать их здесь, мы устали к ним ездить, может до них дойдет, что они страну просто в пропасть гонят", - сказал Виталий Яхно."Это таможня. Уже все стало. На Севере Чернигов, на Западе Чоп. Теперь ждем правительство" - написал он на своей странице приложил фото уже образовавшихся заторов, сообщил ранее Виталий Яхно в Fаcebook......................
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПо итогам года реальные зарплаты в стране вырастут на 13%, - НБУ
 
 
 
 
 
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