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 Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса

Помимо Украины, такая перспектива должна быть у Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, считают в НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе. Об этом говорится в специальном отчете Парламентской ассамблеи НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства", – говорится в отчете.

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В документе также содержится призыв к решению проблем "серых зон" в Восточной Европе. "Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом", – говорится в отчете.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговых документов, которые будут вынесены на обсуждение делегатов сегодня.

Также на Цензор.НЕТ: Парламентская ассамблея НАТО предлагает согласовать санкции за иностранное вмешательство в выборы

Источник: https://censor.net.ua/n3097748
 
   
 Топ комментарии
 
Это все слова для дураков, как будто следующая власть будет другая - выполнит минские договоренности и признает Крым. Это самоубийство для любой власти
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С детства бандеровцы. Даже детские площадки зовуться "майданчиками".
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«Встречаться в «нормандском формате» в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине, более или менее бессмысленно, потому что вообще до сих пор сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения, они же ничего не делают для имплементации этих договорённостей, ничего не происходит. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях.» -
Владимир Хуйло.
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С детства бандеровцы. Даже детские площадки зовуться "майданчиками".
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Это все слова для дураков, как будто следующая власть будет другая - выполнит минские договоренности и признает Крым. Это самоубийство для любой власти
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на Хуйла грає час - йому важливий не результат , а процес ... Те , що вже 5-й рік відбувається - його цілком влаштовує
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закон "про особливий статус ОРДЛО" , місяць тому , наша ВР продовжила ще на кілька років - тихо і спокійно ...
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Владіміра Хуйло, влаштовує тільки одне, впхати в Україну ракову пухлину ОРДЛО... але ж: «сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения... »
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ну,до гробовой доски дотянет...а дальше?
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если помните, как же 2014 щёки надували прокремлёвские, как разклшелились по референдуму в Нидерландах и ведь был кто не верил, что всё изменится - мы шли 10 лет к НАТО и ЕС, но у нас тогда небыло столько друзей в этих организациях, а ведь у Украины есть, минимум три стабильные и плюс Польша, правда иногда они смотрит больше на свою выгоду.
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Нужно всем говорить не в россии, а на россии, президенту депутатам в СМИ . Так как кацапы специально делают ударение на " на " Украине, но в Донбасе.
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Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса - Цензор.НЕТ 5373Олег Володарський‏ @Volodarskiyy 14 ч.14 часов назад
В 2014-м летом, мы были уже в Донецке, пока какая-то генеральская свинья не сказала "отходим"...

Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса - Цензор.НЕТ 6521

Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса - Цензор.НЕТ 2584 Ватный Дрезден‏ @dimetros7776 37 мин.37 минут назад
В ответ @Volodarskiyy

тоже самое было и с Горловкой
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захват крыма закончится изгнанием раиськи из приднестровья,донбасса,крыма,ю.осетии,абхазии,армении и карабаха.
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В параше от одной фразы "Украина в НАТО" пердаки рвёт непадецки. Сильнее этого их рвёт только от предстоящей ядерной войны. Но каких-то 500 срублей могут их спасти:
Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса - Цензор.НЕТ 9189
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса
 
 
 
 
 
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