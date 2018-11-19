 200 работников завода перекрыли дорогу в Чернигове из-за долгов по зарплате

Из-за большой задолженности по выплате заработной платы около 200 работников Черниговского завода радиоприборов (ПАО "ЧеЗаРа") в понедельник перекрывали движение транспорта на улице Шевченко в Чернигове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По нашей информации, протестовало около 200 человек", — сообщила старший инспектор управления превентивной деятельности Нацполиции в Черниговской области Наталья Павлова.
По словам инспектора по связям с общественностью управления патрульной полиции в г. Чернигове Алины Палуб, протестующие перекрыли движение в 12.30 и более часа ходили по пешеходному переходу. Из-за этого на дороге, ведущей за город в направлении ряда райцентров и к границе с Россией, образовалась большая пробка. Полиция направляла машины в объезд.
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Черниговскому троллейбусному управлению пришлось скорректировать движение троллейбуса.
По словам работников "ЧеЗаРа", это была предупредительная акция. Если им не выплатят заработанное, они продолжат протесты.
На прошлой неделе заводчане проводили митинг под стенами своего предприятия, где требовали от руководства погасить задолженность. Тогда они предупредили, что в случае невыполнения требований перекроют дорогу.
ПАО "ЧеЗаРа" – ведущий производитель аппаратуры для космической отрасли и систем связи, датчиков, преобразующей аппаратуры, электронно-механических замковых систем, радиоприемников, медицинской техники, инструментов. Подчиненное Национальному космическому агентству Украины предприятие является участником нескольких международных космических программ, сотрудничает с военно-промышленным комплексом. 25% акций завода принадлежит государству.
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В официальных сообщениях "ЧеЗаРа" много лет фигурирует как один из крупнейших должников по выплате заработной платы своим работникам. По информации Черниговской ОГА, год назад этот долг составлял 2,7 млн грн, в мае этого года – 2,5 млн грн.
Страшные вещи вы рассказываете.
Такого количества населения, доведеного до отчаяния небыло еще. Рэформатор, падло, не досидит до весны.
"Успіхів тобі"-троляка.
До речі, мешканці мовчки терпіли незручності, пов'язані з перекриттям доріг. Коли я спробувала заїкнутися, що це справа роботодавців та працівників і мешканці не повинні потерпати, італійці мене просто не зрозуміли. Всі казали: люди мусять отримати зарплату, а звернути увагу на проблему вони можуть, тільки створивши серйозні незручності, інакше ніяк.
Отак. Працівники клініки виграли, бо мали підтримку і солідарність інших людей. А не те що гниди, які, бач, проїхати не можуть.
Поддерживаю и полностью солидарен! Мысленно я с вами.
Я имел ввиду подонков из власти и из управления этого завода.
Монстр доисторический.
Там самое ценное это здание и земля под ним.
Втім основною продукцією для Збройних Сил України є електронно-оптичні системи, що дозволяють знаходити ціль, вести спостереження за полем бою і здійснювати повний комплекс управління системою озброєння бойових машин. Зокрема, до них належать «ТРЕК-М» (встановлюють на БТР-3Е1), «ТАНДЕМ-2» (встановлюють на БМП-1), «ТРІАДА» і «ПАНОРАМА-2П», яка є пристроєм колового огляду для пошуку і виявлення цілей командиром екіпажу машини. Всі вони пройшли випробування та встановлюються на різні зразки української техніки. Також на заводі вже розроблені скеровуюча для ПТКР транспортно-пускового контейнера на бойовому модулі, механізми повороту башти та механізми підйому озброєння БМП, БТР та іншої легкоброньованої техніки[3].
Триває робота і над радіолокаційними системами - розробками заводу в цьому напрямку є мобільна РЛС кругового огляду «Дельта» та «Дельта-М». Для ВМС України фахівці заводу освоїли виробництво універсального комплексу управління вогнем «Катран» для всіх типів кораблів та катерів і корабельної артилерійської установки КАУ-30[3].
