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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Совет Евросоюза одобрил инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья, - Порошенко

Совет ЕС по иностранным делам собирался в понедельник в Брюсселе. В число основных пунктов повестки дня входили ситуация вокруг Украины и Азовского моря.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, Совет одобрил расширение помощи Украине и осудил выборы в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС сегодня обсудит ситуацию в Украине

"Приветствую результаты сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам, которые подтвердили приоритетное внимание ЕС к поддержке Украины в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрения инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья.

Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины", - написал глава государства.

Также читайте: Совет Европы призывает защитить активистов в Украине от нападений

Совет Евросоюза одобрил инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097756
 
   
 Топ комментарии
 
Yuriy Yurieff - ну у нашего Главкома с результатами все ОК...

Его бизнес растет и крепнет....
Вы что, новостей не читаете...?
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Порошенко - ставленник пуйла. Сдал Донбасс пуйлу, подписав минскую капитуляцию.
За это будет отвечать. За подрыв территориальной целостности Украины в угоду пуйлу.
Рада Євросоюзу схвалила ініціативу щодо посилення допомоги на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4677
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Когда о результатах, а не об "инициативах" и "старт-апах"?...
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Yuriy Yurieff - ну у нашего Главкома с результатами все ОК...

Его бизнес растет и крепнет....
Вы что, новостей не читаете...?
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Сам сегодня видел, как на отстроенном вновь рынке открылся новый магазин "рошен"...
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"Вот и все. Грозные заявления Путина, пускание дыма (якобы ладана) заведующим Московской церковью Гундяевым, резолюции совета безопасности РФ относительно церковных вопросов, и пена у рта московских попов оказались бессмысленным и бесполезным мероприятием. Через неделю 27-29 ноября, в Стамбуле состоится синод Вселенского Патриархата, который утвердит текст томоса для Украинской поместной церкви. Собственно говоря, этот текст уже написан и приведен в соответствие всем каноническим требования, но все равно - подлежит обсуждению и утверждению".

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Для себя - результаты, для лохов - "инициативы"...
Что неясно?...
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Yuriy Yurieff - ну дык....

Тады да..... - я понял...
Не удоляй.... Рада Євросоюзу схвалила ініціативу щодо посилення допомоги на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3657
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Можеш навести, план дій українських ЗСУ і ВМС?
Як би ти діяв у цій ситуації?
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а не треба було здавати Крим і Донбас - все інше вже "справа техніки" і це лише початок !
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Ага. А Молдавіїї не треба було здавати Придністровьє, а Саакашвілі не треба було здавати Осетію і Абхазію...
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та він якраз діє...допомогає хуйлу призначити іншого головнокомандуючого.у спідниці
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Порошенко - ставленник пуйла. Сдал Донбасс пуйлу, подписав минскую капитуляцию.
За это будет отвечать. За подрыв территориальной целостности Украины в угоду пуйлу.

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У Хуйла рука аж позеленела, а Назарбай перапугано смотрит, а ну если Петро вмажет с левой!

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Он походу НИЧЕГО НЕ сдавал. Он обычный барыга и коррупционер .Его уровень облапошивать наши кошельки . Он действительно несёт ответственность за коррупцию , за многое в стране . Но Донбасс сдали его торговые партнёры . Одни торговые партнёры другим. Потому что это бизнесс ,,Альтернативы Минским договорённостям нет" -сказал когда то Петя . ,,Альтернативы Северному потоку нет" -поддержала его фрау Ангела ....
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"подписав минскую капитуляцию" это ты погарячкував Рада Євросоюзу схвалила ініціативу щодо посилення допомоги на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8232
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"Кремль будет поддерживать Ю.Тимошенко на выборах в Украине". Такое мнение высказал А.Венедиктов на "Эхо Москвы".
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пэдра границы не перекрывает, масштабы торговли наращивает, пророссийских рыгов не трогает...понятное дело, на кого же путлеру еще ставить? Только на Тимошенко! Рада Євросоюзу схвалила ініціативу щодо посилення допомоги на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9413
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А, «политолог Константин Матвиенко»! це той що: «Економіка от Пророка», який у грудні 2016 пів року постив про «доллар по 46...і више»..

