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Все про:Бондарь (76) Венгрия (758) МИД (4791) Орбан (4) посол (1237) Ийдярто (1)

 "Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол начинает методами кремлевской пропаганды, - замглавы МИД Бондарь

В МИД Украины выразили протест в связи с заявлением МИД Венгрии о том, что посол в Украине Иштван Ийдярто 16 ноября прибыл в украинском ведомства исключительно по собственной инициативе, а не из-за демарша Киева по поводу скандальных высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замглавы МИД Василий Бондарь.

Бондарь отметил: "Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. Так венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений.

Несмотря на турбулентность в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана

Итак, по существу:
1. Посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша по деструктивным заявлениям венгерского премьера Орбана. То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша.
2. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечается недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс.
3. Посол с пониманием воспринял наше беспокойство. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях.

Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды.

Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу на венгерском указывать не дипломатическое слово "пригласили", а жесткое - "вызвали". Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога - мы им это быстро обеспечим!"

Также читайте: С нынешней украинской властью невозможно сотрудничать, - премьер-министр Венгрии Орбан

Источник: https://censor.net.ua/n3097747
 
   
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Выслать нагуй посла и закрыть консульство в Закарпатье. Местных сепаров лишить избирательного права, как утративших украинское гражданство. Сколько можно шоколадные сопли жевать. Это касается политики и в отношении оккупанта - закрыть все кацапские консульства. У нас война или рошен - нужно наконец решать.
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Сейчас порохоботы объявят вас ахентом кримля "Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол начинает методами кремлевской пропаганды, - замглавы МИД Бондарь - Цензор.НЕТ 8581
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Правильность перевода текстов мадярами с украинского на мадярский,зависит от суммы в евро или долларах выплаченной им представителями рашистского режима...
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Колись дивився фільм про австралійських собак-дінго. В Австралії повсюди таблички: "Не годуйте собак дінго". Коли якийсь простак годує, його охоплює інстинкт домінування і він боляче кусає свого благодійника. Мад'яри мені здаються тими самими собаками-дінго - їх треба бити періодично по руках, аби їх попускало від інстинктів і ні в якому разі не "годувати".
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Кто-то удивлён? Или вы ожидали, что после таких откровенных претензий, они либерала пришлют?
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С таким МИДом, нас скоро будут сношать африканские страны.
Будут предъявлять нам свои претензии, а в ответ слышать лишь попугайные речи климкина. С бумажки и пафосно.
А тем временем: поляки на нас обозлились, мадьяры, по тохи, оккупируют наши Западные территории, в Европе нас начинают избегать как прокаженных... про кацапов я вообще молчу...
Такой "мид" надо разгонять ссаными тряпками, с такими его "перемогами"! Впрочем, как и всех остальных из этой шоблы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол начинает методами кремлевской пропаганды, - замглавы МИД Бондарь
 
 
 
 
 
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