 Будапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто

Венгрия не будет снимать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет и препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав МИД стран НАТО.
Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 19 ноября в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", – сказал Сийярто.
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При этом, по словам венгерского министра, Будапешт и далее будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в решении проблемы языков меньшинств не было никакого прогресса.
Сийярто также отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.
"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая своим обязательствам перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двустороннюю спор", – заявил глава МИД Венгрии, добавляя, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.
Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.
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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.
24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.
И не удивительно - чем меньше по развитию ушли от животных тем больше звериного...
твари - одним словом (как и кацапы)...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Якщо Угорщина не погоджується з вимогами ЄС та НАТО, то вона може вийти із цих організацій.
Подождите, скоро негры нам будут шо-то предъявлять.
может пора совсем отозвать посла?
просто Верховной Раде нужно ужесточить нормы закона "Об образовании", и тогда "распятый венгерский мальчик в трусиках" будет каждый день сидеть в каждом венгерском телевизоре, и рассказывать о "мовном патруле" отлавливающем косноязычных венгров в Мукачево..
"Кремль руками Будапешта будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО"
Притесняют, нарушают права украинский венгров? Так в суд ООН почему, блин, не обращаетесь? Где заявы потерпевших?
брехня это все
Нет заявы потерпевших - нет дела. Нет дела - нет суда. До свидания. Засранцы.
Хуйло продолжает излюбленную тактику, где не взять атакой, - попытаться купить:
Меняем Курилы на Крым.
https://nv.ua/opinion/goltz/menjaem-kurily-na-krym-kak-putin-idet-na-zhertvy--2508116.html
"массовые расстрелы мирного населения, уничтожение населённых пунктов Черниговщины, другие военные преступления и бесчинства на территории области с октября 1942 года по сентябрь 1943 года производили военнослужащие венгерской 105-й лёгкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск по указаниям командующего группой генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 года рождения, уроженца Будапешта. " (вики)
Ну как-то позубастей нужно быть нашим дипломатам и политикам,... .
Как говаривал Жванецкий: "ТЩАТЕЛЬНЕ-Е РЕБЯТКИ НАДО, ТЩАТЕЛЬНЕЕ"
"Дебіли бля..." (с)
Прийде час, і НАТО та ЄС доведеться обирати йобіки чи українці, а поки що .... Україні ще працювати й працювати над попереднім завданням щодо вступу.
ПМ: Цікаво які фінансові внески в ЄС та НАТО від мадяр, і наскільки вони будуть більші від українських (після вступу)?
выбирать придется украинцам, или ЕС и НАТО или "закон" об образовании, думаю выбор очевиден да он и сейчас есть, а к тому времени Украина станет совсем цивилизованной страной и выбор этот отпадет сам собой, законы будут европейскими