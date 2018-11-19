 По итогам года реальные зарплаты в стране вырастут на 13%, - НБУ

Средняя заработная плата граждан Украины в 2018 году увеличится в реальном выражении на 13%. Речь об этом идет в инфляционном отчете за октябрь, распространенном Национальным банком Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"В среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные заработные платы на 25% (или на 13% в реальном выражении). На прогнозном горизонте ожидается, что такое замедление продолжится, зарплаты будут расти на 16% и 10% в 2019 и 2020 годах соответственно (или 7% и 5% в реальном выражении)", – сказано в документе.
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В НБУ отметили, что темпы роста зарплаты будут замедляться под влиянием ожидаемого снижения интенсивности трудовой миграции, низких темпов повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.
Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн. В проекте госбюджета на 2019 год Кабинет Министров заложил показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн.
В Кабинете Министров прогнозируют, что до конца года показатель средней зарплаты должен достичь отметки 10 тысяч гривен.
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В сентябре 2018 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 9042 грн.
В долларах, надеюсь...
а где сейчас Гонтарева и ее подружка Рожкова - кто знает?
визитеры хвалят Оффшоренко за "реформы", за взятые долги, за
"рыночную" якобы цену на газ, но их не интересует, почему в
самой бедной стране Европы самый богатый президент, наращивающий быстрыми
шагами свое состояние, откуда в стране сотни миллионеров...
Сьогодні дізнався розмір субсидії , родина пенсіонерів, не військові, не силовики, не держслужбовці, автівки нема, кредитів нема, обом за 80. Субсидія склала 12.63 гривень. Дванадцять гривень шістьдесят три копійки. Експеримент проводили, цікаво звідки узялися ті 63 копійки.
Николай Колесник
Не читайте блоХерів-зрадофілітиків.
Председатель колхоза выступает на собрании перед колхозниками:
- Минулого року ми посадили 3 га картоплі, та все з'їв довгоносик.
У цьому році ми посадили 5 га картоплі, але довгоносик знову все з'їв.
Наступного року ми посадемо 10 га, нехай він клятий вдавиться!!!
"Эта акция организована "Демократией Майбутнього" и "Братьями". Ее цель - привлечь внимание правительства к тому беспределу, который происходит в стране - поднятие цен на топливо - бензин и газ, а также на газ для населения и как следствие на все услуги ЖКХ. Хотим обратить внимание на геноцид, который происходит. Люди доведены до края - те километровые очереди из машин, что выстроились на таможне, даже они нас поддерживают, несмотря на неудобства", - сказал Виталий."Бесполезные махания флагами никакого толку не дают, мы добиваемся поставленных целей теми методами, которые у нас есть. Сейчас уже остановилась трасса Киев - Чоп, где действуют активисты из Закарпатье, а завтра - юг подключится. И АвтоЕвроСила тоже скажет свое слово", - говорит Яхно. "Мы требуем, чтобы первые лица страны приезжали на границу, мы будем ждать их здесь, мы устали к ним ездить, может до них дойдет, что они страну просто в пропасть гонят", - сказал Виталий Яхно."Это таможня. Уже все стало. На Севере Чернигов, на Западе Чоп. Теперь ждем правительство" - написал он на своей странице приложил фото уже образовавшихся заторов, сообщил ранее Виталий Яхно в Fаcebook......................