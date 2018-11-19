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Все про:Омелян (564) лоукост (101) Wizz Air (12) Ryanair (71)

 Порошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян

20 ноября, Президент Украины Петр Порошенко встретится с руководителями двух крупнейших лоукостеров RyanAir и WizzAir.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Завтра к нам прибывают руководители компаний RyanAir и WizzAir. Впервые когда руководители двух компаний в один день находятся в стране, за рынок которой они конкурируют. У нас завтра будут очень плодотворные переговоры с Президентом Украины о существенном расширении их присутствия на украинском рынке, и я рад что они видят, что украинцы хотят летать, что в Украине хотят летать ", - рассказал министр.

По словам Омеляна, RyanAir планирует создать в Украине собственный ІТ-центр, который обеспечит работой сотни украинских программистов, а также создать собственную базу обслуживания самолетов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097753
 
   
 Топ комментарии
 
Представляю себе Трампа, несущегося на встречу с представителем "ДнепрАвиа"..
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Если зрадофилы гадят в комментариях, то Порошенко все делает верно. Порошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян - Цензор.НЕТ 6974
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Петя откаты собирает, а на его канале расскажут об очередной премоге сивого рехформаора
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Коли тварина з собачої будки стає президентом, то у всіх розпочинається собаче життя...
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Об этом, наверное, намекал и Грося, когда говорил про полномочия...
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20 ноября, Президент Украины Петр Порошенко встретится с руководителями двух крупнейших лоукостеров RyanAir и WizzAir.

Надеется, что после выборов 31 марта, они будут чартерными рейсами срочно вывозить его, его семейство и его воровских подельников заграницу... Хочет, что бы лоукостеры увеличили количество рейсов из Украины, после 31 марта.
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Если зрадофилы гадят в комментариях, то Порошенко все делает верно.
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делает всё верно для себя... готовится к эвакуации, после выборов
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Через 6 лет, нельзя больше двух сроков подряд. Порошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян - Цензор.НЕТ 6946
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Януковощ тоже хотел два срока сидеть... ты тогда аналогично за него горой был.. за деньги от рыгов... Теперь за деньги от рыговского ворья ты обслуживаешь Петю... результат будет такой же как и в случае с януковощем.
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ДБЛ. Януковощ два и отсидел. Не пались, сибиряк хуйловских.
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Ты это путе расскажи.
У нас уже Конституцию под себя легитивный кроил.
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Представляю себе Трампа, несущегося на встречу с представителем "ДнепрАвиа"..
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Конкуренты сойдутся в жестокой схватке. Уверен ,президент выберет лучшего.
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Орбан и Путлер провели закрытые встречи с Юлей Тимошенко.наверно бабло просила Юля на Бигборды
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Обещала бабка Юлька дедкам, что газ будет в два раза дешевле, а ещё что и она станет ... В два раза моложе
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в порт Одесса доставлены боевые катера из США.видно Америка напала на Украину.Ответочка Путлера будет?мы ж адиннарод с Бурятией
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боже мой, кого ваши полупроводники затягивает в Украину, ну хорошь, ваш выбор. Порошенко 20 листопада проведе зустріч із керівництвом найбільших лоукостерів RyanAir і WizzAir, - Омелян - Цензор.НЕТ 3138
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Не жалуемся, авиабилеты в Европу от 20 евро
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и??? ок разскажу анекдот - мужик встречает одну симпатичную даму и предлагает ей секс за 50 евро,
дама - ну, да знаите мне там ..
мужик - ну понятно. а как на счёт 500
дама - весма интересно, можно подумать .....(хочет ещё выжать)
мужик - ну а за 5 поидёшь
дама - (очень сердито) да как вы смеите, за кого вы меня держите!
мужик - за кого я тебя держу уже не вопрос, нам надо только договорится о цене.
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ни нада нам лоукостеров! только - МЯУ, и утренние рейсы из Харькова в Киев за 5600 гр.))
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компания Боинг захватила весь рынокк авиаперевозок,когда многих из вас и на Свете не было.
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наверно хочет заранее забронировать места для срочной эвакуации всей королевской срани после выборов Порошенко 20 листопада проведе зустріч із керівництвом найбільших лоукостерів RyanAir і WizzAir, - Омелян - Цензор.НЕТ 9845
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вчера Юля Тимощенко договорилась с Путлером о новом газовом договоре Украина-роSSiя на 50 лет.всё.Юля наш новый начальник Концлагеря
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"Вот и все. Грозные заявления Путина, пускание дыма (якобы ладана) заведующим Московской церковью Гундяевым, резолюции совета безопасности РФ относительно церковных вопросов, и пена у рта московских попов оказались бессмысленным и бесполезным мероприятием. Через неделю 27-29 ноября, в Стамбуле состоится синод Вселенского Патриархата, который утвердит текст томоса для Украинской поместной церкви. Собственно говоря, этот текст уже написан и приведен в соответствие всем каноническим требования, но все равно - подлежит обсуждению и утверждению"

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пэтро обоговорит какой процент можно вкрасты, зарады перемогы?
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карета реанимации доставила бывшего Смотрящего Виктора Януковича в подмоскной Барвихи в институт Склифосовского.Наверно Витька врежет Дуба.Опасных свидетелей Путлер не оставляет Живыми
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Виктор Янукович николы не буде президентом.Ю.Тимошенко.2009 год
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вор, укравший ценность, вряд ли может называться ее полноправным владельцем. А президенство яныка, уже доказано - было ворованное из-за подтасовки результатов.
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баба в политике это что утовший корабль
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Ты ур-д это Маргарет Тетчер расскажи.
Было много женщин намного умнее мужиков.
Примеров в истории хватает.
А ты явно историю не учил.
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И что вы такие нервные, разговор же не за Маргарет, а за бабу Юлю
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лично я верю Саратовскому депутату что роSSiяне могут прожить на 3 500 рублей в месяц.главное чтобы Путлер и его брат Максим Гадкин были живы 100 лет.Умело пародировать Удмурта мржет не каждый Галкин даже в Сингапуре
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Нехай Порох запропонує їм здійснювати внутрішні рейси створивши якусь "дочку в Україні" ! Порошенко 20 листопада проведе зустріч із керівництвом найбільших лоукостерів RyanAir і WizzAir, - Омелян - Цензор.НЕТ 7828
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на завтра заказал билет на Боинг Днепр-Павлоград.всего 5 гривен.
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Гіперлуп від Павлограду до Межиріча включно?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко 20 ноября проведет встречу с руководством крупнейших лоукостерв RyanAir и WizzAir, - Омелян
 
 
 
 
 
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