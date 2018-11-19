 Будапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто

Венгрия не будет снимать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет и препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав МИД стран НАТО.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 19 ноября в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", – сказал Сийярто.

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При этом, по словам венгерского министра, Будапешт и далее будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в решении проблемы языков меньшинств не было никакого прогресса.

Сийярто также отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая своим обязательствам перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двустороннюю спор", – заявил глава МИД Венгрии, добавляя, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.