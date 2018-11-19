 Украина должна иметь четкую перспективу членства в НАТО и в ЕС, - Парламентская Ассамблея Альянса

Парламентская ассамблея НАТО выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе. Об этом говорится в специальном отчете Парламентской ассамблеи НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства", – говорится в отчете.

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В документе также содержится призыв к решению проблем "серых зон" в Восточной Европе. "Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема "серых зон" в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом", – говорится в отчете.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговых документов, которые будут вынесены на обсуждение делегатов сегодня.

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