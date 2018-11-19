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Все про:ГПУ (8937) Луценко (7226) лечение (601) Холодницкий (568) САП (922) Продан Мирослав (39)

 Продан утверждает, что передал в САП справку о лечении в немецкой клинике. ДОКУМЕНТ

Выкладывать копию справки в Facebook он не стал, охраняя свое право на частную жизнь.

Бывший председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что его адвокаты зарегистрировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявление о невозможности прибытия на допрос и предоставили справку из медучреждения в Германии. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня адвокаты зарегистрировали в САП заявление с обоснованием причин, почему я не имею физической возможности завтра прибыть на вызов. Как и обещал, к САП предоставлено официальную справку из медицинского учреждения в Германии. Надеюсь, официальное подтверждение того, что я действительно нуждаюсь в лечение и нахожусь в медицинском учреждении, положит конец всем грязным спекуляциям и сплетням относительно моего выезда за границу", – написал он в Facebook.

Читайте на Цензор.НЕТ: Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции. Фактаж у следствия перфектный, - Луценко о незаконном обогащении бывшего и.о. главы ГФС. ВИДЕО

При этом Продан заявил, что не будет публиковать справку в Facebook, поскольку хочет "сохранить право на частную жизнь".

Продан утверждает, что передал в САП справку о лечении в немецкой клинике 01
Продан утверждает, что передал в САП справку о лечении в немецкой клинике 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что 20 ноября Продана ждут на допрос в прокуратуре "уже в качестве подозреваемого".

"Мы готовы выслушать самого подозреваемого, но это нужно делать в рамках КПК, а не страниц в Фейсбуке", – резюмировал Холодницкий.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозрение Мирославу Продану является вполне обоснованным, и предположил новое подозрение ему и другим высокопоставленным чиновникам.

"Я как генпрокурор, который точно знаком с этим делом, могу точно сказать, что и в ГПУ, а теперь и в САП есть все основания для объявления подозрения господину Продану", – сказал Луценко журналистам.

Также на Цензор.НЕТ: Холодницкий отрицает обвинения адвоката Продана в фальсификации дела

Он добавил, что у Генпрокуратуры осталась еще "половина дела", и по ней будет вручено подозрение и другим высокопоставленным чиновникам.

Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений. По словам бывшего главы ГФС, он находится на лечении и вернется в Украину сразу после завершения реабилитации, чтобы доказать свою невиновность.

Читайте на Цензор.НЕТ: Навещал родителей в Могилеве-Подольском, а оттуда до Кишинева 180 км, - Продан о выезде на лечение в Германию

"Уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде", - подчеркнул Мирослав Продан.

Источник: https://censor.net.ua/n3097743
 
 
 Топ комментарии
 
Сука, та шо ж они в налоговую, раз за разом, таких болезненных набирают?
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нервная работа, маленькая зарплата.
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Смылся, потому что не хочет давать показания на Гройсмана, точно так же как Насиров на Порошенко.
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Сука, та шо ж они в налоговую, раз за разом, таких болезненных набирают?
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неправильная постановка вопроса, лучше так - когда же наше терпение закончится?
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Через 132 дня. Говорят, столько осталось до выборов президента.
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Петя, почему ты назначаешь больных руководить? То Насыров Феофанию позорил, и т д.
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ЕСЛИ У СЛУГ НАРОДА ЕСТЬ СВОЯ КЛИНИКА В ФЕОФАНИИ И НАРОД ЕЕ СОДЕРЖИТ, то пора принять закон о медицинском допуске руководить. Ну коров же обследуют при доении !!!
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Обратите внимание, "новые" питарасы, учтя опыт Пшонки, ни куя не хотят распространять персональную информацию. Знает собака чье сало сьела.
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ото шо наворовал..пусть на все деньги теперь и лечится!
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В Германии лечится? А не хочет подлечиться в сельской амбулатории, у дяди Васи ветеринара, который по совместительству работает сельским фершалом?
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А Насиров так не заморачивался. Раздобыл на Востоке волшебное одеяло, которое исполняет желания...
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борьба кланов гройсман тоже метит в президентское кресло.
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Не ну нормальный у нас типа прокурор. Чучело обокрало страну, смылось, а он какие то фуфловые справки принимает.....
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Не волнуйтесь, мы вас вылечим - симулянты и казнокрады - это наш профиль !
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ДЫк,что поездка в Молдову в богажнике евробляхи брехня?А всё так хорошо начиналось...
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Только в Украине люди в булочную на такси ездят.
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А почему Продан не лечится в нашей офигенно реформированной клинике?
И кто Продану разрешил покинуть рабочее место и уехать за границу?
Или Продан работает в своей частной лавочке и у него нет начальников?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродан утверждает, что передал в САП справку о лечении в немецкой клинике. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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