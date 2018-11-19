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Все про:бюджет (4276) ВР (22447) законопроект (1978)

 В Верховну Раду поступил доработанный проект госбюджета-2019

В понедельник, 19 ноября, аппарат ВР получил доработанный проект №9000 (о государственном бюджете Украины на 2019 год), отдал его на рассмотрение руководству и профильному комитету.

Такие данные приведены на странице законопроекта на сайте парламента, пишет Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке говорится, что доработанный документ "является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на этой неделе может рассмотреть проект Госбюджета-2019, лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - Парубий

Проектом предусматриваются доходы госбюджета на 2019 год в размере 1026 131,8 млн грн (общего фонда - 928 507,9 млн грн, специального фонда - 97 623,9 млн грн), расходы - 1112 130,0 млн грн (общего фонда - 1005 767,5 млн грн, специального фонда - 106 362,4 млн грн).

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Также читайте: Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3097749
 
 
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Радикально продажный ещё будку шатать не пробовал, а то уже пора вылазить на трибуну и мудями трусить?
У Верховну Раду надійшов доопрацьований проект держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 7346
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А здогадайтесь, хто вже проти? Бо там рекордна сума не тільки на оборону.
У Верховну Раду надійшов доопрацьований проект держбюджету-2019 - Цензор.НЕТ 3603

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Верховну Раду поступил доработанный проект госбюджета-2019
 
 
 
 
 
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