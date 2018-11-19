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Все про:загранпаспорт (145) Мининфраструктуры (594) Омелян (564)

 Омеляну вернули загранпаспорта, - адвокат Лысак

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уже забрал свои загранпаспорта, которые изымались у него в рамках меры пресечения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил его адвокат Александр Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, уже действительно он сегодня забрал паспорта", - сказал Лысак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование "дела Омеляна"

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Омелян заявлял, что 15 ноября истекает срок ограничений, наложенных судом относительно заграничных поездок, и тогда же ему должны вернуть паспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3097746
 
 
 Топ комментарии
 
Мешканці Закарпаття перекрили трасу Київ-Чоп із вимогою зменшити тарифи на газ.

Омеляну вернули загранпаспорта, - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 7396
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А шо,гиперлуп уже построили,пора линять?
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Та то огенты Кремля! Настоящие патриоты платят Ахметову и молчат в тряпочку Омеляну повернули закордонні паспорти, - адвокат Лисак - Цензор.НЕТ 2487
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Он уже отбыл на лечение за границу как Продан?
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Мешканці Закарпаття перекрили трасу Київ-Чоп із вимогою зменшити тарифи на газ.

Омеляну вернули загранпаспорта, - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 7396
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помоги срочно Будулаям хоч деньгой
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Та то огенты Кремля! Настоящие патриоты платят Ахметову и молчат в тряпочку Омеляну повернули закордонні паспорти, - адвокат Лисак - Цензор.НЕТ 2487
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На украинской карте мира появилась мощная газодобывающая страна Швейцария.....
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паспорт гражданина роSSii сегодня стоит 1 венесуэльский боливар,доллар США в Венесуэле сегодня стоит 23 миллиона боливаров
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Значить,скоро ще один дуже хворий на лікування різко виїде...
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Тю, а шо вы хотите? Бойко вор -факт, и покую .!!!!! А вы ждете что педробарыжкина кодла привлечет к ответственности своего выкормыша - омельку??????
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І скільки , в нього , тих паспортів ?
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простим людям ніз-зя ... а "еліті" все можна
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Путлер, Земан и Орбан приедут на Закарпаття с одним долларом шоб закарпатцы поняли кто именно казёл
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хорошая новость из роSSii.Путлер за 5 лет вложил в экономику Украины 1 триллтон долларов.для сравнения.в ЛНРДНР 50 долляров на могилку Гиви и Мотороллы.гад ты Путлер и жлоб
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Давай без агитации и по теме.
Или строго по методичке?
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Омелян поссал на роSSIю почему то мелкими руSSкими купюрами
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Таки поверили, демоны, в ГИПЕРЛУП - "Винница - Киев"....
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скорый поезд питирбурх-киев отменятся,в вагоне найдены Гексоген,Полоний и Новичок в одном флаконе.наверно Омелян хотел насрать Путлеру в РОТ
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ютуб.чтобы стать президентом роSSii путлер приехал на дачу Ельтцына по приглашению Татьяны Дьяченко-Юмашевой,дочери алкаша Бори
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Как же уже надоел этот организм!
Все знают - что он мутняк и ворюга, но все продолжают делать вид, шо оно так и надо.
Про шо тут дальше говорить...
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Дали банда драпнуть. Сім"я уже давно у США. Крута банда своїх не здають. А у них всі козли свої.
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Не ну нормальные у нас прокуроры . Обьявили подозрение, вернули паспорта. Все гуляй Вася, жуй опилки, я Директор лесопилки. И очередной прокурор купил себе новый мерс. А белка Югику на хвосте принесет эту радостную весть....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмеляну вернули загранпаспорта, - адвокат Лысак
 
 
 
 
 
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