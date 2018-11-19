 Российские военные массово отказываются служить в ОРДЛО, - разведка Минобороны

Командование вооруженных сил России принимает интенсивные меры по повышению уровня укомплектованности личным составом российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако привлеченные на сборы кадровые российские военные массово отказываются от прохождения службы в ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным разведки, свои решения российские военные аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях гибридной армии.
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"С начала ноября на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования подразделений боевиков, в том числе вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из числа местного населения. В связи с этим к подготовке на указанных сборах привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно", – сказано в сообщении разведки.
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Обеспечение набора и морально-психологическая подготовка военнослужащих в ходе сборов осуществляется непосредственно под руководством представителей Главного военно-политического управления ВС РФ, добавили в разведке.
А как хочется? Воинами-интернационалистами? Так это вы на 40 лет опоздали.
каждый сам звиздец своему счастью!!!
Пока Ураинские Вольные Добровольцы не начнут разгуливать по тылам Врага, обстановка не изменится.
Пока в захваченные районы поступают энергоресуры и вода из Украины, никто там не начнёт сдаваться.
Всех устраивает положение вещей. Кроме Народа Украины.
вопрос: почему незакрыты ваши гранитцы на суше и вморе и почему
там не замированно?
почему Вы торгуете с врагом?
почему пять лет , блять 5лет у Вас дип. отношения с врагом?
Вы хотите победить ?
Туфту гонит разведка минобороны. Манюпас все схавает