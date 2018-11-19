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Все про:ГПУ (8941) Луценко (7231) экстрадиция (405) Тумгоев (19)

 Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко

Соответствующий указ генпрокурор намерен подписать на этой неделе. Новшество связана с выдачей России Тумгоева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для того, чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен в вопросы предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли он участие в военных действиях. Тогда это наконец снимет все вопросы", – пояснил Луценко.

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В то же время он сообщил, что к служебной проверке генеральной инспекции по делу экстрадиции гражданина РФ Тимура Тумгоева были привлечены трое активистов, которых предложили "люди, связанные с Тумгоевым", однако одного из них Нацполиция задержала по подозрению в совершении разбойного нападения.

"Сразу скажу: это задержание никоим образом не связано с предметом рассмотрения генинспекции, поскольку этот человек подозревается в разбойном нападении, и капли его крови были найдены в ограбленном помещении, и ДНК это подтвердило. Я из этого не делаю особого нюанса, просто говорю о том, что осталось только двое общественных активистов. Они будут ознакомлены с материалами инспекции, они знали все материалы на старте, а теперь им покажут заключение", – уточнил Луценко.

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От добавил, что, согласно с этим выводом, ни одно должностное лицо МВД, СБУ, ГПУ не было уведомлено о вероятном участим Тумгоева в военных действиях.

"Более того, никаких подтверждений, кроме заявлений от двух добровольцев о том, что он там был несколько дней в прошлом и этом году, мы не получили. А никаких документальных подтверждений его пребывания там также не найдено", – отметил генпрокурор.

Ранее Цензор.НЕТ подробно писал о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3097751
 
   
 Топ комментарии
 
А хіба ви, колаборанти, не знали що Тумгоєв воював? Знали. Саме тому і видали добробатівця кремлю.
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А якщо і не воював - отже Банкова буде спокійно видавати людей своїм друзям з Кремля ?
Бабченку приготуватися .... Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко - Цензор.НЕТ 4914
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і перший з них - в кріслі президента України ...
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А якщо і не воював - отже Банкова буде спокійно видавати людей своїм друзям з Кремля ?
Бабченку приготуватися .... Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко - Цензор.НЕТ 4914
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Мы в состоянии войны с рашкой... Какое может быть сотрудничество госорганов Украины и рашки, в частности прокуратуры Украины и рашки, какая экстрадиция?

Или порошенковская власть делает вид, что рашка не оккупировала Крым, что рашка не убивает наших военных на Донбассе, итд...?
Хотя Порошенко торгует с рашкой и наращивает товарооборот... Ибо он иуда и ставленник пуйла... и за деньги маму родную зарежет. Что б он мразь сдох.
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Володимир МикМы в состоянии войны с рашкой...
де юре в нас із РФ - мир , дружба і добросусідські відносини - саме так весь Світ на це і дивиться ...
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Это так, но некоторые пункты о "сотрудничестве" и "дружбе" давно можно было либо аннулировать, либо изменить. Не обязательно для этого разрывать дип. отношения (атопукиннападёт). Но финансовые интересы политическая воля кое у кого этого не допускает.
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ІГІЛ - створена Москвою для дестабілізаії на Близькому Сході, признана терористичною в США і Європі. Так, що всії Ігілівців -видавати Росії, нахай розбираються з своїми" дітьми" самі. А Тумгоєв -ніякий не патріот України,ігіловець, бандит та торговець зброєю.
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А хіба ви, колаборанти, не знали що Тумгоєв воював? Знали. Саме тому і видали добробатівця кремлю.
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і перший з них - в кріслі президента України ...
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він ще не сидить , але вже скоро сяде ...
а взагалі - ХТО буде відповідати за те , що агентів Кремля допустили до виборів ? Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко - Цензор.НЕТ 7955
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Сяде чи ні залежитиме від того, хто стане наступним президентом
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Педро зробить усе можливе, щоб заручитися від майбутнього президента гарантіями особистої безпеки і безпекою своїх активів. Тут він погодиться на будь-якого кандидата.
Хоча в ідеалі в ролі президента він бачить тільки самого себе.
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Лише один кандидат обіцяє парашенку суд і тюрму - Анатолій Гриценко. Інші мовчать наче гімна в рот набрали
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знали, що Тумгоєв НЕ воював. Тому і віддали. Так краще сказати
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Брешеш, порохобАт, на момент видачі Тумгоєва рішення комітету ООН з прав людини про припинення екстрадиції залишалося в силі. І соєва банда це знала. Але пішла на злочин. Тому і сядуть всі разом з головноторгуючим гімнокомандувачем.
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Не будо ніякого рішення по Тумгоєву комітету ООН. А Європейський суд з прав людини не найшов підстав визнати його жертвою політичних переслідувань.Тумгоєв -ігіловець. Ігіл - створена РФ організація, нехай вони самі зі своїм гімном розбираються. Ні чечені, ні грузини (дагестанці та ін) ніколи не будуть патріотами України, вони лиш займалися бізнесом в т.ч. торгівлею зброєю, бандитизмом, крадіжками та ін.
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Було. Є рішення комітету ООН з прав людини (Українська Правда). Крім того ворог кремля- наш друг і союзник. Брешеш. І грузини і чечени і зараз воюють і вмирають за Україна. Чеченка-майданівка Аміна Окуєва та її чоловік наприклад. І багато інших хто загинув: добровольці Реваз Циклаурі, Георгій Джанелідзе, кіборг Томаз Сухіашвілі...
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жаль что ранее, людей уже считай погубили, бездумно отдав их врагу...(
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Так поверни тепер його назад і розбирайся.
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Хорошо, а если он не защищал Украину на Донбассе, а просто оппозиционер, которого ждёт там тюрьма и пытки, тогда можно выдавать?
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Як ви розпізнаєте хто опозиціонер, а хто "крот"? 95% тих "попозиціонерів" все одно за своїм світоглядом залишаються кацапами.
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Поэтому Юга предлагает выдавать всех - не ошибёшься.
А распознать просто: если вызвали в Кремлю и вручили медаль - это крот.
А если посадили в тюрьму и там замордовали - ну, ошибочка вышла, бывает...
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аваков, пашинский ,турчинов, яценюк не воевали.Когда их выдадут?
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Противно уже читать и видеть в СМИ этого мудака.
Оно за все эти годы (своего пустого просиживания кресла ген прокурора) протрепалось, пропизделось, постоянно оправдывалось и ни разу не оправдалось!
Брехло, баран и подонок.
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Народ воевал с уеба"ами 4 год. И только на 4 году войны Югик понял что врагу не надо выдавать людей. Великолепный имбецил
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Ніхрена він не понял. Думаєш він сам додумався видати? Ага.
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И если воевал, то сразу будут хватать и тайно передавать в рашку. Видели , знаем.
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не все що робиться Генпрокуратурою може і має бути прозорим.
декларувати можна одне а робити зовсім інше.
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Ну вот, теперь обожглись капитально, сделали выводы и будут ТАЙНО СДАВАТЬ всех патриотов Украины в ПаРашу. Этим ТВАРЯМ верить нельзя. За деньги продадут всех. Перед экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко - Цензор.НЕТ 5876
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знали, що Тумгоєв НЕ воював. Тому і віддали. Так краще сказати
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А до этого не проверяли?
Всех добровольцев выдали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеред экстрадицией в ГПУ будут проверять, не защищал ли подозреваемый Украину на Донбассе, - Луценко
 
 
 
 
 
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