 Новым президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана британка Мун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала нардеп Ирина Фриз.
Она отметила: " Вчера от имени нашей делегации мы с Оксана Юринец поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности на второй Международный женский конгресс.
Маделин Мун отметила, что достойно продолжит деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкневичине, по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержки обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно.
Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно.
Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы".
- гей?
- скорее питораст.
- чего хочет?
- чтоб вы освободили двух его друзей, из солтсбери.
- да, смит, скорее питораст...