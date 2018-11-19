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Все про:антисемитизм (146) Зисельс (1)

 Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс

Исполком Всемирного еврейского конгресса во время ежегодного заседания проголосовал за резолюцию по росту антисемитского насилия. Из списка стран перед голосованием исключили Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщил руководитель конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, Украину исключили из списка стран, в которых наблюдается рост антисемитского насилия.

"Мы утром получили проекты резолюций и, когда началось обсуждение резолюции №2 о росте антисемитского насилия в разных странах, мы с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным выступили против внесения Украины в список стран, где наблюдается антисемитское насилие. Председательствующий исключил Украину и все проголосовали за резолюцию без Украины", - отметил Зисельс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ используют в Украине "еврейскую карту", пытаясь поставить знак равенства между патриотами и антисемитами, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3097757
 
   
 Топ комментарии
 
зато на кацапии буйным цветом Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 3356.как у гитлера.
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Власть украла весь антисемитизм.....может у оппозиции осталось, хоть чуть-чуть... Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9694
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Чудова, потужна пэрэмога! Ще одна! Це остаточне прощавай антисемiтизму та антисемiтам. Таких успiхiв Украiна не знала за жодного президента. Слава Пэтрыку!
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ну еще бы....
в самом Израиле антисемитизма больше чем в Украине...
Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9232
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Попри назву, яка означає упередженість до всіх людей семітського походження, під поняттям антисемітизм мають на увазі лише нетолерантність до євреїв. це з вікіпедії

а в Ізраїлі - там, арабів скільки?! а вони семіти !
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У часи, коли кацапи ще могли собі дозволити патякати про "братьєв-славян", я тут же наводив їм приклад: "Євреї та араби - теж тіпо братья-сєміти". Хто з кацапів мав більше однієї звивини у черепку, той іноді замислювався.
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У кацапів тільки одна звилина на всю голову Всесвітній єврейський конгрес виключив Україну зі списку країн зі зростаючим антисемітизмом, - Зісельс - Цензор.НЕТ 2126
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Чуть и не деликатно---но ляпну. Да за эти только лет 5-7 столько бабела завели наши в тихую гавань Израиля, что пора там в тихих гаванях хоть один памятник Ивану Сирку поставить! Отака куйня---малята-жовтэнята.
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це добре!
навіть якщо синагогу Бродського, слухали?! Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 5703
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Так то ж моссадовцы так от ностальгии лечились!
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зато на кацапии буйным цветом Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 3356.как у гитлера.
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Власть украла весь антисемитизм.....может у оппозиции осталось, хоть чуть-чуть... Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9694
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Берите глубже и ширше.У нас некому антисемитить.
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И сильно преждевременно. Они, мабуть, цензора не читали, с его искрометными комментариями.
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Мабуть антисемітизм у нас став дорослим Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс - Цензор.НЕТ 2424
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Чудова, потужна пэрэмога! Ще одна! Це остаточне прощавай антисемiтизму та антисемiтам. Таких успiхiв Украiна не знала за жодного президента. Слава Пэтрыку!
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Мордва ,ты свинячью голову Тупина уже привез в Умань?
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***
- может вы антисемит? евреев не любите?
- та тю на вас... я интернационалист! я никого не люблю!

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как так, а биндеры, что уже не фошизды? возможно евреии за чоколадку продались.
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океу, за соевый чоколад - но продались по любому.
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Это тоже дипломатия. Многоуровневая. Это важно, молодцы. Надо на всех площадках правильные сигналы подавать, чтобы на ровном месте не поругаться с союзниками ну или по крайней мере не сделать нейтральные к тебе страны врагами.
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Ізраїль у списку Всесвітнього Українського Конгресу є?
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Пора зібрати всесвітній конгрес українців і визначити світові країни українофоби . І потім до тошт списку одних добавляти а інших виключати. Кацапстан в цьому сриску затвердити як постійну країну без будь-якого права бути виключеним з нього.
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Херасе,а шо такое?Не было,не было антисемитизма,а мИ еВо так,ждали,так ждали и так,таки не дождались.Шо ты будешь делать с этими хитрыми хохлами?Не зря мне бабка говорила,когда хохол родился,жыд повесился...По моему ни где,кроме Израиля,США и Украины,евреи себя не чувствуют так свободно и вольготно.Не понятно,почему мы вообще оказались в этом загадочном,хитрожопом списке.Уж кто,кто,а еврейская община на территории Украины,чухает себя гораздо лучше любого украинского гражданина,даже очень богатого...
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Поспешил конгресс малость, народ Гросю не любит и не уважает, так и норовит его "обидеть". Всесвітній єврейський конгрес виключив Україну зі списку країн зі зростаючим антисемітизмом, - Зісельс - Цензор.НЕТ 1221
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брехня, есть много хороших евреев везде Всесвітній єврейський конгрес виключив Україну зі списку країн зі зростаючим антисемітизмом, - Зісельс - Цензор.НЕТ 9655
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Кладбища как то тоже.Поэтому, чем их больше, тем и хороших евреев тоже. Не знаю, до этих евреев я думал, что только мне не повезло с ними. Теперь понял, что стране тоже....
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Сколько добрых комментов про евреев. Половина крестиков. Сколько народу отдохнет от писанины. Я наверное тоже.
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Нужно иногда отойти от компьютера и пройти по рынку или метро. Я не так часто езжу в киевском метро, там "добрых слов" о евреях только в нецензурной форме.
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ради прикола хотелось бы узреть энтот список, подозреваю что парашки там и близко не было, так пусть бы Украина и была.
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Два еврея премьер министра пытались построить Израиль в Украине. Не смогли, слишком много евреев.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс
 
 
 
 
 
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