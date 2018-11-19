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Все про:долг (1073) зарплата (1795) протест (4352) Чернигов (391)

 200 работников завода перекрыли дорогу в Чернигове из-за долгов по зарплате

Всего на заводе работают 350 человек. В полном объеме люди не получают зарплату уже больше года.

Из-за большой задолженности по выплате заработной платы около 200 работников Черниговского завода радиоприборов (ПАО "ЧеЗаРа") в понедельник перекрывали движение транспорта на улице Шевченко в Чернигове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашей информации, протестовало около 200 человек", — сообщила старший инспектор управления превентивной деятельности Нацполиции в Черниговской области Наталья Павлова.

По словам инспектора по связям с общественностью управления патрульной полиции в г. Чернигове Алины Палуб, протестующие перекрыли движение в 12.30 и более часа ходили по пешеходному переходу. Из-за этого на дороге, ведущей за город в направлении ряда райцентров и к границе с Россией, образовалась большая пробка. Полиция направляла машины в объезд.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шахтеры на Львовщине блокировали международную трассу, требуя зарплату за несколько месяцев. ВИДЕО

Черниговскому троллейбусному управлению пришлось скорректировать движение троллейбуса.

По словам работников "ЧеЗаРа", это была предупредительная акция. Если им не выплатят заработанное, они продолжат протесты.

На прошлой неделе заводчане проводили митинг под стенами своего предприятия, где требовали от руководства погасить задолженность. Тогда они предупредили, что в случае невыполнения требований перекроют дорогу.

ПАО "ЧеЗаРа" – ведущий производитель аппаратуры для космической отрасли и систем связи, датчиков, преобразующей аппаратуры, электронно-механических замковых систем, радиоприемников, медицинской техники, инструментов. Подчиненное Национальному космическому агентству Украины предприятие является участником нескольких международных космических программ, сотрудничает с военно-промышленным комплексом. 25% акций завода принадлежит государству.

Также на Цензор.НЕТ: За год пенсионной реформы удалось легализовать занятость 100 тыс. человек, - Розенко

В официальных сообщениях "ЧеЗаРа" много лет фигурирует как один из крупнейших должников по выплате заработной платы своим работникам. По информации Черниговской ОГА, год назад этот долг составлял 2,7 млн грн, в мае этого года – 2,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3097754
 
 
 Топ комментарии
 
Соевые, вперед отбеливать диабетика-рэформатора.
Такого количества населения, доведеного до отчаяния небыло еще. Рэформатор, падло, не досидит до весны.
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Ничего, скоро народ перекроет этой власти кислород.
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Порохоботы уже протестующих против повышения тарифов в Смеле и евробляхеров обсирают. Теперь ещё и людей, требующих свою зарплату будут оскорблять. Кароче пердаки и пальцы стёрли от злобы 200 працівників заводу перекрили дорогу в Чернігові через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 2375
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Ничего, скоро народ перекроет этой власти кислород.
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Нефтегаз создали что бы у Газпрома воровать.
Страшные вещи вы рассказываете.
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Это уже явные признаки галлюцинаций - видеть то, чего нет.
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Так скоро свободных дорог не останется.
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вот теперь понятно смысл ремонта дорог....
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Соевые, вперед отбеливать диабетика-рэформатора.
Такого количества населения, доведеного до отчаяния небыло еще. Рэформатор, падло, не досидит до весны.
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Ооо! Бачу старого вояку-"за незалежну Україну".
"Успіхів тобі"-троляка.
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статью читал?только 25% пао принадлежит государству.а контрольный пакет- частный.и причем здесь диабетики?ото лишь бы погавкать.
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ЧеЗаРе - приватне підприємтсво з часткою держави 25%. Це проблеми роботадавця і робітників. Держава не має там ніякого впливу ( як і повинно бути в нормальній країні).
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Неправда. У нас у регіоні кілька років тому був випадок: одна з приватних клінік у м. К'єті не виплачувала людям зарплат. Йдеться десь про 2 роки. Дирекція клініки розікрала усе, що можна було розікрасти. Напевне, люли б і до сьогодні нічого не отримали, якби не вирішили перекривати дороги. Раз, другий, третій... Клініка приватна, але якщо дороги перекриті, то держава мусила якось розрулювати конфлікт. Арештували усе майно директорів упритул до колекційного взуття (про це у свій час писали), продали з аукціону і виплатили людям зарплату. Не знаю, може й держава докладала якісь гроші.
До речі, мешканці мовчки терпіли незручності, пов'язані з перекриттям доріг. Коли я спробувала заїкнутися, що це справа роботодавців та працівників і мешканці не повинні потерпати, італійці мене просто не зрозуміли. Всі казали: люди мусять отримати зарплату, а звернути увагу на проблему вони можуть, тільки створивши серйозні незручності, інакше ніяк.
Отак. Працівники клініки виграли, бо мали підтримку і солідарність інших людей. А не те що гниди, які, бач, проїхати не можуть.
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Порохоботы уже протестующих против повышения тарифов в Смеле и евробляхеров обсирают. Теперь ещё и людей, требующих свою зарплату будут оскорблять. Кароче пердаки и пальцы стёрли от злобы
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У алкаша -диабетика деньги казённые кончились.Всё высосал своим панамским пылесосом.Заграница не даёт. Перестал выплачивать зарплату на стратегических предприятих,оплачивать мозги.За октябрь всей стране нуждающимся не предоставлена субсидия на космические коммунуслуги.Уже продал завод на Рыбальском.Чует моё сердце, тикать на Мальдивы собрался.
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Гройсман на показує, як треба керувати державою...
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Вперед у розкрадене майбутнє, зпаплюжені надії та розчавлені мрії.

