 Порошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Завтра к нам прибывают руководители компаний RyanAir и WizzAir. Впервые когда руководители двух компаний в один день находятся в стране, за рынок которой они конкурируют. У нас завтра будут очень плодотворные переговоры с Президентом Украины о существенном расширении их присутствия на украинском рынке, и я рад что они видят, что украинцы хотят летать, что в Украине хотят летать ", - рассказал министр.
По словам Омеляна, RyanAir планирует создать в Украине собственный ІТ-центр, который обеспечит работой сотни украинских программистов, а также создать собственную базу обслуживания самолетов.
Надеется, что после выборов 31 марта, они будут чартерными рейсами срочно вывозить его, его семейство и его воровских подельников заграницу... Хочет, что бы лоукостеры увеличили количество рейсов из Украины, после 31 марта.
У нас уже Конституцию под себя легитивный кроил.
дама - ну, да знаите мне там ..
мужик - ну понятно. а как на счёт 500
дама - весма интересно, можно подумать .....(хочет ещё выжать)
мужик - ну а за 5 поидёшь
дама - (очень сердито) да как вы смеите, за кого вы меня держите!
мужик - за кого я тебя держу уже не вопрос, нам надо только договорится о цене.
Было много женщин намного умнее мужиков.
Примеров в истории хватает.
А ты явно историю не учил.