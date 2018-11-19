 Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Для того, чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен в вопросы предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли он участие в военных действиях. Тогда это наконец снимет все вопросы", – пояснил Луценко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Замгенпрокурора Енин, который выдал Тумгоева России, несмотря на обещания Луценко не отстранен от должности. Генпрокурор предлагает депутатам менять законы. ДОКУМЕНТ
В то же время он сообщил, что к служебной проверке генеральной инспекции по делу экстрадиции гражданина РФ Тимура Тумгоева были привлечены трое активистов, которых предложили "люди, связанные с Тумгоевым", однако одного из них Нацполиция задержала по подозрению в совершении разбойного нападения.
"Сразу скажу: это задержание никоим образом не связано с предметом рассмотрения генинспекции, поскольку этот человек подозревается в разбойном нападении, и капли его крови были найдены в ограбленном помещении, и ДНК это подтвердило. Я из этого не делаю особого нюанса, просто говорю о том, что осталось только двое общественных активистов. Они будут ознакомлены с материалами инспекции, они знали все материалы на старте, а теперь им покажут заключение", – уточнил Луценко.
Также на Цензор.НЕТ: Теперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов
От добавил, что, согласно с этим выводом, ни одно должностное лицо МВД, СБУ, ГПУ не было уведомлено о вероятном участим Тумгоева в военных действиях.
"Более того, никаких подтверждений, кроме заявлений от двух добровольцев о том, что он там был несколько дней в прошлом и этом году, мы не получили. А никаких документальных подтверждений его пребывания там также не найдено", – отметил генпрокурор.
Ранее Цензор.НЕТ подробно писал о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Бабченку приготуватися ....
Или порошенковская власть делает вид, что рашка не оккупировала Крым, что рашка не убивает наших военных на Донбассе, итд...?
Хотя Порошенко торгует с рашкой и наращивает товарооборот... Ибо он иуда и ставленник пуйла... и за деньги маму родную зарежет. Что б он мразь сдох.
де юре в нас із РФ - мир , дружба і добросусідські відносини - саме так весь Світ на це і дивиться ...
финансовые интересыполитическая воля кое у кого этого не допускает.
а взагалі - ХТО буде відповідати за те , що агентів Кремля допустили до виборів ?
Хоча в ідеалі в ролі президента він бачить тільки самого себе.
А распознать просто: если вызвали в Кремлю и вручили медаль - это крот.
А если посадили в тюрьму и там замордовали - ну, ошибочка вышла, бывает...
Оно за все эти годы (своего пустого просиживания кресла ген прокурора) протрепалось, пропизделось, постоянно оправдывалось и ни разу не оправдалось!
Брехло, баран и подонок.
декларувати можна одне а робити зовсім інше.
Генпрокуратура и дальше продолжит сотрудничать с ФСБ, но Путину продалась Юля ...
Так соєві ..?
Всех добровольцев выдали?