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Все про:Нацполиция (8493) растрата (144) Минобразования (1033)

 Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция

Работники полиции задокументировали противоправную деятельность должностного лица одного из подразделений Министерства образования и науки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, правоохранители установили, что чиновник, будучи председателем общественной организации, имея доступ к ее банковским счетам и являясь их распорядителем, путем подделки документов оформил на свое имя банковские карточки, на которые перечислил более 1,2 миллиона гривен организации.

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Также в ходе досудебного расследования был задокументирован факт присвоения фигурантом более 800 тысяч гривен. Средства выдавались организации на командировки студентов для проведения иностранных студенческих конференций.

На основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции, следователи Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого изъяли документацию, подтверждающую его противоправную деятельность.

Следственным путем собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность чиновника к совершению уголовного преступления. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097752
 
 
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Крадуть-тягнуть як перед кінцем світу.
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Ему пришлось это сделать чтобы хуйло не напал Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3729
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Маладец, но Коболева не догонишь
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Крадуть-тягнуть як перед кінцем світу.
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Ему пришлось это сделать чтобы хуйло не напал Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3729
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шо будет если нападет))) страшно даже представить Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4498
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Абалдеть!
Если "чиновник, будучи председателем общественной организации" смог украсть такие деньги, то сколько же пи..тся денег в более жирных гос структурах?!
Хотя, если они имеют наглость официально выписывать себе миллионные премии (неизвестно за шо), то таким уже и воровать не надо. Вместо их подпизживают крысы помельче, кому не перепадают такие жирные премии.
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вам лучше не знать - спать не сможете Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4404
а для некоторых крыс создают свои академии - объявляя их академиками Сотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7633
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Когда награждение? Всё равно не посадят.
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Пані Грінєвіч завтра скаже, що ті гроші - на реформи освіти...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник подразделения Минобразования присвоил более 2 миллионов гривен, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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