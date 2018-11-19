 Монахи Почаевской лавры пытались подкупить местного депутата, - ВО "Свобода"

Группа депутатов Почаевской городского и Тернопольского областного советов от ВО "Свобода" обвинила монахов Почаевской лавры УПЦ (МП) в попытке подкупа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

На брифинге в Тернополе они обнародовали видеозапись, которая, по их мнению, свидетельствует, что монахи предлагали одному из депутатов Почаевской горсовета 500 долларов за выделение в собственность лавры 3 земельных участков общей площадью 2,5 гектара.

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"Депутату позвонили с просьбой встретиться и обсудить некоторые вопросы. Вечером человек пришел на встречу, соответственно, и монах Никодим, который подтвердил, что он звонил, и они перешли к обсуждению сути вопроса, который планируют решить на сессии Почаевской горсовета 20 ноября", – заявил депутат Почаевской горсовета от ВО "Свобода" Тарас Каравай.

Депутаты обратились с запросом в правоохранительные органы и СБУ с просьбой проверить факты из видео и выяснить фамилию депутата. В самой лавре эти заявления в настоящее время еще не прокомментировали.

Мэр Почаева Василий Бойко заявляет, что в повестке дня горсовета на 20 ноября не было никаких вопрос о передаче трех земельных участков лавре. Также мэр подчеркивает, что этот вопрос невозможно поставить на рассмотрение с депутатского голоса.

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Еще в 2015 году Почаевская лавра обратилась в городской совет с просьбой передать ей в собственность три земельных участка площадью 2,5 гектара, в том числе у здания семинарии и лавры. Депутаты предыдущего созыва отказали в просьбе и отложили рассмотрение вопроса до завершения боевых действий на Донбассе. Всего таких обращений и отказов было три.

Представители лавры подали в суд, и тот в итоге обязал горсовет вновь рассмотреть решение о передаче в постоянное пользование лавре трех участков.