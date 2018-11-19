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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны

Им не нравятся высокая смертность, низкая зарплата и то, что в случае плена их признают военными преступниками.

Командование вооруженных сил России принимает интенсивные меры по повышению уровня укомплектованности личным составом российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако привлеченные на сборы кадровые российские военные массово отказываются от прохождения службы в ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным разведки, свои решения российские военные аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях гибридной армии.

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"С начала ноября на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования подразделений боевиков, в том числе вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из числа местного населения. В связи с этим к подготовке на указанных сборах привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно", – сказано в сообщении разведки.

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Обеспечение набора и морально-психологическая подготовка военнослужащих в ходе сборов осуществляется непосредственно под руководством представителей Главного военно-политического управления ВС РФ, добавили в разведке.

Источник: https://censor.net.ua/n3097736
 
   
 Топ комментарии
 
... и то, что в случае плена их признают военными преступниками.

А как хочется? Воинами-интернационалистами? Так это вы на 40 лет опоздали.
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ага а то вон встретились с "неграми" из ВСУ из розведосов Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны - Цензор.НЕТ 6031 Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны - Цензор.НЕТ 2659
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... и то, что в случае плена их признают военными преступниками.

А как хочется? Воинами-интернационалистами? Так это вы на 40 лет опоздали.
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по разньім оценкам, советской армией, бьіло убито около 3 миллионов афганцев...
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совко мокша любит козьірять «Вьетнамом», так вот та количеств погибших бьіло 1,1 миллионов человек....
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Что то много, может это общие потери, афганцы тоже неплохо друг друга убивали.
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Местные предатели сепары с украинскими паспортами их заменяют и служат как на Донбассе так и в Крыму
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А тебе жалко? "Меньше народу - больше кислороду..."!. Меньше нам, потом, "вычищать" нужно будет ...
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Их не жалко , жалко что заселят территорию русней
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Откуда она возьмётся.... ??? Да ещё в эти края выпотрошенные? Не, просто будет пустырь.
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виктор янукович попал в реанимацию.посол Чуркин ждет витьку
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А чего идти, даже кредит за тЄлЄвізор не окупаЄЦА Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны - Цензор.НЕТ 6696
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местных шахтеров...безработных... загонят (и спрашивать не станут)
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Да пусть сдыхают...Они свою судьбу выбрали...
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Я бы не доверял такой инфе. Кто-то не желает, а у кого-то нет другого выхода....
Пока Ураинские Вольные Добровольцы не начнут разгуливать по тылам Врага, обстановка не изменится.
Пока в захваченные районы поступают энергоресуры и вода из Украины, никто там не начнёт сдаваться.
Всех устраивает положение вещей. Кроме Народа Украины.
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ага а то вон встретились с "неграми" из ВСУ из розведосов Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны - Цензор.НЕТ 2659
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та да. польские негры на абрамсах и не на такое способны
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товарищ Ленин жил в Германии и Швейцарии почти половину своей жизни.зачем ему задроченная роSSiя тогда была нужна перед 1 Мировой войной?правильно.свергнуть Временное Правительство,потому царь отрекся от русских дебилов еще в феврале 1917
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У последнего советского царя , - жена была умнее всей царской свиты . Потому Украина стала независимой !
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Украина не стала независимой после свержения царя, а терещенко был министром Временного правительства.
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её не успели признать? или что, ведь 1919 была свободна Украина или это не правда?
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Не только жена, у него и предки были немцами.
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304 года правили немцы роSSiей.Зименский дебил,не пиши сюда
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Django Savage , ты не понял , - я сказал о Раисе Горбачёвой . Улавливай юмор , сарказм , иронию ..
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Так и у самого царя «русской» крови бьіла чайная ложка...
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Романови з татарського роду Кобили. А починаючи з Пєтьки 1 всіх царів народжували німкені.
