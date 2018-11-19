 Совет Евросоюза одобрил инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья, - Порошенко

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, Совет одобрил расширение помощи Украине и осудил выборы в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрения инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.
Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины", - написал глава государства.
Его бизнес растет и крепнет....
Вы что, новостей не читаете...?
Удоли свой первый пост....
Что неясно?...
Тады да..... - я понял...
Не удоляй....
Як би ти діяв у цій ситуації?
За это будет отвечать. За подрыв территориальной целостности Украины в угоду пуйлу.
Под воровство уже подводят идеологическую основу... борзописцы...
https://www.youtube.com/watch?v=ZsIPzMm3hsI
Вся их технология сегодня - ожидание предателя. Янукович ждёт нового Януковича. Именно поэтому Януковичу незачем сейчас идти в суд."Виталий Портников, espreso.tv
2) В реальности мы живём в местной информационной матрице . И главный виновник всего того что нас окружает и тот кто довёл страну до этого в реальности обычная пешка , от которой НЕ зависит ничего.Она наслаждается своим положением и занимается повышением собственного благосостояния облапошивая нас .Но при этом он тоже старательно выполняет чей то заказ .
Это означает что кто бы не управлял страной , он будет продолжать исполнять чью то чужую волю . Которая совершенно точно не имеет ничего общего с интересами населения страны .
Їх не було навесні 2014 року в Криму. Їх немає вже чотири роки на Донбасі. Їх немає в Сирії. Їх немає в ЦАР, в Лівії і в Судані Зате вони, схоже, будуть в Гаазі...
патриотично... чтобы патриотам приятно было...
Ну раз у его нихрена достойного, оцененного всеми, не получается сделать, то нахрена спрашивается, нам запудривать мозги совершенно не нужной нам херней?
И это на фоне страшилок о повышении цен на газ и отопление? - которым нам еще предстоит напугаться.
Нам важна эта его ебота?... Которая не стоит и той бумажки, на которой она написана.
Заговаривает нам зубы.
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Флешмоб має бути МАСОВИМ.
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