 Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса

Парламентская ассамблея НАТО выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе. Об этом говорится в специальном отчете Парламентской ассамблеи НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства", – говорится в отчете.
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В документе также содержится призыв к решению проблем "серых зон" в Восточной Европе. "Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом", – говорится в отчете.
Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговых документов, которые будут вынесены на обсуждение делегатов сегодня.
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Владимир Хуйло.
В 2014-м летом, мы были уже в Донецке, пока какая-то генеральская свинья не сказала "отходим"...
Ватный Дрезден @dimetros7776 37 мин.37 минут назад
В ответ @Volodarskiyy
тоже самое было и с Горловкой