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косатая пусть губы закатает и ждёт под туалетом...
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А что делать?... Если позволяют...
Под воровство уже подводят идеологическую основу... борзописцы...
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Обращение к Президенту Порошенко !!! Это последнее предупреждение !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZsIPzMm3hsI

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я не выставлял роликов.тебе и доказывать Рада Євросоюзу схвалила ініціативу щодо посилення допомоги на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2414
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"Путин и Янукович - несмотря на два украинских Майдана - не верят в восстания. Они верят в деньги и технологии.
Вся их технология сегодня - ожидание предателя. Янукович ждёт нового Януковича. Именно поэтому Януковичу незачем сейчас идти в суд."Виталий Портников, espreso.tv
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Тут просто направшивается два вывода : 1) Нам подают искажённую информацию о контактах и решениях партнёров по ЕС связанных с Украиной , в таком виде в каком это выгодно власти и Банковой . Оправдание -у нас конфликт с рф и населению не обязательно знать реальное состояние дел в отношениях Украины с Европой .Пример: В украинское общество высшими чиновниками навязчиво вдалбливается знаменитый тезис-,,весь Мир с нами" и ,,Весь Мир знает агрессора в лицо. И он изолирован от цивилизованного Мира" .То есть всё однозначно . Но это самый пресловутый ,,Мир" который с нами строит Северные Потоки в обход нас , приглашает агрессора и тирана на свои саммиты , конгрессы и даже свадьбы ....

2) В реальности мы живём в местной информационной матрице . И главный виновник всего того что нас окружает и тот кто довёл страну до этого в реальности обычная пешка , от которой НЕ зависит ничего.Она наслаждается своим положением и занимается повышением собственного благосостояния облапошивая нас .Но при этом он тоже старательно выполняет чей то заказ .
Это означает что кто бы не управлял страной , он будет продолжать исполнять чью то чужую волю . Которая совершенно точно не имеет ничего общего с интересами населения страны .
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Ну это вы зря. Лимона три евро дадут. На Азовскую тему. Траншами. По ляму в год. С 2019 г декабря месяца. Я бы дал сегодня и все. Тогда бы не успели бы придумать как спереть всё. Перепало бы кое что по местам. На стулки-табуретки. И даже на окна пластиковые---4 штуки.
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И до Приазовья нечего не дойдёт. Всё осядет в карманах чиновников и в офшорах. А если не воровать,путин нападёт."Хороший" у пети бизнес план.
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Їх-там-є!
Їх не було навесні 2014 року в Криму. Їх немає вже чотири роки на Донбасі. Їх немає в Сирії. Їх немає в ЦАР, в Лівії і в Судані Зате вони, схоже, будуть в Гаазі...
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Надо красть
патриотично... чтобы патриотам приятно было...
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Опять не о чем... Опять какой-то пустой треп..
Ну раз у его нихрена достойного, оцененного всеми, не получается сделать, то нахрена спрашивается, нам запудривать мозги совершенно не нужной нам херней?
И это на фоне страшилок о повышении цен на газ и отопление? - которым нам еще предстоит напугаться.
Нам важна эта его ебота?... Которая не стоит и той бумажки, на которой она написана.
Заговаривает нам зубы.
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Флешмоб:
Завітайте до магазинів ROSHEN - забирайте ВСЕ шо заманеться.
Флешмоб має бути МАСОВИМ.
продавцям - роздрукуйте текст про ВИМУШЕНІ крадіжки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет Евросоюза одобрил инициативу по усилению помощи на социально-экономическое развитие украинского Приазовья, - Порошенко
 
 
 
 
 
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