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Молодцы!
Поддерживаю и полностью солидарен! Мысленно я с вами.
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тоже согласен, но почему нельзя перекрыть Банковую или подъезд депутатов к ВР или выезд пороха с хатынкы ? В машинах по трассе такие же люди едут, в чем их вина ?
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Далеко добираться. Свои, такие же, твари ближе.
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я надеюсь ты не о людях в машинах это сказал ?
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Нет, естественно. Я конешно сочувствую "людям в машинах", они попали в плохую ситуацию, кто-то спешил, кто-то болел в дороге....
Я имел ввиду подонков из власти и из управления этого завода.
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А причому Банкова до проблем заводу? Чи їм Президент за роботу платить?
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то же согласен, но кто с этого предприятия частную конторку сделал, кто продал ?
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И что?То что предприятия разворовали и почти полностью прикрыли приспешники Януковича,а потом красиво расписали между собой остатки бабла их как-то должно успокоить?ДЫк,они и сами знают,что всё бывшее правление Чезары состоявшее из партийцев регионалов добило радиозавод.Они дабы спокойно свалить, ещё в первый год войны откаты наличкой в багажниках возили,шоб их не посадили.А потом рассосались в пространстве.
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Да какое то предприятие?
Монстр доисторический.
Там самое ценное это здание и земля под ним.
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З середини 2010-тих на ПАТ «ЧеЗаРа» активно розвивається порівняно новий вид діяльності - виготовлення систем керування вогнем броньованої техніки та бойових модулів. Фахівцям підприємства в стислий термін вдалось створити бойові модулі «Десна» та «Іва»[3].
Втім основною продукцією для Збройних Сил України є електронно-оптичні системи, що дозволяють знаходити ціль, вести спостереження за полем бою і здійснювати повний комплекс управління системою озброєння бойових машин. Зокрема, до них належать «ТРЕК-М» (встановлюють на БТР-3Е1), «ТАНДЕМ-2» (встановлюють на БМП-1), «ТРІАДА» і «ПАНОРАМА-2П», яка є пристроєм колового огляду для пошуку і виявлення цілей командиром екіпажу машини. Всі вони пройшли випробування та встановлюються на різні зразки української техніки. Також на заводі вже розроблені скеровуюча для ПТКР транспортно-пускового контейнера на бойовому модулі, механізми повороту башти та механізми підйому озброєння БМП, БТР та іншої легкоброньованої техніки[3].
Триває робота і над радіолокаційними системами - розробками заводу в цьому напрямку є мобільна РЛС кругового огляду «Дельта» та «Дельта-М». Для ВМС України фахівці заводу освоїли виробництво універсального комплексу управління вогнем «Катран» для всіх типів кораблів та катерів і корабельної артилерійської установки КАУ-30[3].
У співпраці з ДП «ВО "Південний машинобудівний завод"», ДП НДІ «Квант», ПАТ «НВО "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"» заводу «ЧеЗаРа» вдалося налагодити виробництво продукції за різними спрямуваннями - від космічного і військового до цивільного[3].
Крім того, завод виготовляє систему «СІРІУС», за допомогою якої збирається інформація з датчиків космічного корабля. Також вона забезпечує збереження інформації на ділянці відсутності радіозв'язку з наступним її передаванням. «СІРІУС» встановлений на ракетно-космічних носіях «Зеніт-3SL», «Зеніт-3SLБ», «Зеніт-3SLБФ», «Дніпро», «Циклон» в рамках участі України в багатьох міжнародних космічних проектах.
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как простой человек сидя в машине может повлиять на выдачу их зарплаты ? Почему облраду не штурмуют , прокуратуру , мусоров ?
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Зато министрам какие зарплаты сделали. Житы по новому!
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Совсем охренели с перекрытием дорог!!!! ТДИ к и перекрывайте входы в ОГА или Горисполком... А то взяли моду дороги перекрывать.... Пора уже с собой возить в машине взрывпакеты с мебельными гвоздиками... Кинул парочку таких "підарунків" по ноги "активистам" и можно нормально ехать... А то не себе ни другим..... Уроданцы....
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Ну да, перекрыть проезд людям которые никак не влияют на выплату зарплаты это так умно.
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fresh guacamole - люди должны понять....

