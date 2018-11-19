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Все про:взятка (4199) депутат (2591) Лавра (192) Почаев (17)

 Монахи Почаевской лавры пытались подкупить местного депутата, - ВО "Свобода"

По данным "свободовцев", монахи хотели заплатить 500 долларов за предоставление лавре 3 земельных участков общей площадью 2,5 га.

Группа депутатов Почаевской городского и Тернопольского областного советов от ВО "Свобода" обвинила монахов Почаевской лавры УПЦ (МП) в попытке подкупа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

На брифинге в Тернополе они обнародовали видеозапись, которая, по их мнению, свидетельствует, что монахи предлагали одному из депутатов Почаевской горсовета 500 долларов за выделение в собственность лавры 3 земельных участков общей площадью 2,5 гектара.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура

"Депутату позвонили с просьбой встретиться и обсудить некоторые вопросы. Вечером человек пришел на встречу, соответственно, и монах Никодим, который подтвердил, что он звонил, и они перешли к обсуждению сути вопроса, который планируют решить на сессии Почаевской горсовета 20 ноября", – заявил депутат Почаевской горсовета от ВО "Свобода" Тарас Каравай.

Депутаты обратились с запросом в правоохранительные органы и СБУ с просьбой проверить факты из видео и выяснить фамилию депутата. В самой лавре эти заявления в настоящее время еще не прокомментировали.

Мэр Почаева Василий Бойко заявляет, что в повестке дня горсовета на 20 ноября не было никаких вопрос о передаче трех земельных участков лавре. Также мэр подчеркивает, что этот вопрос невозможно поставить на рассмотрение с депутатского голоса.

Также на Цензор.НЕТ: Бывший военнослужащий покончил с собой на территории Почаевской Лавры, - Нацполиция

Еще в 2015 году Почаевская лавра обратилась в городской совет с просьбой передать ей в собственность три земельных участка площадью 2,5 гектара, в том числе у здания семинарии и лавры. Депутаты предыдущего созыва отказали в просьбе и отложили рассмотрение вопроса до завершения боевых действий на Донбассе. Всего таких обращений и отказов было три.

Представители лавры подали в суд, и тот в итоге обязал горсовет вновь рассмотреть решение о передаче в постоянное пользование лавре трех участков.

