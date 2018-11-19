 Африканская гидроэлектростанция зарабатывает деньги для фирмы, связанной с Бойко

Об этом сообщает Kyiv Post.

В церемонии закладки фундамента строительства в феврале 2012 года приняли участие автократический лидер страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, а также заместитель Юрия Бойко, в то время министра энергетики - Владимир Макуха.

В марте 2018 года правительство Экваториальной Гвинеи объявило, о том, что оно оплатило Duglas Alliance €299.5 млн за первую очередь реализации проекта и в следующие два года Duglas Alliance получит еще €330.5 млн за завершение строительства. Таким образом, проект ГЕС Sendje является на данный момент крупнейшим иностранным проектом, о котором, впрочем, врядли кто слышал – также как и о таинственном владельце и руководителе Duglas Alliance.

Владелец и руководитель Duglas Alliance Юрий Потийко является соучредителем - и доцентом кафедры национальной экономики в частном университете "Крок" в Киеве. Также он является владельцем Dorado Alliance, владеющего типографией и охранной фирмой и директором Infora Limited, компанией, которая поставляла оружие в Экваториальную Гвинею в 2009 году.

"Кроме того, Потийко возглавил избирательную кампанию Бойко в своей заявке на 2014 год на пост президента Украины.

"Вы должны понимать, что это не мой проект", - сказал он. "Если бы это был мой частный проект, я мог бы обсудить это с вами. Это государственный проект конкретной страны, Экваториальная Гвинея. Вы должны задать эти вопросы им", - сказал Потийко.

Роман Челноков, почетный консул Экваториальной Гвинеи в Украине, сказал, что министерство энергетики Украины поддержало предложение Duglas Alliance в этом проекте.

"Строительство гидроэлектростанции продолжалось при непосредственной поддержке министерства энергетики Украины", - сказал Челноков. "Когда началось строительство, министр энергетики Экваториальной Гвинеи регулярно посещал Киев. Они не подписали контракт с Duglas Alliance, если бы украинское министерство энергетики не поддержало его".

По телефону, пресс-секретарь Бойко Александр Колодий отрицал, что Бойко имел какое-либо отношение к проекту ГЭС Sendje.

В настоящее время народный депутат Украины Юрий Бойко входит в пятерку потенциальных претендентов на пост президента Украины на выборах в марте 2019 года в качестве кандидата от партии "Оппозиционный Блок".

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, Бойко выдвинут единым кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя". Об этом сообщил глава политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук.









