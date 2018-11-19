 В Сосновском райсуде Черкасс продолжаются протесты против изменения меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Сергиенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дзвін, причиной организации мероприятия стало нанесение ущерба залу суда в результате потасовок, которые накануне были спровоцированы решением коллегии судей во главе с Сергеем Пироженко об освобождении под залог двух подозреваемых в заказном убийстве корсунского журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко.

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По версии пресс-службы суда, ущерб составил 20 тысяч гривен. На брифинг, кроме журналистов, собрались недовольные жители Черкасс.

Судья к собравшимся не вышел. Говорили работницы аппарата суда. Но активисты вывели Сергея Пироженко из кулуаров и попытались выяснить причины принятого накануне решения, но он не объяснил. Собравшиеся начали бросать судье деньги лицо и призвать к "народному суду" над служителем Фемиды. Пироженко закрылся в своем кабинете.

Завтра жители Черкасс снова пойдут в суд, где в 14:30 коллегия судей должна зачитать полный текст постановления о залоге обвиняемым в похищении и убийстве Василия Сергиенко.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

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По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

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В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов. По подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.

В пятницу, 16 ноября, коллегия судей Сосновского райсуда Черкасс во главе с Сергеем Пироженко вынесла решение об освобождении под залог двух подозреваемых - Мельника и Горбенко.