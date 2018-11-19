EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  1843  9
Все про:Азовское море (319) задержание (5204) МИД (4795) МИД РФ (1177) моряки (243) нота протеста (96) Кирилич Василий (21)

 Генконсульство Украины направило в российский МИД ноту в связи с информацией о задержании украинских рыбаков

Если данные о задержании подтвердятся, консул будет обеспечивать защиту украинцев.

Генеральное консульство Украины в российском городе Ростов-на-Дону направило ноту в представительство МИД РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону 19 ноября 2018 года направило ноту в представительство МИД РФ в городе Краснодар с ходатайством подтвердить или опровергнуть факт задержания и сообщить о месте их содержания", – сказал Кирилич.

Также на Цензор.НЕТ: Если Украина задержит российские корабли в Азовском море, Москва будет защищать своих моряков, - Песков

По его словам, в случае подтверждения информации консул будет обеспечивать защиту задержанных граждан Украины.

Напомним, ранее 19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании в Азовском море в акватории Ейска украинского рыболовного катера. Поводом для задержания стало будто бы нарушение правил рыболовства.

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море, сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Угрозы слышали неоднократно", - Полторак о том, что россияне могут перекрыть доступ в Азовское море

Государственная пограничная служба Украины пока не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3097750
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А какую именно?
Си... Ля... До... Ре... Ми... Фа...
 показать весь комментарий
 
Зеркальный и параллельный ответ не упустите
 показать весь комментарий
 
 
Кто есть рыбаки? Поцы, те самые, которые вся житуха в суфле и которых до сих пор, как ветер в небесах, всё сказочно ловят?
 показать весь комментарий
 
украинских рыбаков расстрелял Янукович в Мариуполе в августе 2013 года.Таран прошел успешно,кораблик рыбаков утонул почти за 5 минут.
 показать весь комментарий
 
руSSкие бараны не тонули на подлодке Курск и ПлавДоке в Мурманске.Это фейк из США и Норвегии.
 показать весь комментарий
 
Кацапы подотрут жопу этой нотой и продолжат кошмарить наших рыбаков.
Зато климкин отрехнет пухлые ладошки и отчитается о выполненной работе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенконсульство Украины направило в российский МИД ноту в связи с информацией о задержании украинских рыбаков
 
 
 
 
 
 вверх