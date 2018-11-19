 Генконсульство Украины направило в российский МИД ноту в связи с информацией о задержании украинских рыбаков

Генеральное консульство Украины в российском городе Ростов-на-Дону направило ноту в представительство МИД РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону 19 ноября 2018 года направило ноту в представительство МИД РФ в городе Краснодар с ходатайством подтвердить или опровергнуть факт задержания и сообщить о месте их содержания", – сказал Кирилич.

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По его словам, в случае подтверждения информации консул будет обеспечивать защиту задержанных граждан Украины.

Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

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Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.