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Ця довідка буде на столі Президента ? А від кого її покладуть на стіл , від секретаря турчинова - що подарував Крим путіну ?
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Крым был взят 27 февраля 2014 года,президент Порошенко принял Присягу 7 июня 2014 года.тЫ ДЕБИЛ?
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Видать поговорка,про бабы ещё нарожают,уже не актуальна.Не так уж интенсивно рАссЕйские бабы плодятся,как,это себе представлял фюрер всея руси Путлер,да и малолетних, наивных и доверчивых почитателей партайгеноссе,путлерюгентов особо не отправишь,на борьбу за свободу Ордловских орков от поработивших их укрофашистов...Ай,ай,ай,как не хорошо получается...Надо же,не хотят больше рАссЕйцы в качестве пушечного мяса выступать.
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Та не, эти суки-самки высерают ублюдков пачками.
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Чем больше пачки,тем меньше качество.Да и рожают пачками в основном,всякие разные чебурашки боярышницы,а там сами понимаете качество производимой ими биомассы...
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..... идёт воевать за аптечный боярышник ... .
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Путлер лоханулся с размещением автоматов с боярышником.Надо было во всех армейских частях размещать.А потом одномоментно убрать и сообщить,что теперь все автоматы с боярышником расдислоцированы на территориях Ордло.Вот тогда бы у него ещё был бы шанс,отправить в Ордловскую Нарнию несколько партий бесплатного рАссЕйского фарша.
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Нажаль в захваченном росией Крыму , полным ходом идет " военно-патриотическое " воспитание детей ( рожденных в Украине ) в духе гитлерюгенда . И мамаши этому не противятся , а наоборот , наряжают своих чад в формы с автоматами ( пока что игрушечными ) ... .
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А тут уже без варианта,мамаши сами просили,чтоб им Путлер чего-то, куда-то ввёл.Вот он и ввёл по самое не хочу.А если они проявят какое нибудь недовольство в связи с навязываемым их кумиром воспитанием Крымских детишек,дЫк исчезнут безвести или сядут лет на 20,как диверсантки или террористки...До них то может и дошло,что рашистский мир,миром не пахнет,а толку то,теперь уже не побухтишь.Это им не Украина,где можно во время войны,отправлять 10000 полицейских,на охрану гей парада в столице воюющей страны.Или поливать нынешнего президента,всеми видами дерьма безнаказано.Попробуй сказать шо Путлер убийца и вор...И не понести за это наказание.Страаашнооо...
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Олена , та да , - я не прихильник порошенка , тим паче януковича і ющенка , але за останньго можу сказати , що можно було підійти майже впритул і спілкуватися з ним як зі звичайною людиною . У порошенка перед зустрічами з народом нехватає тільки взводу автоматчиків по пєріметру .. . ( бо це ж війна )
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армия Януковича защищала Крым весной 2014 года стойко,даже Скрепы стояли в Армянске...
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крепчамиес русиш пенсионеры, вот этим надо добавмить денгу, выдите, не хочет подыхать за сцарья.
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12 000 молодых крымчан призваны в армию Шойгу,наверное Сирия похвала этих ублюдков,а по сути ТРУПов
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ну а как же...чо бабушки с дедушками хотели нахаляву рускавую пенсию получать?внуки все оплатят.в том числе своими жизнями.
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у бабули двоиная выгода, денги одно, а как гордо она будет завидуещим соседкам горда говорить, вот внук у меня, погиб в воине с бандерами
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Шефа Ниссана арестовали в Японии. по просьбе Путина.
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украинцы. скоро будет пять лет как Вы в войне
вопрос: почему незакрыты ваши гранитцы на суше и вморе и почему
там не замированно?
почему Вы торгуете с врагом?
почему пять лет , блять 5лет у Вас дип. отношения с врагом?
Вы хотите победить ?
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Задай этот вопрос куратору... Во "Внутримкадье"...
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Тому шо тим хто у корита влади воно ім нах не треба,то все буде заважати бабло грести і тому шо вони не патріоти а звичайні барижні паскуди
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Всі чул ипро вчорашні вибухи в окупованому Торезі ? Буди терміново вилітає комісія з Мацкви, бо........

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На россии всегда найдется навоз, готовый за медальку почувствовать себя АсвабАдитИлем на оккупированной территории чужой страны. Ведь потом по пьяни можно будет бить себя в грудь и в слезах, перемешанных с соплями рассказывать про свои "подвиги", мол, я герой не хуже дедов, воевавших с немцами.
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Если не секрет, как можно отказаться где-то служить. если принял присягу?
Туфту гонит разведка минобороны. Манюпас все схавает
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Низкая зарплата им не нравится. Значит надо платить её правильными купюрами.
Російські військові масово відмовляються служити в ОРДЛО, - розвідка Міноборони - Цензор.НЕТ 9683
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Вот в ненавистной гейропе раньше дюже престижно и денежно было служить оккупационным войскам эсссера.
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А где да вашэ вяличае коленотоптатели !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны
 
 
 
 
 
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