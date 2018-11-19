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 Мы будем работать над эти вопросом, - Могерини об усилении санкций против РФ за "выборы" на Донбассе и блокаду Азовского моря

Евросоюз подтверждает собственную твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, не признает результаты так называемых выборов на оккупированных территориях Донбасса и действия России по повышению напряжения в регионе Азовского моря.

Об этом в понедельник 19 ноября в Брюсселе заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини по итогам первой части заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы имели возможность выразить полное единство Европейского Союза вокруг позиции, которую мы уже выражали относительно непризнания так называемых "выборов", проведенные 11 ноября на Донбассе, а также нашу реакцию на действия (России) в Азовском море, которые являются вредными не только для украинской экономики, но от которых также страдают много судов под флагами стран ЕС", - отметила Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

Она заметила, что европейская сторона на уровне государств-членов и евроинститутов продолжает разрабатывать вероятные пути реагирования на отмеченные события.

"Это те вопросы, над которыми мы будем продолжать работать, как на уровне государств-членов, так и на уровне европейских институтов. Мы будем продолжать работать над этим, включая осуществление соответствующих и надлежащих мероприятий в следующие недели или дни", - прибавила Высокий представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд

Она еще раз отметила неизменность позиции Евросоюза в поддержке экономических и социальных реформ в Украине, а также усилия по борьбе против коррупции.

"17 декабря мы проведен Совет ассоциации при участии премьер-министра Украины. Это будет для нас дополнительный повод подтвердить мощную поддержку Европейского Союза той работе, которую осуществляет правительство страны в борьбе с коррупцией, в экономических и социальных реформах" - сообщила Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит милитаризацию Азовского моря. ЕС на стороне Украины, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3097741
 
 
 Топ комментарии
 
"Глубокая озабоченность" - обеспечено. Но не более.
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Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке.（с）
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украинцы. скоро будет пять лет как Вы в войне
вопрос: почему незакрыты ваши гранитцы на суше и вморе и почему
там не замированно?
почему Вы торгуете с врагом?
почему пять лет , блять 5лет у Вас дип. отношения с врагом?
Вы хотите победить ?
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"Глубокая озабоченность" - обеспечено. Но не более.
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Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке.（с）
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У тебя уже косоглазие развилось от такой активной "работы"....
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Финская молодежная партия потребовала от России вернуть 3 финских региона, оккупированных СССР (Россией), в т.ч. Карелию, и восстановить границу 1939 года, до вторжения русских орд -- вопрос : почему Украина их не подерживает и почему в них не ищет союзников?
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украинцы. скоро будет пять лет как Вы в войне
вопрос: почему незакрыты ваши гранитцы на суше и вморе и почему
там не замированно?
почему Вы торгуете с врагом?
почему пять лет , блять 5лет у Вас дип. отношения с врагом?
Вы хотите победить ?
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А ты зачем газ из России покупаешь?
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у нас к сожалению пост главнокомандующего занял главноторгующий с агрессором и они через медведчука согласовывают свои действия.
против страны и его народа.
приходится воевать на два фронта.
и спасибо всем за оказанную помощь нашей стране, в этом не легком деле.


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О, кажись нашим придуркам еще полезных санкций довезут, дибилам б...дь (с)
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В США цена на нефть растет, бензин - дорожает, если падает, то бензин дешевеет. На раССии бенз дорожает в любом случае. Трамп хочет переизбраться на второй срок, для этого обваливает цены на нефть и на бензин с солярой в США, чтобы ребята из штатов заросших кукурузой проголосовали за него опять.

Мы будем работать над эти вопросом, - Могерини об усилении санкций против РФ за "выборы" на Донбассе и блокаду Азовского моря - Цензор.НЕТ 8598
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Россия успешно обходит эти санкции. А Донни знает что низкими ценами на нефть убивает двух зайцев
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чемпион дагестана застрелил офицера Росгвардии.что делается а
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Паходу, вам, казламордые, опять "внапольза" корячицца, да, коцсапы ??? Ми працюватимемо над цим питанням, - Могеріні про посилення санкцій проти РФ за "вибори" на Донбасі і блокаду Азовського моря - Цензор.НЕТ 4199Бггг
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кандидат от единой роSSii Юля тимошенко победила порошенко.
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начальником Интерпола стане русский генерал.всё.Скрипаля и его дочь пасодюють за отравление роSSii
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руSSкіе выкопали Азовское и Балтийскон море.На вопрос почему копали так мелко,ответа нет
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Украинцы ,кто может ответить на мой вопрос?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы будем работать над эти вопросом, - Могерини об усилении санкций против РФ за "выборы" на Донбассе и блокаду Азовского моря
 
 
 
 
 
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