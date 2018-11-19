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Все про:Арктика (48) НАТО (6103)

 НАТО: Арктика может стать ареной стратегического противостояния

Альянс недоволен тем, что Россия разворачивает свое военное присутствие на Севере.

Существенное развитие Россией своих военных возможностей в Арктике беспокоит НАТО. Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Безопасность и сотрудничество на крайнем севере", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ассамблея разочарована масштабом российского военной присутствия в Арктике, в том числе модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса", – говорится в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Армия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике

В НАТО обратили внимание на то, что увеличение напряжения в мире может превратить Арктику в "поле стратегического противостояния".

"Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, возможное перетекание напряжения между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния", – отмечается в проекте резолюции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Парламентская ассамблея НАТО сейчас проходит в канадском Галифаксе. Членам украинской делегации удалось успешно провести несколько важных поправок в итоговые документы.

Также на Цензор.НЕТ: Великобритания разместит в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике, - Уильямсон

Источник: https://censor.net.ua/n3097731
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
берите Антарктику. И кемскую волость впридачу.
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NATO - военно-политический альянс. Это было политическое заявление. Но осуществляются и серьёзные действия военного плана. Однако о них не расскажут. Особенно публике, привычно "острящей" насчёт непонятных ей заявлений об "обеспокоенности".
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у нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем.
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кацапам землі мало, вирішили віджати шмат у білих ведмедів.
ото натура ненаситна...
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чтобы потом перепродать НАТО но уже дороже
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виктор янукович попал в реаимацию.Путлер решил избавиться от лишнего свидетеля.
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В принципе да, тем прикольней что некоторые уже 70 лет воюют с фикцией в телевизоре и в головах стада.
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дебилов надо лечить их же оружием.буков перестань лечить ДЕБИЛОВ
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в порт ОДесса прибыли десантные корабли США.наверное хотят напасть на русских кабанов
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турция продала Украине новейшее вооружения.Путлер и роSSiя подали ПРОТЕСТ
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"Молодіжна партія фінів (The Finns Party Youth) вирішила, що Фінляндія повинна офіційно вимагати у Москви повернення територій, захоплених під час радянсько-фінської війни 1939 року. Про це член партії Генрі Хаутамякі (Henri Hautamäki) написав у Твіттері." - Японія, Китай, Фінляндія...
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Ассамблея обеспокоена тем, что Источник: https://censor.net.ua/n3097731

Ну ну, чухайтесь дольше и останется под влиянием нато только собственная штабквартира
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руSSкiе ДЕБИЛЫ,вы когда ЧЕЧНЮ 2 раза лечили,об Украине вспоминали,или о Грузии с Сирией*?
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она уже стала .А у НАТО позднее зажигание благодаря обчиновливанию
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Украина уже в НАТО,вместе с Черногорией и Македонией,а зачем вам это дело ?
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беларусь роSSiя и казахстан убьют НАТО,я верю Путлеру
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