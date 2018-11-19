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 Будапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто

При этом Венгрия обещает не противодействовать приезду Климкина на встречу министров стран-членов Альянса

Венгрия не будет снимать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет и препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав МИД стран НАТО.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 19 ноября в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", – сказал Сийярто.

Читайте на Цензор.НЕТ: Будапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто

При этом, по словам венгерского министра, Будапешт и далее будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в решении проблемы языков меньшинств не было никакого прогресса.

Сийярто также отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая своим обязательствам перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двустороннюю спор", – заявил глава МИД Венгрии, добавляя, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Также на Цензор.НЕТ: $50 млн кредита, каникулы для детей из зоны ООС и стипендии на обучение в венгерских вузах, - Сийярто озвучил предложения для Украины

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Источник: https://censor.net.ua/n3097755
 
 
 Топ комментарии
 
Кто вас лошар спрашивать будет?
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Венгрия - это искусственная страна. Пусть только сунутся на Закарпатье, наши ВСУ пропишут таких люлей, никакое НАТО не поможет. Венгры еще за сотрудничество с фашистами не ответили, за бесчинства на нашей земле во время второй мировой и за сожженные украинские села!
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Сийярто также отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.Источник: https://censor.net.ua/n3097755

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Якщо Угорщина не погоджується з вимогами ЄС та НАТО, то вона може вийти із цих організацій.
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Венгрия - это искусственная страна. Пусть только сунутся на Закарпатье, наши ВСУ пропишут таких люлей, никакое НАТО не поможет. Венгры еще за сотрудничество с фашистами не ответили, за бесчинства на нашей земле во время второй мировой и за сожженные украинские села!
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Венгры больше всех зверствовали...

И не удивительно - чем меньше по развитию ушли от животных тем больше звериного...
твари - одним словом (как и кацапы)...
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Сийярто также отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.Источник: https://censor.net.ua/n3097755

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Якщо Угорщина не погоджується з вимогами ЄС та НАТО, то вона може вийти із цих організацій.
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второй год уже мантру эту читаешь а если не выйдет и продолжит блокировать, то что?
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Сиятро зоофил или просто за деньги паРашке продался....на каком крючке его так серьезно держат.... Будапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 1317
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Скажите спасибо климкину и его бездарной компашке, собранной из блатных и очень блатных, всех - кроме умных и полезных.
Подождите, скоро негры нам будут шо-то предъявлять.
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сомали например - хотим новых заложников - почему не плаваете у нас
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интересно с какой стороны будут лизать мадьяр теперь
может пора совсем отозвать посла? Будапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4671
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нее.. не надо отзвать посла..
просто Верховной Раде нужно ужесточить нормы закона "Об образовании", и тогда "распятый венгерский мальчик в трусиках" будет каждый день сидеть в каждом венгерском телевизоре, и рассказывать о "мовном патруле" отлавливающем косноязычных венгров в Мукачево..
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аха и распинать венгроговорящих младенцев
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Правильный заголовок был бы
"Кремль руками Будапешта будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО"
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а некоторые полупроводники венгерскии WizzAir затягивает в Украину - фантастика, нет реальность.
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по его мнению, в решении проблемы языков меньшинств не было никакого прогресса.Источник: https://censor.net.ua/n3097755
Притесняют, нарушают права украинский венгров? Так в суд ООН почему, блин, не обращаетесь? Где заявы потерпевших?
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Так в том то и дело всё. Если есть фактаж, состав....... милости просим в суд. Раша тоже визжала о том же, но не по-пацански же в суд идти. Кореша не поймут. Сами мол, справятся. Результат на лицо.
Нет заявы потерпевших - нет дела. Нет дела - нет суда. До свидания. Засранцы.
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Пусть что хочет то и трендит, всё равно никто его не слушает.
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Аж интересно и в какую сумму обходится рашке,это мадярское противостояни-блокировка?Давно мадяры под рашистским военным сапогом не были,память короткая у бедолаг.Забыли,как проклинали советский режим и красную армию комиссаров!А в своё время одни из первых выступали против КГБистской орды!Криком кричали на своем стрёмном языке,взывая америкосов и европейцев о защите!
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А ще вішали і своїх коммі, і кацапен зольдатен за яйка на ліхтарях. Моєму батькові якийсь полковник-погранець показував фото у мадярських газетах того часу.
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Знаю,видела я эти фото.Причем драпали совковые армейцы из мадярии,с выпучеными от страха глазами.У мадяр отношение к Зовьетской армии,особенно к русским было,как у афганских моджахедов,вплоть до того,что брюхи вспарывали точно так же.И что главное украинцев не трогали.
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в том-то и дело что они не забыли 1956 од, поэтому и не подпускают к НАТО нецивилизованные страны
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простите за повтор - беда с этими йоббиками!!!
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Да чего там,можешь ещё писать,сколько хочешь.Повторение,мать учения!Хай собі кремлеботи,про своих предков читают.А то им,так складно в уши срут,шо их всегда все любили и не как не дождутся,когда же они опять приедут к ним уже в ЕС на рАссЕйских танках.Только рашисты,не учли один момент.Количество и качество своей вежливой армии из зелёных человечеков.Раньше в союз входило 15 республик,которые после распада,преобразились в отдельные государства и за счет,этих республик они пополняли состав советской армии,а своих рАссейских собак,как правило,ставили на командирские должности,а еще политруки все рашистами поголовно были.А теперь люди пожили в другом не советском режиме и врятли сорвутся отстаивать интересы рашистов,ценой жизни своих граждан.Одно дело за валюту подгавкивать,а другое своей жизнью за Путлера расплачиватся.С какого,хрена?
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В целом же, не Будапештом единым ...
Хуйло продолжает излюбленную тактику, где не взять атакой, - попытаться купить:

