 По итогам года реальные зарплаты в стране вырастут на 13%, - НБУ

Средняя заработная плата граждан Украины в 2018 году увеличится в реальном выражении на 13%. Речь об этом идет в инфляционном отчете за октябрь, распространенном Национальным банком Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные заработные платы на 25% (или на 13% в реальном выражении). На прогнозном горизонте ожидается, что такое замедление продолжится, зарплаты будут расти на 16% и 10% в 2019 и 2020 годах соответственно (или 7% и 5% в реальном выражении)", – сказано в документе.

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В НБУ отметили, что темпы роста зарплаты будут замедляться под влиянием ожидаемого снижения интенсивности трудовой миграции, низких темпов повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн. В проекте госбюджета на 2019 год Кабинет Министров заложил показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн.

В Кабинете Министров прогнозируют, что до конца года показатель средней зарплаты должен достичь отметки 10 тысяч гривен.

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В сентябре 2018 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 9042 грн.