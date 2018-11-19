 200 работников завода перекрыли дорогу в Чернигове из-за долгов по зарплате

Из-за большой задолженности по выплате заработной платы около 200 работников Черниговского завода радиоприборов (ПАО "ЧеЗаРа") в понедельник перекрывали движение транспорта на улице Шевченко в Чернигове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашей информации, протестовало около 200 человек", — сообщила старший инспектор управления превентивной деятельности Нацполиции в Черниговской области Наталья Павлова.

По словам инспектора по связям с общественностью управления патрульной полиции в г. Чернигове Алины Палуб, протестующие перекрыли движение в 12.30 и более часа ходили по пешеходному переходу. Из-за этого на дороге, ведущей за город в направлении ряда райцентров и к границе с Россией, образовалась большая пробка. Полиция направляла машины в объезд.

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Черниговскому троллейбусному управлению пришлось скорректировать движение троллейбуса.

По словам работников "ЧеЗаРа", это была предупредительная акция. Если им не выплатят заработанное, они продолжат протесты.

На прошлой неделе заводчане проводили митинг под стенами своего предприятия, где требовали от руководства погасить задолженность. Тогда они предупредили, что в случае невыполнения требований перекроют дорогу.

ПАО "ЧеЗаРа" – ведущий производитель аппаратуры для космической отрасли и систем связи, датчиков, преобразующей аппаратуры, электронно-механических замковых систем, радиоприемников, медицинской техники, инструментов. Подчиненное Национальному космическому агентству Украины предприятие является участником нескольких международных космических программ, сотрудничает с военно-промышленным комплексом. 25% акций завода принадлежит государству.

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В официальных сообщениях "ЧеЗаРа" много лет фигурирует как один из крупнейших должников по выплате заработной платы своим работникам. По информации Черниговской ОГА, год назад этот долг составлял 2,7 млн грн, в мае этого года – 2,5 млн грн.