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 Пограничники пока не подтверждают задержание Россией украинских рыбаков

Государственная пограничная служба Украины не имеет официального подтверждения информации о задержании российскими пограничниками украинских рыбаков в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Радио Свобода представитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба отслеживает эту информацию, которая появилась в российских СМИ со ссылкой на российских пограничников о задержании украинских рыбаков. Официального подтверждения этого события мы не имеем, но всеми имеющимися средствами, которые есть в нас, вместе с другими структурами мы отслеживаем эти данные", – сказал Демченко.

Он отметил, что украинские правоохранители хотят установить обстоятельства предполагаемого задержания рыбаков и выяснить дату этого события.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

Источник: https://censor.net.ua/n3097726
 
 
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мне говорят, что "критиковать власти, которые даже врут про реформы и евроинтеграцию нельзя потому, что это их дискредитирует и на руку Кремлю"..
т.е собственное воровство и враньё властей их самих не дискредитирует, а то, что я этим недоволен и говорю об этом - дискредитирует?
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Шоумен, ведучий і актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий розкритикував українських політиків за те що вони обкрадають країну та народ, не створюють нормальних умов для життя в державі, а лише «кричать про демократію».

Кошовий зазначив, що йому байдуже на провладних чиновників «зверху», які дзвонять до «Кварталу» та просять не давати такі гострі жарти про них.
Пограничники пока не подтверждают задержание Россией украинских рыбаков - Цензор.НЕТ 3093
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Треба розуміти, що українці для росіян є ворогами. Тому не треба дивуватися затриманням та відсутності інформації.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники пока не подтверждают задержание Россией украинских рыбаков
 
 
 
 
 
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