Это называется национальная солидарность...
Если такой солидарности нет, нет и нации...
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это называется принудиловка. Ему выплатят зарплату, он что побежит делится со всеми кто стоял в пробке из за их протеста ?
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STAS 777 - не побежит....

Но когда придет беда тем кто стоял в пробке, они тоже их поддержат...
Так должно быть...
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Это вы уже обобщаете. Предприятие ЧАСТНОЕ , нет других аргументов у протестующих, как только остановить человека который живет за сто км и не имеет и не влияет на их зарплату никак ?
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Что еще за солидарность?
Какое то частное предприятие обанкротилось и сразу улицы перекрывать?
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Да, потому что иначе к их требованиям не прислушаются. А зарплату люди должны получить.
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Вы хорошо подумали?

Когда в цивилизованных странах работники какой то определенной отрасли решают свои собственные проблемы с работодателями они могут причинить неудобства людям ,например когда бастуют авиадиспетчеры могут пострадать пассажиры ,НО перекрывать движение совершенно посторонним людям это не является правонарушением?
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Вот вернитесь, пожалуйста, выше, я как раз описала как это происходит в цивилизованных странах. И таких случаев полно чуть ли не каждый день в разных уголках страны. Ведь работодатели и подчиненные есть везде и конфликты возникают везде. А человеческая солидарность - очень мощное оружие.
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Да это какой то тихий дворик ,а не дорогу перекрывали.
А вот если перевозчик потребует возместить материальный ущерб или человек,который не смог попасть на работу?
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Ничего там не дворик перекрывали - центральную улицу в Пескаре. По этой улице также ходил и весь общественный транспорт. Единственный нюанс: протестующие обставили все умно (видать, сбросились на адвоката): они все это дело оформили как манифестацию и получили разрешение муниципалитета. Ну а во время манифестаций блокирование дорог - вполне законное дело. Правда, из-за всей этой бюрократической возни тянулось все это долго, больше года. Пиратскими методами оно, увы, быстрее.
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Это потому что люди которых протестующие берут в заложники лохи и не знают своих прав.
Нужно звонить в полицию и заявлять о правонарушении.
А если полиция не реагирует надо блокировать протестующих и не выпускать и требовать какой то реакции,а иначе мы не уйдем от пиратских методов.
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В Италии, как видите, так не думают. Менталитет другой. Например, забастовки водителей тоже создают нешутошные проблемы. Но пассажиры не возмущаются. Ведь сегодня проблема у водителей, а завтра может быть у них.
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В Италии вы как то туманно написали.
В первом тексте что дороги блокировали и люди по доброте душевной и солидарности не возражали,а во втором тексте яко бы блокирование дороги было разрешено местными властями.
Это две большие разницы.
Первый раз такое слышу что брать в заложники совершенно посторонних людей это законная форма протеста.
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В Википедии написано, что Черниговский завод радиоприборов когда-то выпускал комплектующие для космических спутников. 200 работников завода перекрыли дорогу в Чернигове из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 3311 Но это было давно.
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так же написано что он не государственный
"
В декабре 2012 года правительство Украины приняло решение о продаже последних 25 % акций предприятия, остававшихся в государственной собственности.
В первом полугодии 2013 года, в связи с отсутствием заказов, завод сократил производство на 36 %.
В марте 2015 года завод был привлечён к выполнению военного заказа[5]. 22 июня 2015 завод получил лицензию на производство военной техники и вооружения"
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То есть правительство продало 350 человек.
В рамках всей страны такая мелочь.
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Градообразующее предприятие. Входит также в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины (продукция военного и космического назначения).
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Тем более.
