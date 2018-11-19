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 Новым президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана британка Мун

Новым Президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала нардеп Ирина Фриз. 

Она отметила: " Вчера от имени нашей делегации мы с Оксана Юринец поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину,  в частности на второй Международный женский конгресс.

Маделин Мун отметила, что достойно продолжит деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкневичине, по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержки обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно.

Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно.

Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097744
 
   
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Англосаксы. Этот она повышает тарифы в Раиссе? Новым президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана британка Мун - Цензор.НЕТ 9120 Приятная женшина.
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новым начальником ИНТЕРПОЛА станет руSSкий генерал.Теперь полковник Скрипаль и его дочь сядут в тюрьму за отравление роSSii и Путлера
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Людина Драйсона. Тепер бабло від продажу вакцин потече рікою на кишеню гонщика.
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- сэр, там пришел карлик. представился пут ин.
- гей?
- скорее питораст.
- чего хочет?
- чтоб вы освободили двух его друзей, из солтсбери.
- да, смит, скорее питораст...
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Британия и Украина союзники не только в НАТО
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умный человек не делает ошибок.он даёт шанс сделать их Путлеру и его шавкам
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Зачесались Свино-быдло-руцкий-гной!!!,и это токо начало!,дальше будет больше!,на расиси будет канибализм!,а цивилизация будет наблюдать как вы там друг друга пожираете!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым президентом парламентской ассамблеи НАТО избрана британка Мун
 
 
 
 
 
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