Источник: https://censor.net.ua/n3097740
 
 
 Топ комментарии
 
я бы дал 600...
Что за цена такая смешная?
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чтобы стать руSSким мне понадобилось 2 миллиона евро.
герхард шрёдёр
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Та да...Обидели депутатов, предложив такую маленькую взятку за "решение вопроса", где обычно сумы с тремя нолями...
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я бы дал 600...
Что за цена такая смешная?
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Та да...Обидели депутатов, предложив такую маленькую взятку за "решение вопроса", где обычно сумы с тремя нолями...
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По данным свободовцев, монахи ХОТЕЛИ заплатить. Но не заплатили.
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чтобы стать руSSким мне понадобилось 2 миллиона евро.
герхард шрёдёр
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Вполне возможно, только не собственность а в аренду.
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гитлер стал интернационалистом весной 1921 года на Конгрессе Коминтерна в Москве.Немецктй коммунист Эрнст Тельман также там сидевший в ПРЕЗИДУЕМЕ Конгресса привествовал решение будущего Фюрера Германии.Пути Господни всегда ведут к КРАХУ
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Монахи? взятка? а як же попросити у Всевишнього допомоги у вирішенні проблеми, хочаа у випадку МП скоріше чорта!
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2,5 га? опиум для народа на грядочках возделывать собирались? )
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Патриарха Тихона убили дубинками в марте 1925 года.
не брал ГАД взяток от Ленина и Дзержинскогог
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Кто его, кстати, патриархом сделал? Ведь Петя I Патриархию в РИ упразднил в 1721 году.
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То что они наглые,как танки понятно,дЫк эти недобрые попцы ещё и жадные до беспредела...Пусть скрутят эти 500$в трубочку и засунут себе в зад медленно прокручивая.Хотя,с их жопами они и не заметят процесс прокручивания и засовывания.А нельзя ли обменять 500$ на беларусские зайчики,чтоб свёрточек объёмнее получился?
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да выслать их в расею...фублями тоже неплохо получится
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А шож они там будут делать?Там они нах никому не надо.А все рыбные места,заняты своими короводоильщиками.Как говорил один персонаж из сериала"Разбитых фонарей"-"это наша корова и мы её доим!"А с доильными коровами на просторах рАссЕйских,сейчас проблемка-с знаете ли образовалась,в связи с новыми путями по которым рашистов водит их вождь Путлер.Они катастрофически быстро заканчиваются.
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а мне какое дело,как они кормиться будут? Ченці Почаївської лаври намагалися підкупити місцевого депутата, - ВО "Свобода" - Цензор.НЕТ 7851
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Ну всё, значит суд признает право собственности на землю за самосвятами
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песня Игоря Талькова про аоаовский КГБэшный погон последний раз прозвучала 9 мая 1991 года,вскоре Игоря убили...
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А депутан не оправдал своего предназначения и отказался
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Вот и деньги бабулек пригодились.....их не жалко ...
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500$ могло бути лише, як початкова сума для лобіювання питання, а сама вартість ділянок вочевидь значно вища... Поспішили активісти. Потрібно було трохи зачекати. І тоді було б значно цікавіше...😕😕😕
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бляха муха и у кадильной братии мафия и коррупция
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недаремно ж вони до москви відносяться.
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А украинский закон не позволяет посадить взяткодателя ? Или они "как у Бога за пазухой " ?
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Так он же не дал взятку. Свободовцы утверждают, что он ХОТЕЛ дать взятку. Ченці Почаївської лаври намагалися підкупити місцевого депутата, - ВО "Свобода" - Цензор.НЕТ 2227
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когда хан Батый назначил Александра Невского главным пастухом недоимперии,сказал просто
ты паря главное не сцы,твои предки тебя тоже не обоссут
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Молодец депутат. Не позарился на 600 баксов. А вот на 6000 и пожизненное отпущение грехов , бабка надвое сказала.Пожадничали святые отцы.Они , случайно, не из МП?
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500 долларов за 2,5 га?
Дорого. Подожду пока подешевеет.
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евгений ройзман.бывший начальник Екатеринбурга.
взяток не брал,потому что воняет это говно по всей роSSii
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Монахи? Подкупить?
А они не подскажут строку Закона Божьего, которым они руководствовались?
Небось снова сошлются, мол, Божье Богу, а мирское - миру.

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турция продала украине тяжелое ударное вооружение.Эрдоган предатель Путлера.
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януковича доставили в реанимацию.видать Витька сказал лишнее,что Чуркин на Ассамблее ООН
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ага. там уже лежали две путаны и накрыт шведский стол.
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"Мэр Почаева Василий Бойко заявляет, что в повестке дня горсовета на 20 ноября не было никаких вопрос о передаче трех земельных участков лавре. Также мэр подчеркивает, что этот вопрос невозможно поставить на рассмотрение с депутатского голоса". Что-то "Швабода", похоже, совсем забрехалась...
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Еще в 2015 году Почаевская лавра обратилась в городской совет с просьбой передать ей в собственность три земельных участка площадью 2,5 гектара, в том числе у здания семинарии и лавры. Депутаты предыдущего созыва отказали в просьбе и отложили рассмотрение вопроса до завершения боевых действий на Донбассе. Всего таких обращений и отказов было три.Представители лавры подали в суд, и тот в итоге обязал горсовет вновь рассмотреть решение о передаче в постоянное пользование лавре трех участков.
Источник: https://censor.net.ua/n3097740
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Зібрати кілька автобусів повій, відповідно перевдягнути і напустити на монахів та семінаристів. Будуть цікаві результати.
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Может 500 тыс? 500 дол это даже на аренду 1 кв м не хватит в торговом центре.
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Рассмотрели и отказали, и пускай суд засунет в одно место свои языки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМонахи Почаевской лавры пытались подкупить местного депутата, - ВО "Свобода"
 
 
 
 
 
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