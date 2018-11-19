 Всемирный еврейский конгресс исключил Украину из списка стран с растущим антисемитизмом, - Зисельс

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщил руководитель конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

По его словам, Украину исключили из списка стран, в которых наблюдается рост антисемитского насилия.

"Мы утром получили проекты резолюций и, когда началось обсуждение резолюции №2 о росте антисемитского насилия в разных странах, мы с экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным выступили против внесения Украины в список стран, где наблюдается антисемитское насилие. Председательствующий исключил Украину и все проголосовали за резолюцию без Украины", - отметил Зисельс.

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