Зачем перекрывать дороги и нарушать права других людей если можно просто не выйти на работу раз предприятие такое важное и стратегическое.
Предупреждаю что машинам скорой помощи перекрывать движение крайне не рекомендуется вплоть до уголовной ответственности может наступить.
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Ну, это вы о современности пишите. А я о том, что было давно: "В 1971 году завод выпускает первые датчики для космических спутников. Позднее начинается производство цифрового счётного оборудования и систем электроавтоматики и управления к станкам с числовым программным управлением, релейно-коммутационное оборудование, аппаратуры ретрансляции телевизионных сигналов, преобразующей аппаратуры, разнообразных датчиков, телеметрической аппаратуры для использования в различных областях промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства".
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Чем ближе выборы, тем больше будет подобного информационного шума.
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Цензор), а то Цензо - це якось не по украински ! 200 працівників заводу перекрили дорогу в Чернігові через борги із зарплати - Цензор.НЕТ 6821
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Я кАнешно дико извиняюсь,но Чезара не работает уже более двух лет.Оставался один рабочий цех выпускавший светодиодные уличные фонари,да и тот отжали.Старое правление давным давно забрало все бабки и живут,кто где,другие бизнесы пооткрывав.Чего эти работники столько лет ждали...Или там опять, что-то заработало?А времена,когда выпускали какие-то причендалы для космоса,ушли в небытие с развалом СССр.Неужели начали восстанавливать?
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У соевой власти новый лозунг: Воруй побольше, а то путен нападет!!!
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За это должна, как всегда, взять ответственность на себя Ю. Тимошенко. Вкрала всэ! На платню нэ выстача... Соевые спрашивали откуда у Юли деньги. Поняли теперь?
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Черниговщина это вотчина Ляшка, да? Тоже розхытуе.
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А если адресок бывшего директора с главной бухгалтершой им подкинуть,думаете поможет?А то я могу кой кого поспрашивать,кто знает где они и их полусумашедшие детки наркоманы живут.КАнешно,если не свинтили с концами,в какую нибуть рашку.Хотя,у нас же есть структуры,которые всё знают но ни хрена не делают.
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Ужас, сюрреализм.
На заводе электроники в 21 веке нет денег...
Это в то время, когда есть огромный спрос на эл. карты, контроллеры, чипы, пины, сенсоры и прочую хрень. Например, от меня недалеко есть маленькое предприятие, которое электронные замки делает. Человек 50 работает - но тачки неплохие стоят. Потому что менеджмент руководит, а не ворует, как в Украине...
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У нас таких підприємств - купа! Трохи зіткнувся з цією ситуацією і був у шоці: наче не 90-ті на дворі, а люди багато де до року зарплату не отримують.
І що найжахливіше - загалом народ сидить, терпить, але мовчить. Одиниці пишуть скарги, подають заяви в прокуратуру тощо.
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заблокували б краще своих обидчикив або колекторам борг продали
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Когда на россии перекрывают трассы и устраивают протесты - порохоботы радуются, а у нас в Украине любой протест против власти - это сразу агенты Кремля.
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............долг составлял 2,7 млн грн, в мае этого года - 2,5 млн грн

о-о-о!!!!!!!! какая аграменная сума!!!!!!!

2,5 млн - енто всего то 100 000$!!!!!!!!

много???
да неа, не очинь,
1 часы с калекции гросмана как накопали журналюги 2 года назад,
стояли 500 000$.

А их у него мно-о-ого.

итого ,
даже на пол-часов гросмана не хватает зарплаты аж 200 чел
электронного завода -1-го из 1-2 , который остался в украине.

ничего нету из техноогий,
куры-мясы-конхветы соевые-мелал чушки-...
а,
ну и еще рабы-рабочая сила для эвропы.

вот и вся прадукцыя.

ну и киевский завод радар сдан наполовину под высотки.
а производил радиолокационное оборудование.

а про киевский радиозавод вообще речи нет - ветер гуляет по цехам,
в которых до 1991 работало 30 000 чел в 3 смены.

Источник: https://censor.net.ua/n3097754
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А давайте у Коболева отдолжим, а он - у мамы! Для него это мелочь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия200 работников завода перекрыли дорогу в Чернигове из-за долгов по зарплате
 
 
 
 
 
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