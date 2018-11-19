 НАТО: Арктика может стать ареной стратегического противостояния

Существенное развитие Россией своих военных возможностей в Арктике беспокоит НАТО. Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Безопасность и сотрудничество на крайнем севере", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ассамблея разочарована масштабом российского военной присутствия в Арктике, в том числе модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса", – говорится в документе.

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В НАТО обратили внимание на то, что увеличение напряжения в мире может превратить Арктику в "поле стратегического противостояния".

"Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, возможное перетекание напряжения между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния", – отмечается в проекте резолюции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Парламентская ассамблея НАТО сейчас проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговые документы.

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