Меняем Курилы на Крым.
https://nv.ua/opinion/goltz/menjaem-kurily-na-krym-kak-putin-idet-na-zhertvy--2508116.html
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оце з такими як Сіятро Макрон думає створювати окрему від НАТО (та особливо від США) свою, тобто "європейську" армію. Ну то вони повоюють з такими. Будуть то йобіки щось постійно блокувати, що їм не подобається, то сєрби чи кого там Макрон собі в компанію надумав. Нехай вже б собі всі ці посіпаки хуйла і справді окрему армію створили, та тільки би НАТО вже надалі не гальмували.
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сийярто, перед госдепом за базар ответишь! готовься!
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Що від "Йобіків" ще чекати? В унісон з путіним працюють. Від кого з початку створення фінансувалися, тому й відпрацьовують.
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Просто интересно ,сколько сот млн.долларов стоит мордовским пенсам позиция орбана-сийярто и других йобиков? И когда ,наконец,этих кремблядских подонков вышвырнут из ЕС и НАТО?
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Я конечно не дипломат, но...например припомнил бы венграм Корюковку Черниговской области, где венгры уничтожили около 7000 мирных жителей....(САМАЯ МАССОВАЯ РАСПРАВА НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ во второй мировой).
"массовые расстрелы мирного населения, уничтожение населённых пунктов Черниговщины, другие военные преступления и бесчинства на территории области с октября 1942 года по сентябрь 1943 года производили военнослужащие венгерской 105-й лёгкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск по указаниям командующего группой генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 года рождения, уроженца Будапешта. " (вики)

Ну как-то позубастей нужно быть нашим дипломатам и политикам,... Будапешт і далі блокуватиме зближення Києва з НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 6639.
Как говаривал Жванецкий: "ТЩАТЕЛЬНЕ-Е РЕБЯТКИ НАДО, ТЩАТЕЛЬНЕЕ"
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Як казала кобила твого боса
"Дебіли бля..." (с)

Прийде час, і НАТО та ЄС доведеться обирати йобіки чи українці, а поки що .... Україні ще працювати й працювати над попереднім завданням щодо вступу.

ПМ: Цікаво які фінансові внески в ЄС та НАТО від мадяр, і наскільки вони будуть більші від українських (після вступу)?
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"Прийде час, і НАТО та ЄС доведеться обирати йобіки чи українці"
выбирать придется украинцам, или ЕС и НАТО или "закон" об образовании, думаю выбор очевиден да он и сейчас есть, а к тому времени Украина станет совсем цивилизованной страной и выбор этот отпадет сам собой, законы будут европейскими
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудапешт будет и далее блокировать сближение Киева с НАТО, - Сийярто
 
 
 
 
 
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