У співпраці з ДП «ВО "Південний машинобудівний завод"», ДП НДІ «Квант», ПАТ «НВО "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"» заводу «ЧеЗаРа» вдалося налагодити виробництво продукції за різними спрямуваннями - від космічного і військового до цивільного[3].
Крім того, завод виготовляє систему «СІРІУС», за допомогою якої збирається інформація з датчиків космічного корабля. Також вона забезпечує збереження інформації на ділянці відсутності радіозв'язку з наступним її передаванням. «СІРІУС» встановлений на ракетно-космічних носіях «Зеніт-3SL», «Зеніт-3SLБ», «Зеніт-3SLБФ», «Дніпро», «Циклон» в рамках участі України в багатьох міжнародних космічних проектах.
Это называется национальная солидарность...
Если такой солидарности нет, нет и нации...
Но когда придет беда тем кто стоял в пробке, они тоже их поддержат...
Так должно быть...
Какое то частное предприятие обанкротилось и сразу улицы перекрывать?
Когда в цивилизованных странах работники какой то определенной отрасли решают свои собственные проблемы с работодателями они могут причинить неудобства людям ,например когда бастуют авиадиспетчеры могут пострадать пассажиры ,НО перекрывать движение совершенно посторонним людям это не является правонарушением?
А вот если перевозчик потребует возместить материальный ущерб или человек,который не смог попасть на работу?
Нужно звонить в полицию и заявлять о правонарушении.
А если полиция не реагирует надо блокировать протестующих и не выпускать и требовать какой то реакции,а иначе мы не уйдем от пиратских методов.
В первом тексте что дороги блокировали и люди по доброте душевной и солидарности не возражали,а во втором тексте яко бы блокирование дороги было разрешено местными властями.
Это две большие разницы.
Первый раз такое слышу что брать в заложники совершенно посторонних людей это законная форма протеста.
"
В декабре 2012 года правительство Украины приняло решение о продаже последних 25 % акций предприятия, остававшихся в государственной собственности.
В первом полугодии 2013 года, в связи с отсутствием заказов, завод сократил производство на 36 %.
В марте 2015 года завод был привлечён к выполнению военного заказа[5]. 22 июня 2015 завод получил лицензию на производство военной техники и вооружения"
В рамках всей страны такая мелочь.
Зачем перекрывать дороги и нарушать права других людей если можно просто не выйти на работу раз предприятие такое важное и стратегическое.
Предупреждаю что машинам скорой помощи перекрывать движение крайне не рекомендуется вплоть до уголовной ответственности может наступить.
На заводе электроники в 21 веке нет денег...
Это в то время, когда есть огромный спрос на эл. карты, контроллеры, чипы, пины, сенсоры и прочую хрень. Например, от меня недалеко есть маленькое предприятие, которое электронные замки делает. Человек 50 работает - но тачки неплохие стоят. Потому что менеджмент руководит, а не ворует, как в Украине...
І що найжахливіше - загалом народ сидить, терпить, але мовчить. Одиниці пишуть скарги, подають заяви в прокуратуру тощо.
о-о-о!!!!!!!! какая аграменная сума!!!!!!!
2,5 млн - енто всего то 100 000$!!!!!!!!
много???
да неа, не очинь,
1 часы с калекции гросмана как накопали журналюги 2 года назад,
стояли 500 000$.
А их у него мно-о-ого.
итого ,
даже на пол-часов гросмана не хватает зарплаты аж 200 чел
электронного завода -1-го из 1-2 , который остался в украине.
ничего нету из техноогий,
куры-мясы-конхветы соевые-мелал чушки-...
а,
ну и еще рабы-рабочая сила для эвропы.
вот и вся прадукцыя.
ну и киевский завод радар сдан наполовину под высотки.
а производил радиолокационное оборудование.
а про киевский радиозавод вообще речи нет - ветер гуляет по цехам,
в которых до 1991 работало 30 000 чел в 3 смены.
Источник: https://censor.net.ua/n3097754